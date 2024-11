Morawiecki: Európa potrebuje nový Messmerov plán s desiatkami nových jadrových reaktorov

Mateusz Morawiecki, bývalý poľský premiér, pri prejave k účastníkom konferencie „Bezpečnosť v strednej a východnej Európe 2024“.

"Priemysel potrebuje stabilný nízkoemisný zdroj energie, ktorý môžu dodávať len jadrové elektrárne. OZE by mali ponúkať len podporu výrobe jadrovej energie"

"Priemysel potrebuje stabilný nízkoemisný zdroj energie, ktorý môžu dodávať len jadrové elektrárne. OZE by mali ponúkať len podporu výrobe jadrovej energie" – povedal Morawiecki, bývalý poľský premiér” — Mateusz Morawiecki, bývalý poľský premiér

WARSZAWA, MAZOVIA, POLAND, November 21, 2024 / EINPresswire.com / -- „Európa potrebuje nový Messmerov plán, ktorý pôvodne umožnil Francúzsku postaviť 56 jadrových reaktorov za 25 rokov. Priemysel potrebuje stabilný nízkoemisný zdroj energie, ktorý môžu dodávať len jadrové elektrárne. OZE by mali ponúkať len podporu výrobe jadrovej energie“ – povedal Mateusz Morawiecki, bývalý poľský premiér, pri prejave k účastníkom konferencie „Bezpečnosť v strednej a východnej Európe 2024“.18. novembra Varšava hostila kľúčových konzervatívnych tvorcov rozhodnutí, ako aj odborníkov z regiónu a partnerských krajín, ktorí sa stretli, aby diskutovali o energetickej budúcnosti strednej a východnej Európy a úlohe „zeleného konzervativizmu“ v procesoch transformácie energie. Dá sa „zelená revolúcia“ viesť spravodlivým spôsobom? Podporí implementácia „Fit for 55“ užšiu spoluprácu medzi krajinami v rámci regiónu? Aký úžitok môže mať energetická bezpečnosť z našich spoločných krokov?Nový rozpočtový cyklus EÚ povzbudzuje konzervatívne zmýšľajúcich predstaviteľov krajín strednej a východnej Európy, aby navrhovali konkrétne aktivity, ktoré odrážajú ich názory a hodnoty súvisiace s procesom prispôsobovania klimatickej politiky EÚ potrebám celej spoločnosti. Druhý ročník konferencie Energetická bezpečnosť organizuje Fundacja Polska z Natury, Jagellonské klubové centrum pre analýzu, Náš spoločný domov a Sieť konzervatívneho životného prostredia, pričom stavia na úspechu minuloročného podujatia.„Je to jedno z najväčších stredoeurópskych a východoeurópskych podujatí, ktoré sa súčasne zaoberajú otázkami týkajúcimi sa energetiky, klimatickej politiky a bezpečnosti,“ hovorí Krzysztof Perycz-Szczepański, generálny riaditeľ Fundacja Polska z Natury.V roku 2025 Poľsko prevezme predsedníctvo v Rade Európskej únie, čo znamená, že bude môcť určovať svoju agendu najmä v oblasti klímy a energetiky. Varšava bude hostiť aj ďalší Summit iniciatívy troch morí. Spolu s predsedníctvom v Rade EÚ tak bude hlavné mesto Poľska v nasledujúcich mesiacoch veľmi významné miesto na politickej mape Európy.„Európa potrebuje nový Messmerov plán, ktorý pôvodne umožnil Francúzsku postaviť 56 jadrových reaktorov za 25 rokov“ povedal Mateusz Morawiecki, bývalý poľský premiér a politik zo strany Právo a spravodlivosť počas otváracieho ceremoniálu konferencie.Európsky fond pre konkurencieschopnosťPočas konferencie bol predložený návrh na zriadenie špeciálneho fondu, ktorý by Európe pomohol dobehnúť svetové ekonomické mocnosti, s názvom Európsky fond pre konkurencieschopnosť. V roku 2022 Spojené štáty americké prijali zákon o znižovaní inflácie, podľa ktorého sa ponúkalo štedré spolufinancovanie pre projekty zeleného priemyslu. S priamymi dotáciami a daňovými stimulmi bolo v rámci schémy k dispozícii 500 miliárd USD.Čína sa spolieha na podobné nástroje, ale dokonca vo väčšom meradle. Tento prístup z nej už urobil lídra v mnohých projektoch Clean-Tech. Európa nemusí znovu vynájsť koleso. Namiesto toho môže kopírovať riešenia, ktoré sa osvedčili ako dobre fungujúce. Cestu, ktorou sa vydali USA a Čína, treba nasledovať. Inými slovami, finančné prostriedky EÚ sa musia naliať do ekologického priemyslu. Preto Green Economy Institute a Cambridge Econometrics prišli v spolupráci s Fundacja Polska z Natury s návrhom na zriadenie Európskeho fondu pre konkurencieschopnosť.„Podľa našich simulácií zvýšenie národných výrobných kapacít, ktoré dosiahli odvetvia, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v procese transformácie, a ich financovanie z fondu zvýši HDP EÚ o 2 % a zamestnanosť v cieľových odvetviach sa zvýši o 6,7 %“ – poznamenáva Edo Omic, hlavný ekonóm Cambridge Econometrics.„Hlavným cieľom fondu by mala byť záchrana/vytváranie pracovných miest a ponúkanie pridanej hodnoty v tých sektoroch, ktoré zvýšia našu konkurencieschopnosť a zároveň nám pomôžu dosiahnuť naše ciele v oblasti klimatickej neutrality,“ hovorí Marcin Korolec, riaditeľ Inštitútu zelenej ekonomiky a bývalý minister životného prostredia. „Rozsah výzvy, ktorú predstavuje transformácia európskeho priemyslu, a hlavný cieľ obnovenia jeho konkurencieschopnosti si vyžadujú mimoriadne opatrenia. Mario Draghi hovorí, že Európa čelí existenčnej hrozbe. Ak takáto existenčná hrozba existuje, zdá sa byť zrejmé, že by sme mali zaviesť mechanizmy, ktoré budú adekvátne rozsahu výzvy, ktorej všetci čelíme,“ dodáva.Projekt predpokladá, že v rokoch 2027 až 2034 sa do európskej ekonomiky napumpuje 237 miliárd eur, teda 1,38 HDP EÚ. Národné distribučné mechanizmy budú vychádzať z veľkosti populácie, HDP na obyvateľa, miery nezamestnanosti, zamestnanosti v priemysle, výdavkov na výskum a vývoj, ako aj podielu čistej energie na celkovom mixe.Distribučné mechanizmy špecifické pre odvetvie zase zohľadnia súčasné výrobné kapacity a budú podporovať také kľúčové oblasti, ako je výroba solárnej energie, veterné turbíny, batérie a elektrické vozidlá. Poľsko dostane v rámci fondu 32 miliárd EUR a bude jedným z jeho najväčších príjemcov, pričom prevezme zodpovednosť za 4,2 % celkového dlhu a dostane 13,5 % dostupných prostriedkov.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.