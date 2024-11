Quantexa เปิดตัวเวิร์กโหลดที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับ Microsoft Fabric…

• Quantexa Unify Workload สำหรับ Microsoft Fabric ช่วยให้ผู้ใช้มีความสามารถระดับผู้นำอุตสาหกรรมในการแก้ไขเอนทิตี เพื่อการจับคู่ข้อมูลที่มีความแม่นยำสูงและการค้นหาความสัมพันธ์ขนาดใหญ่

• องค์กรต่าง ๆ จะสามารถปรับปรุงคุณภาพข้อมูล กำจัดระบบไซโล ลดต้นทุน และรับมือกับความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมข้อมูลสำหรับ AI ได้ ซึ่งส่งผลให้การตัดสินใจดีขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ลอนดอนและชิคาโก, Nov. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพหรือ Decision Intelligence (DI) ซึ่งให้บริการแก่ภาครัฐและภาคเอกชน ได้ประกาศเปิดตัว Unify Workload สำหรับ Microsoft Fabric ของ Quantexa แบบใช้งานได้ทันทีแล้ววันนี้ที่งาน Microsoft Ignite Quantexa Unify ซึ่งอยู่ในช่วงการแสดงตัวอย่าง จะมอบการแก้ไขเอนทิตีขั้นสูงที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการจับคู่ข้อมูลให้แก่ Microsoft Fabric ซึ่งจะช่วยให้องค์กรได้ใช้ประโยชน์จากความสามารถที่สำคัญต่อภารกิจจากแพลตฟอร์มตัวช่วยการตัดสินใจอัจฉริยะของ Quantexa ในการสร้างคลังข้อมูลขององค์กร พร้อมมุมมองข้อมูลแบบรวมและเชื่อมโยงกัน บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐมากกว่า 50 แห่งใช้ความสามารถนี้ในการจับคู่ข้อมูลกว่า 6 หมื่นล้านรายการ ด้วยความเร็วอันน่าทึ่งและความแม่นยำถึง 99%

สามารถดูวิดีโอที่ใช้ประกอบการประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d7652daf-4337-4eec-b971-61cf4c867ef4

เวิร์กโหลดที่เป็นนวัตกรรมนี้ช่วยให้วิศวกรข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์ และผู้ใช้ทางธุรกิจเชื่อมต่อและอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากแหล่งต่าง ๆ ภายใน Microsoft Fabric ทั้งหมดได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามใด ๆ เมื่อใช้เวิร์กโหลดของ Quantexa Unify องค์กรต่าง ๆ จะสามารถระบุ จับคู่ และรวมบันทึกของหน่วยงานเดียวกัน เช่น บุคคล ธุรกิจ สถานที่ตั้ง และผู้ติดต่อ ได้โดยอัตโนมัติ แม้ว่าบันทึกจะไม่สอดคล้องกันหรือมีข้อผิดพลาดก็ตาม

การสร้างฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับการวิเคราะห์และ AI เพื่อสร้างข้อมูลใหม่

Quantexa Unify จะอ่านข้อมูลโดยตรงจาก OneLake โดยจะทำความสะอาด แยกวิเคราะห์ และปรับมาตรฐานแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ จากนั้นจึงจับคู่ข้อมูลที่ซับซ้อนเพื่อสร้างมุมมองข้อมูลแบบเชื่อมต่อใน OneLake Quantexa Unify จะมอบเทมเพลตการจับคู่ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดระดับคุณภาพการจับคู่ที่ต้องการได้ รายงาน Microsoft Power BI จัดทำขึ้นเพื่อเน้นย้ำถึงเกณฑ์และปัญหาด้านคุณภาพข้อมูล เวิร์กโหลดจะทำงานภายใน Microsoft Fabric โดยตรง และเขียนผลลัพธ์กลับออกไปยัง OneLake เพื่อการใช้งานที่กว้างขึ้น

จึงเกิดผลลัพธ์เป็นข้อมูลระดับองค์กรที่รีเฟรชอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้ ซึ่งจะ:

สามารถผสานรวมเข้ากับชุดบริการข้อมูล การวิเคราะห์ และประสิทธิภาพด้านธุรกิจของ Microsoft ได้อย่างราบรื่น

เพิ่มขีดความสามารถสูงสุดด้านธุรกิจอัจฉริยะ

ให้มุมมองเชิงบริบทที่เชื่อมต่อกันในรูปแบบกราฟความรู้ เพื่อปลดล็อกการวิเคราะห์ขั้นสูงแบบกราฟ

สามารถป้อนเข้าสู่โมเดล AI ที่สร้างและฝึกอบรมโดยภาคเอกชนได้

สามารถใช้เป็นสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ ร่วมกับ Copilot Studio และ Azure OpenAI เพื่อเสริมหรือทำให้การตัดสินใจเป็นไปโดยอัตโนมัติและกระตุ้นนวัตกรรม



ความสามารถหลักของ Quantexa Unify

การแมปข้อมูลอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด : คุณสามารถกำหนดค่าเวิร์กโหลดด้วยโมเดลข้อมูลของตนเองได้ ซึ่งเป็นการลดความซับซ้อนและเร่งกระบวนการแมปฟิลด์ข้อมูลระหว่างระบบหรือแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันโดยใช้อินเทอร์เฟซแบบภาพ

คุณสามารถกำหนดค่าเวิร์กโหลดด้วยโมเดลข้อมูลของตนเองได้ ซึ่งเป็นการลดความซับซ้อนและเร่งกระบวนการแมปฟิลด์ข้อมูลระหว่างระบบหรือแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันโดยใช้อินเทอร์เฟซแบบภาพ การจับคู่เอนทิตีขั้นสูง : เวิร์กโหลดจะจับคู่คุณภาพสูงระหว่างประเภทเอนทิตีโดยใช้การกำหนดค่าแบบพร้อมใช้งานได้ทันทีและการเรียนรู้ของเครื่อง โดยเชื่อมโยงบันทึกและเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

เวิร์กโหลดจะจับคู่คุณภาพสูงระหว่างประเภทเอนทิตีโดยใช้การกำหนดค่าแบบพร้อมใช้งานได้ทันทีและการเรียนรู้ของเครื่อง โดยเชื่อมโยงบันทึกและเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ข้อมูลเชิงลึกตามบริบท : ค้นพบการเชื่อมต่อที่สำคัญ เปิดเผยความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ และสร้างกราฟความรู้

ค้นพบการเชื่อมต่อที่สำคัญ เปิดเผยความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ และสร้างกราฟความรู้ คุณภาพข้อมูล : ค้นพบและแก้ไขปัญหาคุณภาพข้อมูลโดยใช้แดชบอร์ดของ Power BI

ค้นพบและแก้ไขปัญหาคุณภาพข้อมูลโดยใช้แดชบอร์ดของ Power BI ความสามารถในการปรับขนาดและประสิทธิภาพ : เวิร์กโหลดนี้มีการปรับให้เหมาะสมกับความเร็วและความสามารถในการปรับขนาด จึงเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมองค์กรขนาดใหญ่ที่อาจท่วมท้นไปด้วยปริมาณข้อมูลและความซับซ้อน

เวิร์กโหลดนี้มีการปรับให้เหมาะสมกับความเร็วและความสามารถในการปรับขนาด จึงเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมองค์กรขนาดใหญ่ที่อาจท่วมท้นไปด้วยปริมาณข้อมูลและความซับซ้อน ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วและดีขึ้น: เร่งความสามารถขององค์กร ให้ผู้ใช้ทางเทคนิคและทางธุรกิจทั่วทั้งองค์กรของคุณสามารถเข้าถึงและใช้งานข้อมูลที่เชื่อถือได้ นำผลลัพธ์จาก Quantexa Unify มาใช้ประโยชน์ในชุดเครื่องมือวิเคราะห์แบบครบครันของ Microsoft รวมถึง Microsoft Copilot

Dan Higgins ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Quantexa กล่าวว่า "การประกาศเปิดตัว Unify ของ Quantexa สำหรับ Microsoft Fabric ในงาน Ignite ถือเป็นก้าวสำคัญในความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างเรากับ Microsoft เวิร์กโหลดของเราที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับ Microsoft Fabric จะพลิกโฉมวิธีการไปสู่ความพร้อมของข้อมูลขององค์กรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มการลงทุนใน AI เพื่อสร้างข้อมูลใหม่ให้สูงสุด การผสานรวมอันทรงพลังนี้ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สร้างรากฐานสำหรับการตัดสินใจที่มีการเสริมประสิทธิภาพด้วยการแก้ไขความสัมพันธ์ของเอนทิตีที่ซับซ้อน โดยใช้ทั้งแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในอย่างรวดเร็วและแม่นยำ เมื่อนำความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่นของ Microsoft Fabric มาใช้ เราจึงสามารถส่งเสริมให้ธุรกิจต่าง ๆ ขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรม และใช้ประโยชน์จากศักยภาพข้อมูลทั้งหมดของตนได้อย่างไม่เคยมีมาก่อน"

Amir Netz นักวิจัยด้านเทคนิคและ CTO ของ Microsoft Fabric กล่าวว่า "เรายินดีที่ได้เห็นนวัตกรรมของ Quantexa นำความสามารถอันน่าทึ่งนี้มาสู่ Microsoft Fabric ซึ่งจะทำให้องค์กรต่าง ๆ สามารถใช้ข้อมูลของตนภายใน Microsoft Fabric เพื่อส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เนื่องจากลูกค้าพึ่งพา Microsoft Fabric ในการเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลมากขึ้น ความสามารถนี้จึงช่วยให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นตามความคาดหวังจากการลงทุนด้านข้อมูล โดยทั้งหมดนี้รวมอยู่ในฐานข้อมูลระดับองค์กรที่เชื่อถือได้ เรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับ Quantexa ต่อไป เพื่อช่วยให้ลูกค้าปลดล็อกโอกาสใหม่ ๆ และผลักดันให้ลูกค้าเชื่อมั่นใน AI และโครงการริเริ่มที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลของตน"

Novo Banco เข้าร่วมการแสดงตัวอย่างแบบส่วนตัว

นอกเหนือไปจากการแสดงตัวอย่างแบบสาธารณะ ซึ่งทำให้ลูกค้าได้สัมผัสกับ Quantexa Unify ด้วยชุดข้อมูลที่เผยแพร่สู่สาธารณะ นอกจากนี้ Quantexa ยังเปิดเผยด้วยว่าตนได้เปิดการแสดงตัวอย่างแบบส่วนตัวให้แก่ลูกค้าที่พร้อมจะนำ Quantexa Unify ไปปรับใช้ ในวันนี้ที่งาน Microsoft Ignite บริษัท Novo Banco ได้เปิดเผยถึงความตั้งใจที่จะสร้างคลังข้อมูลระดับองค์กรร่วมกับ Quantexa และ Microsoft โดยบริษัทนี้เป็นผู้เข้าร่วมการแสดงตัวอย่างแบบส่วนตัวในช่วงแรก และเป็นสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในโปรตุเกสที่ให้บริการลูกค้าบุคคลและองค์กร ซึ่งบริษัทมีความทะเยอทะยานในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล รวมถึงการขยายข้อเสนอของธนาคารทั่วทั้งยุโรป

Seamus Murphy ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Novo Banco กล่าวว่า "การทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าผ่านมุมมองข้อมูลที่ครอบคลุมทำให้ธนาคารสามารถปรับแต่งการสื่อสารและบริการ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกับลูกค้า และปกป้องลูกค้าและธนาคารได้ในเวลาเดียวกันด้วยการลงทุนเพียงครั้งเดียว

แนวโน้มของการสร้างโซลูชันแนวตั้งในการปัจจุบันนั้นไม่คุ้มทุนและไม่ได้สร้างผลกระทบทางธุรกิจดังที่ตั้งใจไว้ คลังข้อมูลระดับองค์กรคืออนาคตของการดำเนินการด้านข้อมูลที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพในระบบธนาคาร Unify สำหรับ Microsoft Fabric ของ Quantexa จะเป็นรากฐานของเราในการรื้อถอนไซโลข้อมูลและการเก็บข้อมูลไว้เฉพาะในแต่ละองค์กร ช่วยให้เราสามารถใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น"

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่องค์กรของคุณสามารถเข้าร่วมการดูตัวอย่างแบบสาธารณะหรือแบบส่วนบุคคลของ Quantexa สำหรับ Unify สำหรับ Microsoft Fabric ของ Quantexa โปรดไปที่นี่

เกี่ยวกับ Quantexa

Quantexa เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ AI ระดับโลกที่บุกเบิกด้านตัวช่วยการตัดสินใจอัจฉริยะ ที่ให้อำนาจองค์กรในการตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เชื่อถือได้โดยการให้ข้อมูลตามบริบท แพลตฟอร์มตัวช่วยการตัดสินใจอัจฉริยะของ Quantexa ช่วยให้องค์กรค้นพบความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่และโอกาสใหม่ ๆ โดยการนำข้อมูลที่แยกกันมาผนวกรวมและเปลี่ยนให้เป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถใช้ซ้ำและเชื่อถือได้ด้วยการใช้ความก้าวหน้าล่าสุดของปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาด้านความท้าทายที่สำคัญได้อย่างครอบคลุม ทั้งการจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า KYC อาชญากรรมทางการเงิน ความเสี่ยง การฉ้อโกง และความปลอดภัย ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ตลอดวงจรการตัดสินใจของลูกค้า

แพลตฟอร์มตัวช่วยการตัดสินใจอัจฉริยะของ Quantexa ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยความแม่นยำมากกว่า 90% อีกทั้งความละเอียดของแบบจำลองการวิเคราะห์ก็รวดเร็วกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมถึง 60 เท่า การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแพลตฟอร์มตัวช่วยการตัดสินใจอัจฉริยะของ Quantexa ที่ Forrester TEI ดำเนินการโดยอิสระ พบว่าลูกค้ามีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 228% ในช่วงเวลาสามปี Quantexa ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 800 คน และมีผู้ใช้แพลตฟอร์มหลายพันรายที่ทำงานเกี่ยวกับธุรกรรมและจุดรวบรวมข้อมูลหลายพันล้านรายการทั่วโลก

แหล่งข้อมูล

บล็อก Microsoft Fabric Ignite: https://aka.ms/Fabric-Ignite24

