Elite Travelers – Nền tảng Booking Du lịch Công nghệ

Hình ảnh các bạn sinh viên với Elite Travelers tại Việt Nam Ms. Bianca Tirsin, Hoa hậu Hoàn vũ Romania 2020 – Chủ tịch Elite Travelers, Đồng sáng lập CEO Elite Travelers – ông Daniel Popa cùng Phó chủ tịch Châu Á - Linda Hương gặp gỡ ban lãnh đạo trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng, trao đổi về chuyên mục tạo cơ hội việc làm cho sinh viên ngành du lịch.

Elite Travelers là một nền tảng booking công nghệ mới nhất trên thị trường hiện nay.

DA NANG, VIETNAM, VIETNAM, November 25, 2024 / EINPresswire.com / -- Giới thiệu về Elite Travelers, tên viết tắt là ET (Tên tiếng Việt: Du Khách Ưu Tú), có trụ sở tại Mỹ và ra mắt trên thị trường vào tháng 7 năm 2023. Công ty đại diện hình ảnh tại Việt Nam, với trụ sở tại TP. Đà Nẵng.Elite Travelers là một nền tảng booking công nghệ mới nhất trên thị trường hiện nay, cách mạng hóa ngành du lịch kinh doanh, kết nối du lịch với các doanh nghiệp và cá nhân từ khắp nơi trên thế giới.Elite Travelers hiện có hơn 2,5 triệu đối tác lưu trú trên nền tảng, cung cấp hơn 7.500 điểm đến, ký hợp đồng trực tiếp với hơn 20.000 đối tác khách sạn và lưu trú. Nền tảng này đang khai thác bán vé của hơn 400 hãng hàng không, trong đó có Vietnam Airlines và Vietjet Air, với các hành trình bay quốc tế và nội địa, với giá rất hấp dẫn.Elite Travelers hợp tác với hơn 25 đối tác dịch vụ cho thuê xe. Bên cạnh đó, Elite Travelers đang cung cấp gói dịch vụ e-SIM điện tử toàn cầu.Các dịch vụ sắp ra mắt bao gồm: du lịch trên du thuyền, các gói kỳ nghỉ, Concierge, và gói du lịch theo nhu cầu.Cuối năm 2024, Elite Travelers sẽ ra mắt sản phẩm phần mềm ký kết hợp tác với các nhà hàng, quán cà phê, spa, thẩm mỹ viện và các công ty tour du lịch đủ tiêu chuẩn, mang lại cho khách hàng của họ nhiều lựa chọn đặt dịch vụ du lịch với giá tốt.Nền tảng Elite Travelers cho phép người dùng kiểm soát toàn bộ hành trình của mình, giúp việc quản lý du lịch trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.Về Ban Lãnh Đạo Elite Travelers CEO Daniel Popa, với hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khởi nghiệp công nghệ, xuất sắc trong quản lý đội ngũ, phát triển dự án, thành lập công ty và quản lý thành công.Dưới sự lãnh đạo của ông, các công ty đã phát triển từ 2 nhân viên lên hơn 600 nhân viên tại Mỹ, với hàng nghìn nhà thầu trên toàn cầu, đạt doanh thu 54 triệu USD trong vòng ba năm kể từ khi thành lập. Đến năm 2018, các công ty của ông đã vượt mốc doanh thu 1 tỷ USD. Bianca Tirsin, Chủ tịch Elite Travelers , là một doanh nhân, quản lý dự án, nhà phát triển doanh nghiệp, và là người ủng hộ nhiệt thành cho giáo dục chất lượng. Cô tin tưởng vững chắc vào tầm nhìn của mình về tương lai của doanh nghiệp, nơi phụ nữ đóng vai trò quan trọng và có tầm ảnh hưởng đáng kể.Là người con của đất Việt, Linda Hương luôn mong muốn đưa nền tảng công nghệ du lịch hiện đại này về Việt Nam, góp phần quảng bá ngành du lịch, văn hóa, thiên nhiên và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế tại 156 quốc gia mà Elite Travelers đang khai thác và hợp tác.Giới thiệu văn hóa và thiên nhiên Việt Nam ra thế giới"Việt Nam có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, nhưng một trong những yếu tố quan trọng để ngành này có thể phát triển bền vững là tiếp cận với thị trường quốc tế. Với nền tảng công nghệ Elite Travelers, chúng tôi mong muốn tạo ra một cầu nối hiệu quả giúp Việt Nam phát triển ngành du lịch, thu hút khách du lịch quốc tế và nâng cao giá trị hình ảnh đất nước," Linda Hương chia sẻ."Chúng tôi không chỉ mong muốn phát triển ngành du lịch Việt Nam, mà còn hướng đến việc tạo ra cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên ngành du lịch, giúp các bạn có thể tiếp cận với một môi trường làm việc chuyên nghiệp, quốc tế, được học hỏi và đào tạo bài bản về các kỹ năng thuyết trình, khả năng lãnh đạo, phát huy tối đa kỹ năng quản lý, từ đó giúp các bạn tự tin hơn khi bước vào thị trường lao động toàn cầu, tạo ra thu nhập cao ngay sau khi tốt nghiệp."CEO Elite Travelers – ông Daniel Popa cùng Phó chủ tịch Châu Á - Linda Hương gặp gỡ ban lãnh đạo trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng, trao đổi về chuyên mục tạo cơ hội việc làm cho sinh viên ngành du lịch.Tầm nhìn tương lai của Elite TravelersElite Travelers mục tiêu trở thành một trong những nền tảng hệ sinh thái du lịch hàng đầu thế giới, thúc đẩy ngành du lịch, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế số, tạo ra cơ hội việc làm cho nhiều người, mang lại thu nhập cao cho các đối tác và cung cấp trải nghiệm du lịch tốt nhất cho khách hàng.Trong thời gian tới, Elite Travelers kỳ vọng sẽ tiếp cận và phát triển ngành du lịch công nghệ mới tại Việt Nam, kết nối với nhiều đối tác, tạo cơ hội cho các cộng tác viên, sinh viên ngành du lịch và khách sạn, đồng thời mở rộng các cơ hội hợp tác quốc tế để phát triển hơn nữa.Với những giá trị bền vững và tầm nhìn chiến lược, Elite Travelers chắc chắn sẽ là đối tác đáng tin cậy cho ngành du lịch Việt Nam trong hành trình vươn ra thế giới.

