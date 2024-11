クオンテクサ (Quantexa)、マイクロソフト ファブリック (Microsoft Fabric) 向けにAI搭載ワークロードを導入し、企業全体のデータ品質と利便性を向上

• クオンテクサのマイクロソフト ファブリック向けUnify Workloadは、業界をリードするエンティティ解決機能を提供し、大規模なデータ照合と関係性発見を高い精度で行うことができる。

• 組織は、データ品質を向上させ、サイロ化を排除し、コストを削減し、AIにデータを準備する際の課題に対処することで、より迅速かつ的確な意思決定を行えるようになる。

ロンドンおよびシカゴ発, Nov. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 公共および民間部門向けの意思決定インテリジェンス (Decision Intelligence、DI) ソリューションの世界的リーダーであるクオンテクサは本日、マイクロソフト·イグナイト (Microsoft Ignite) において、クオンテクサのマイクロソフト ファブリック向けUnify Workloadの即時提供開始を発表した。 現在プレビュー版として提供されているクオンテクサUnifyは、マイクロソフト ファブリックにAIを活用した高度なエンティティ解決およびデータ照合機能を提供する。 これにより、組織はクオンテクサの意思決定インテリジェンスプラットフォームのミッションクリティカルな機能を活用し、データの統一された相互接続ビューを持つ企業データ環境を構築できる。 50を超える業界をリードする企業や政府機関がこの機能を活用し、600億件を超えるレコードを驚異的なスピードと99%の精度で照合してきた。

この革新的なワークロードにより、データエンジニア、データサイエンティスト、アナリスト、ビジネスユーザーは、マイクロソフト ファブリック内で複数のソースからのデータを簡単に接続し、継続的に更新することが可能になる。 クオンテクサUnifyのワークロードにより、企業は、人、企業、場所、連絡先などの同一エンティティのレコードを、不整合やエラーがあっても自動的に識別、照合、統合できる。

分析および生成AIのための信頼性の高いデータ基盤の構築

クオンテクサUnifyは、OneLakeから直接データを読み込み、データソースのクレンジング、解析、正規化を自動化し、高度なデータ照合を行って、OneLake内のデータを統合されたビューとして提供する。 クオンテクサUnifyは、事前設定されたマッチングテンプレートを提供しており、ユーザーは必要なマッチング品質のレベルを定義できる。 マイクロソフトのPower BIレポートは、データ品質の指標や問題点を強調するために提供される。 作業負荷はマイクロソフト ファブリック内で直接実行され、より広範な利用のために結果がOneLakeに書き出される。

その結果、企業全体で活用できるデータ基盤が構築され、信頼できるデータで継続的に更新される。具体的には、次のような利点がある:

マイクロソフトのデータ、分析、ビジネス生産性向上サービス群にシームレスに統合できる。

ビジネスインテリジェンス機能を最大限に活用できる。

知識グラフとして関連するデータの全体像を提供し、高度なグラフベースの分析を可能にする。

独自に構築・訓練したAIモデルにデータを入力できる。

Copilot StudioおよびAzure OpenAIと組み合わせることで、意思決定を強化・自動化し、イノベーションを促進する強力な資産として活用できる。



クオンテクサUnifyの主な機能

コード不要の自動データマッピング: 独自のデータモデルでワークロードを構成でき、視覚的なインターフェースを使って異なるシステムやデータソース間のデータフィールドを簡単かつ迅速にマッピングできる。

独自のデータモデルでワークロードを構成でき、視覚的なインターフェースを使って異なるシステムやデータソース間のデータフィールドを簡単かつ迅速にマッピングできる。 高度なエンティティ照合: すぐに使える設定と機械学習を活用して、ワークロードはエンティティタイプ間で高精度な照合を行い、レコードをリンクさせ、不完全なデータを補完する。

すぐに使える設定と機械学習を活用して、ワークロードはエンティティタイプ間で高精度な照合を行い、レコードをリンクさせ、不完全なデータを補完する。 文脈を考慮した洞察: 重要な関連性を明らかにし、隠れた関係を発見して、知識グラフを作成する。

重要な関連性を明らかにし、隠れた関係を発見して、知識グラフを作成する。 データ品質: Power BIダッシュボードを使用してデータ品質の問題を明らかにし、修正する。

Power BIダッシュボードを使用してデータ品質の問題を明らかにし、修正する。 スケーラビリティとパフォーマンス: このワークロードは速度とスケーラビリティを最適化しており、データ量や複雑さが大きな負担となる大規模なエンタープライズ環境にも適している。

このワークロードは速度とスケーラビリティを最適化しており、データ量や複雑さが大きな負担となる大規模なエンタープライズ環境にも適している。 意思決定の迅速化と改善のためのデータアクセスの民主化: 組織内の技術ユーザーやビジネスユーザーが信頼できるデータにアクセスし、活用できるようにすることで、企業全体の能力を向上させる。 クオンテクサUnifyの結果をマイクロソフトの分析ツール群、特にマイクロソフト コパイロットで活用できる。

クオンテクサの最高製品責任者であるダン・ヒギンズ (Dan Higgins) は次のように述べている。「イグナイトでマイクロソフト ファブリック向けのクオンテクサUnifyプレビュー版を発表することは、マイクロソフトとの継続的な協力関係における重要なマイルストーンです。 当社のAI駆動型ワークロードは、マイクロソフト ファブリックを活用することで、組織がデータ準備を最適化し、生成AIへの投資を最大化する方法を変革します。 この強力な統合により、組織は外部および内部のデータソースを駆使して複雑なエンティティ関係を迅速かつ正確に解決し、拡張された意思決定の基盤を構築できます。 マイクロソフト ファブリックのスケーラビリティと柔軟性を活用することで、企業はイノベーションを推進し、これまで以上にデータの潜在能力を引き出すことができます。」

マイクロソフト ファブリックのテクニカルフェロー兼最高技術責任者 (CTO) であるアミール・ネッツは次のように述べている。「クオンテクサのイノベーションがマイクロソフト ファブリックにこのような魅力的な機能をもたらすことを嬉しく思います。 この機能により、組織はマイクロソフト ファブリック内でデータを活用し、より良い意思決定と業務効率の向上を促進できます。 デジタルトランスフォーメーションを加速させるため、顧客はますますマイクロソフト ファブリックに依存するようになっており、この機能は、顧客がデータ投資から得られる期待以上の深い洞察を、信頼できる企業全体のデータエステート内で得られるようにするでしょう。 当社は、顧客が新たな機会を切り開き、AIとデータ主導の取り組みに自信を持てるよう、クオンテクサと引き続き協力していくことを楽しみにしています。」

ノボバンコ (Novo Banco)、プライベートプレビューに参加

クオンテクサ Unifyを公開データセットで体験できるパブリックプレビューに加えて、クオンテクサはクオンテクサUnifyを導入する準備が整った顧客向けにプライベートプレビューも開始したことを明らかにした。 本日、マイクロソフト·イグナイトにおいて、ポルトガルに本社を構え、個人および法人の顧客にサービスを提供する著名な金融機関であるノボバンコが、プライベートプレビューの初期参加者として、クオンテクサとマイクロソフトと共に企業全体のデータエステートを構築する意向を発表した。

ノボバンコの最高執行責任者であるシェイマス・マーフィー (Seamus Murphy) は次のように述べている。「包括的なデータビューを通じて顧客の行動を理解することにより、銀行はコミュニケーションやサービスをパーソナライズし、より強固な顧客関係を築くことができます。また、顧客と銀行双方を一度の投資で守ることができます。

現在の垂直的なソリューション構築のトレンドは、コスト効率が悪く、意図したビジネス効果を生み出していません。 全社的なデータエステートこそが、銀行業務における効果的なデータ運用の未来です。 クオンテクサのマイクロソフト ファブリック向けUnifyは、組織とデータのサイロを解消し、高度なアナリティクス、AIを活用した効率化、そしてより良い顧客サービスを実現するための基盤となるでしょう。」

組織がクオンテクサのマイクロソフト ファブリック向けクオンテクサUnifyの公開プレビューまたはプライベートプレビューに参加する方法について詳しくは、こちらを閲覧されたい。

クオンテクサについて

クオンテクサは、意思決定インテリジェンスの先駆者であるグローバルAI、データ、分析ソフトウェア企業であり、組織が信頼できるコンテキスト内のデータを使用して信頼できる運用上の意思決定を行えるように支援している。 クオンテクサの意思決定インテリジェンスプラットフォームは、AIの最新の進歩を活用し、サイロ化されたデータを統合して最も信頼できる再利用可能なリソースに変換することで、組織が隠れたリスクと新しい機会を発見するのに役立てることができる。 顧客ライフサイクル全体にわたって、データ管理、顧客インテリジェンス、KYC、金融犯罪、リスク、詐欺、セキュリティに関する主要な課題を解決する。

クオンテクサ意思決定インテリジェンスプラットフォームは、従来のアプローチよりも精度が90%以上高く、分析モデルの解決が60倍高速になり、運用パフォーマンスを向上させる。 独立委託されたフォレスターTEI (Forrester TEI) によるクオンテクサの意思決定インテリジェンスプラットフォームに関する調査では、顧客は3年間で228%のROIを達成したことがわかっている。 2016年に設立されたクオンテクサは、現在、800人を超える従業員と数千人のプラットフォームユーザーを擁し、世界中で数十億のトランザクションとデータポイントを扱っている。

