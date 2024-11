Tangible Engineering präsentiert End-to-End Lösungen mit dem Solidator 8K Resin 3D-Drucker auf der Formnext 2024

STUTTGART, BW, GERMANY, November 20, 2024 / EINPresswire.com / -- Tangible Engineering freut sich, auf der Formnext 2024 seine neuesten Innovationen im Bereich der End-to-End-3D-Drucklösungen vorzustellen. Besucher haben die Möglichkeit, die bahnbrechenden Funktionen des Solidator 8K Resin 3D-Druckers zu erleben, der speziell entwickelt wurde, um die Anforderungen von elf verschiedenen Anwendungsbereichen im industriellen 3D-Druck zu erfüllen.Solidator 8K Resin 3D-Drucker : Präzision und Leistung für industrielle AnwendungenDer Solidator 8K Resin 3D-Drucker ist eine hochmoderne Lösung, die den Anforderungen des industriellen 3D-Drucks gerecht wird. Mit der ultra-hochauflösenden 8K-Technologie bietet dieser Drucker außergewöhnliche Detailgenauigkeit und Präzision und eignet sich damit für eine Vielzahl von Anwendungen, von der Präzisionstechnik bis hin zu kreativem Design.Hauptmerkmale des Solidator 8K:• Ultra-Hochgeschwindigkeitsdruck mit 43 Mikrometer XY-Auflösung:Unvergleichliche Geschwindigkeit und Präzision: Maximale volumetrische Baugeschwindigkeit: 9.157 cm³/Stunde• Großer Bauraum: 330 x 185 x 400 mm:Entwickelt für großformatige Projekte, kombiniert der Solidator 8K hohe Auflösung mit ausreichend Druckraum – ideal für die Serienproduktion und große Bauteile.• Vielseitigkeit bei Materialien:Kompatibel mit einem wachsenden Portfolio von 25 fortschrittlichen Materialien, darunter das neue Solidator Tough, Solidator Cast, schwer entflammbare Materialien und ESD, um die Anforderungen verschiedenster Branchen zu erfüllen.• Nahtlose Softwareintegration:In Kombination mit der brandneuen Solidator Studio X Software unterstützt der Drucker fortschrittliche Workflows und gewährleistet höchste Maßgenauigkeit.Neue Materialien und Software-Innovationen erweitern die MöglichkeitenIm Mittelpunkt des Auftritts von Tangible Engineering stehen neue Materialien und Softwarelösungen, die auf spezifische Anwendungsbereiche zugeschnitten sind und Effizienz sowie Präzision optimieren. Der Solidator 8K Drucker unterstützt jetzt 25 Materialien, die speziell auf folgende Anwendungen ausgerichtet sind:• Automotive & Railway• Dental 3D-Druck• Konsumgüter & Gehäuse• Vorrichtungsbau• Elektronikfertigung• Gitterstrukturen & Elastomere• Thermisch optimierte Spritzgussformen• Orthopädische Schienen• Orthopädische Einlagen• Robotik-Greifer• SchmuckindustrieZu den neuen Materialien gehören das Solidator Tough Material, das in vier Varianten für industrielle und Endverbraucherprojekte erhältlich ist, das Solidator Cast Material für präzise Gussanwendungen in der Schmuckindustrie und ein innovatives schwer entflammbares Material für sicherheitskritische Einsatzbereiche.Solidator Studio X Software: Optimierter WorkflowTangible Engineering präsentiert zudem die brandneue Solidator Studio X Software, die den 3D-Druck-Workflow vereinfacht und fortschrittliche Funktionen für höchste Maßgenauigkeit bei großen Bauteilen bietet. Diese Software gewährleistet eine nahtlose Integration mit dem Solidator 8K Drucker und liefert hervorragende Leistungen für Projekte im industriellen Maßstab.Innovation für vielfältige BranchenVon der Automobilindustrie bis hin zur Medizintechnik – die Lösungen von Tangible Engineering decken ein breites Spektrum an Branchen ab:• Automotive & Bahnverkehr: Schwer entflammbare Materialien für öffentliche Verkehrsmittel und Hochtemperaturmaterialien für Automobilanwendungen.• Dental- und Orthopädieanwendungen: Hochmoderne Materialien für Schienen, Einlagen und Dentalmodelle.• Elektronikfertigung: Ultra-schnelle ESD-Materialien für Fertigungshilfen und Trays.• Konsumgüter: Herstellung von langlebigen Gehäusen in Verbraucherqualität.• Robotik-Greifer: Leichtbau mit hoher Steifigkeit und Festigkeit für Hochleistungsanwendungen.• Schmuck: Filigrane Designs mit unübertroffener Auflösung und Gusszuverlässigkeit.Besuchen Sie Tangible Engineering auf der Formnext 2024Tangible Engineering lädt Besucher ein, das transformative Potenzial des Solidator 8K Resin 3D-Druckers und seiner innovativen Materialien auf der Formnext 2024 zu entdecken. Die Exponate zeigen die Fähigkeiten der neuen Materialien und Software, um die Anforderungen moderner Fertigung zu erfüllen.Standort: Halle 11.1, Stand E21, Messe Frankfurt, 19.–22. November 2024Weitere Informationen erhalten Sie unter https://solidator.com/de/ oder per E-Mail an Tim Fischer unter press@solidator.com.________________________________________Über Tangible EngineeringTangible Engineering ist ein führendes deutsches Technologieunternehmen im Bereich fortschrittlicher 3D-Drucklösungen und bietet innovative Materialien, Software und Hardware für industrielle und professionelle Anwendungen. Der Solidator 8K Resin 3D-Drucker ermöglicht Unternehmen, mit unvergleichlicher Präzision und Effizienz zu entwickeln, zu prototypisieren und in Serie zu produzieren.

