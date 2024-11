Klimaorganisationen bestätigen: Alcatel-Lucent Enterprise liegt im Soll bei der Umsetzung seiner ESG-Ziele

SBTi hat Netto-Null-Ziele von Alcatel-Lucent-Enterprise geprüft und Eco Vadis sieht das Unternehmen unter den Top-35 % weltweit

KORNWESTHEIM, GERMANY, November 21, 2024 / EINPresswire.com / -- Alcatel-Lucent Enterprise , führender Anbieter von sicheren Netzwerk- und Kommunikationslösungen zur Steigerung der betrieblichen Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit, hat seine kurz- und langfristigen Ziele von der Klimaschutz-Allianz Science Based Targets Initiative (SBTi) überprüfen lassen.ALE hat sich verpflichtet, in Übereinstimmung mit der Klimawissenschaft und mit Hilfe der SBTi kurzfristige unternehmensweite Emissionsreduktionen zu definieren. Das Ziel ist es, kurzfristig die absoluten Emissionen der Bereiche 1, 2 und 3* bis 2030 um 42 % zu reduzieren. Bis 2050 will ALE in der gesamten Wertschöpfungskette, einschließlich der Betriebsabläufe und Lieferketten des Unternehmens, Netto-Null-Treibhausgasemissionen erreichen.ALE hat bereits mit Ökodesign-Initiativen sein Engagement für soziale und ökologische Unternehmensführung (ESG) unter Beweis gestellt. So wartet das DECT-Terminal 8328 im Rahmen dieses Ansatzes mit einer Gewichtsreduzierung von 37 % auf. Außerdem verbrauchen die im vierten Quartal 2021 eingeführten ALE Enterprise DeskPhones bis zu 30% weniger Strom. Darüber hinaus hat ALE seinen gesamten CO2-Fußabdruck durch die Umstellung auf das Build-to-Stock-Modell (BTS) reduziert, bei dem eine Transportstufe im Logistikfluss entfällt. Zudem erfüllt ALE die neuesten Anforderungen an den Energieverbrauch. So entsprechen die OmniSwitches von ALE den Energy Star 80Plus und IEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)-Standards, um den Verbrauch bei Ethernet-Verbindungen zu reduzieren. Weiterhin sind die Netzteile der OmniSwitches so konzipiert, dass sie eine Energieeffizienz von über 95 % aufweisen.„ALE ist stolz darauf, dass es von EcoVadis zu den 35% der Unternehmen weltweit bei der Erfüllung der ESG-Anforderungen gerechnet wird. Wir freuen uns sehr, dass wir zum fünften Mal in Folge eine EcoVadis-Medaille erhalten haben, in diesem Jahr in Bronze – ein Beweis für die hohen Standards, die heute im Zusammenhang mit der ESG-Leistung gelten. Wir haben Schlüsselbereiche für Wachstum identifiziert und den Weg geebnet, um zukünftige ESG-Erwartungen zu erfüllen und zu übertreffen“, sagt Rasheed Mohamad, Global Revenue and Operations Officer bei Alcatel-Lucent Enterprise.„Wir freuen uns auch, dass unsere Ziele von SBTi bestätigt wurden. Diese Validierung durch SBTi ist das Ergebnis des Engagements unseres Teams und Teil unseres proaktiven ESG-Programms. Wir haben bereits große Fortschritte bei der Umsetzung dieser Ziele gemacht und werden sie auch weiterhin in den Mittelpunkt unseres Unternehmens stellen, mit Blick auf die Zukunft unserer Branche und den Einsatz von Technologie für einen guten Zweck.“Die Klimaschutzorganisation SBTi ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihren Beitrag zur Bekämpfung der Klimakrise zu leisten. Mit den von ihr entwickelten Standards, Instrumenten und Leitlinien können Unternehmen Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen festlegen, im Einklang mit dem Ziel, die globale Erwärmung unter katastrophalen Werten zu halten und bis spätestens 2050 das Netto-Null-Ziel zu erreichen.*Scope 1 sind die direkten Emissionen, die ein Unternehmen erzeugt oder die von diesem kontrolliert werden, während die indirekten Emissionen von Scope 2 und 3 eine Folge der Aktivitäten des Unternehmens sind, aber aus Quellen stammen, die nicht im Besitz des Unternehmens sind oder von diesem kontrolliert werden. Quelle: National Grid Über Alcatel-Lucent EnterpriseAlcatel-Lucent Enterprise bietet sichere Netzwerk- und Kommunikationslösungen, mit denen Unternehmen und Branchen ihre betriebliche Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit steigern können. In der Cloud. Vor Ort. Hybrid.Alle Lösungen verfügen über integrierte Sicherheit, begrenzte Umweltauswirkungen und erfüllen in vollem Umfang die Datenschutzanforderungen von Organisationen und Einzelpersonen auf nationaler und internationaler Ebene.Alcatel-Lucent Enterprise konzentriert sich auf drei Säulen: Umweltverträglichkeit, soziale Verantwortung und Unternehmensführung und bietet Technologielösungen, die der Umwelt, den Menschen und der Wirtschaft zugutekommen.Mehr als 100 Jahre Innovation haben das Unternehmen zu einem vertrauenswürdigen Berater für über eine Million Kunden auf der ganzen Welt gemacht. Mit Hauptsitz in Frankreich und 3.400 Geschäftspartnern weltweit bietet Alcatel-Lucent Enterprise eine effektive globale Reichweite mit lokalem Fokus.Kontakt für MedienanfragenKatrin PfeifferALE Deutschland GmbHkatrin.pfeiffer@al-enterprise.com

