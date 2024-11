नेपालको ईस्पोर्ट्स लेजेन्तड DRS Gaming 2024 PMGC मा पराजजत। 2024 PUBG MOBILE Global Championship (PMGC) को तेश्रो हप्ताको अांक तामलका

NEPAL, November 21, 2024 / EINPresswire.com / -- DRS Gaming को 2024 PUBG MOBILE Global Championship (PMGC) यात्रा नाटकीय रुपमा अन्त्य ह न प गेको छ, जसले फ्यान र खेलाडीहरूलाई उनीहरूको असाधारण प्रयासहरूको मूलयाांकन गन् बाध्य बनाएको छ। Group Green मा तेस्रो हप्तामा प्रनतस्पधा् गदै, DRS Gaming ले आफ्नो रणनीनतक दक्षता प्रदश्न त गयो, तर Survival Stage मा प्रवेश गन्कोलागग भने थोरै अांकको कममले गदा् 2024 PMGC बाट बाहहररन परेको छ।2024 PMSL South Asia Fall मा चौथो स्थान प्राप्त गदै PMGC मा प्रवेश गरेको DRS Gaming ले 2022 PMGC मा हात पारेको दोस्रो स्थानको सफलता प नुः दोहोया्उने वा ्यसलाई पनन पार गने आशा सहहत 2024 PMGC मा प गेको गथयो। यस वर््, पहहलो हप्तामै Horaa Esports को एमलममनेसन पनछ नेपालको एक मात्र प्रनतननगधका रूपमा रहेको DRS Gaming ले नेपालका ईस्पोर्ट्सका सपनाहरू गव् र दृढताका साथ बोकेको गथयो।टोलीले गरेको प्रदश्नमा उनीहरुको दृढता र ववशेर् क्षणहरू सामेल भएको गथयो। क ल 104 अांक हामसल गदै – जसमा 50 Placement अांक र 54 Elimination अांक समावेश छन् – DRS Gaming ले द ई शानदार म्याच जजतेको गथयो जसले दबाबमा पनन राम्रोसँग प्रदश्न गन् सक्ने उनीहरुको क्षमता देखाएको गथयो। दीपेश ग रुङ “DeltaX”, शाहस भण्डारी “KillerYT, समीर ग रुङ “Gyantey”, सन्तदेश प्रधान “SAND3SH”, र शीतल राई “SleepY” द्वारा प्रनतननगध्व गररएको यस टोलीले नेपालका आशाहरू गव्का साथ बोकेको गथयो, तर Survival Stage मा प्रस्थान गन् पया्प्त भने भएन, जहाँ पूव् PMGC च्याजम्पयन 4Merical Vibes र मांगोमलयाली स्टार टोली Stalwart Esports जस्ता शीर्् प्रनतयोगगहरू रहेका गथए।नेपालका सबैभन्तदा प राना PUBG MOBILE ईस्पोर्ट्स टोलीहरू मध्ये एकको रूपमा, 2020 मा स्थापना भएको DRS Gaming ले दक्षक्षण एमसया क्षेत्रको एक अ्यागधक ठूलो फ्यान फलोइङ बनाईसकेको छ। उनीहरूको PMGC यात्रालाई ववश्वव्यापी रूपमा हेररएको छ, जहाँ सबैभन्तदा सानो अांकको मभन्तनताले पनन खेलमा अगाडी प्रस्थान गने वा एमलममनेट ह ने भन्तने तय गने देखखएको छ।Survival Stage मा प ग्न नसकेतापनन, DRS Gaming ले आफ आफ्नो क्षेत्रको प्रम ख टोलीको रूपमा रहेको क रा प नुः प जटट गरेको छ। उननहरुको ननरन्ततर अांकको स्थान र खेलमा भएको जजतहरुले अन्ततरा्जटिय स्तरमा प्रनतस्पधा् गने क्षमता प्रदश्न गरेको छ, र नेपाली ईस्पोर्ट्स खेलाडीहरूको नयाँ प स्तालाई ठूलो सपना b]Vg प्रेरणा पनन प्रदान गरेको छ।नेपालको 2024 PMGC यात्राको समापनसँगै, देशले यहाँको ईस्पोर्ट्स टोलीहरूले गरेको उपलजधधहरूको उ्सव मनाउन र उज्जवल भववटयको लागग आशा /fVg d2t गरेको छ। DRS Gaming नेपाली ईस्पोर्ट्सको बढ्दो क्षमता को स्पटट उदाहरण हो, जसले ववश्व स्तरमा देशको सम्भावनालाई प्रदमश्त गदै आइरहेको छ।नेपाली फ्यानहरू नेपालका ईस्पोर्ट्स खेलाडीहरूको समथ्न जारी /fVg सक्नेछन्, PUBG MOBILE South Asia Esports च्यानलहरूमा (@PUBGMESPORTSSOUTHASIA फेसब कमा र @PUBGMOBILEEsportsSouthAsia यूर्टयूबमा), जहाँ च्याजम्पयन्तसका नयाँ प स्ता पक्कै माथी उक्लनेछन्।ABOUT PUBG MOBILEपधजी मोबाइल पधजी: धयाटलग्राउन्तड्समा आधाररत छ जसले सन् २०१७ मा इन्तटरएजक्टभ मनोरञ्जनको द ननयाँमा तहलका मच्चाएको गथयो।यस खेलमा १०० जना खेलाडीहरू एकैसाथ प्रनतस्पधा् गन् एक टाप मा प्यारा–स ट प्रयोग गरी हाम्फालछन् र खेल स रु ह न्तछ। खेलाडीहरूले आफ्नै हनतयार, सवारीसाधन, र सामग्रीहरू खोज्न र जम्मा गन ्पछ्, र खेलको बबस्तारै घर्टदै जाने खेल क्षेत्रमभत्र अन्तय सबै खेलाडीहरूलाई पराजजत गन ्पछ्। र अजन्ततमसम्म जो जीववत रहन्तछ, उसैले खेल जज्ने गद्छ।पधजी मोबाइललाई टेन्तसेन्तट गेम्सको लाइटस्पीड स्ट डडयो र क्राफ्टन इांक. द्वारा सांय क्त रूपमा ववकमसत गररएको हो।थप जानकारीको लागग, पधजी मोबाइलका आगधकाररक Facebook (@PUBGMOBILE), Instagram (@pubgmobile), X (@pubgmobile) and YouTube (@pubgmobile) अकाउन्तटहरूमा हेन् सक्न ह नेछ।पधजी मोबाइल App Store ( https://apps.apple.com/us/app/pubg-mobile/id1330123889 ) र Google Play ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tencent.ig ) मा ननुःश लक डाउनलोड गन् उपलधध रहेको छ।

