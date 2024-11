ESG : nouvelles reconnaissances pour Alcatel-Lucent Enterprise

PARIS, FRANCE, November 21, 2024 / EINPresswire.com / -- STBi a validé les objectifs d' Alcatel-Lucent Enterprise en matière d’émission de gaz à effet de serre, et Eco Vadis a classé l’entreprise parmi les 35 % les plus performantes au monde.Alcatel-Lucent Enterprise, l'un des principaux fournisseurs de solutions de réseau et de communication sécurisées permettant aux organisations de tout secteur d’améliorer leur efficacité opérationnelle et leur compétitivité, a obtenu la validation de ses objectifs à court et à long terme par STBi (Science Based Targets Initiative), l’organisation dédiée aux engagements climatiques des entreprises.ALE s’est engagé auprès du STBi à réduire ses émissions de gaz à effet de serre à court terme, conformément aux connaissances scientifiques sur le climat. L’objectif immédiat est de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de catégorie 1, 2 et 3* de 42 % d’ici 2030. En outre, ALE s’est engagé à atteindre la neutralité carbone sur l’ensemble de la chaîne de valeur d’ici 2050, couvrant à la fois ses opérations et sa supply chain.ALE a déjà prouvé son implication en matière d’ESG en déployant des initiatives d’éco-conception, à l’instar de son travail sur le terminal DECT 8328, qui a mené à une réduction de poids de 37 %. De plus, les téléphones professionnels d’ALE lancés au quatrième trimestre 2021 permettent d’économiser jusqu’à 30 % d’électricité. ALE a également réduit son empreinte carbone globale en passant au modèle Build to Stock (BTS), éliminant ainsi une étape de transport dans le flux logistique. ALE veille à respecter les dernières exigences en matière de consommation d’énergie. Ses commutateurs OmniSwitches sont conformes aux exigences Energy Star 80Plus et aux normes IEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) pour réduire la consommation d’énergie associée aux liaisons Ethernet. Ainsi, les alimentations des OmniSwitches sont conçues pour avoir une efficacité énergétique de plus de 95 %.« ALE est fier d’être reconnu par EcoVadis parmi les 35 % d’entreprises les plus performantes au monde en matière d’ESG. Nous sommes ravis d’avoir remporté notre cinquième médaille EcoVadis consécutive. La médaille de bronze, décernée cette année, témoigne du niveau élevé d’exigences sur les performances ESG aujourd’hui. Nous avons identifié des axes clés de développement pour continuer de répondre et de dépasser les attentes futures en matière d'ESG. », a déclaré Rasheed Mohamad, Global Revenue and Operations Officer chez Alcatel-Lucent Enterprise.« La validation de nos objectifs par SBTi est source de grande fierté pour nous. Cette validation témoigne de l’engagement de notre équipe et conforte notre approche proactive en matière d’ESG. Nous avons franchi des étapes importantes pour atteindre ces objectifs et nous continuerons à en faire une priorité. Notre volonté est de mettre la technologie au service du bien commun pour assurer un avenir pérenne à notre secteur d’activité.” conclut-il.SBTi est une organisation spécialisée dans l’action climatique dédiée aux entreprises du monde entier visant à les soutenir dans la lutte contre la crise climatique. Elle conçoit des normes, développe des outils et fournit des recommandations qui permettent aux entreprises de fixer des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre en adéquation avec les exigences requises pour contenir le réchauffement de la planète endeçà des niveaux catastrophiques et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 au plus tard.* Le scope 1 représente les émissions directes de GES produites par l'entreprise, le scope 2 correspond aux émissions indirectes liées à l'énergie, mais qui ne se produisent pas directement sur le site de l'entreprise et enfin le scope 3 est lié aux émissions indirectes qui ne sont pas sous le contrôle de l'entreprise. Source : service Climat de Selectra A propos Alcatel-Lucent EnterpriseAlcatel-Lucent Enterprise fournit des solutions de réseau, de communications et de collaborations sécurisées, permettant aux entreprises de tout secteur d’accroître leur efficacité opérationnelle et leur compétitivité. Dans le cloud. Sur site. En mode hybride.Les solutions ALE sont conçues pour offrir un niveau optimal de sécurité intégrée. Elles sont conformes aux exigences nationales et internationales de protection des données des entreprises et des personnes.L'engagement d'Alcatel-Lucent Enterprise s'articule autour des trois piliers stratégiques de l’ESG : Environnement durable, Responsabilité Sociétale et Gouvernance d'entreprise, avec pour mission de proposer des solutions technologiques au service de ces valeurs. Ainsi les solutions ALE sont développées pour limiter leur impact environnemental.Plus de 100 ans d'innovation ont fait de la société un partenaire de confiance pour plus d'un million de clients dans le monde.Alcatel-Lucent Enterprise, dont le siège social est en France, compte 3 400 partenaires dans le monde, permettant ainsi une meilleure proximité.Contacts presseAlcatel-Lucent EnterpriseDirectrice Régionale Marketing & Com – FranceKaterina Cernykaterina.cerny@al-enterprise.com

