比亞迪在合作夥伴大會上強調儲能市場的緊密夥伴合作關係

深圳,中國, Nov. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 比亞迪股份有限公司(比亞迪股份有限公司)擴大比亞迪儲能解決方案的合作夥伴計劃。 作為計劃的其中一部分環,比亞迪於 2024 年 11 月在比亞迪總部舉行了一場合作夥伴會議大會,讓一眾其間合作夥伴有機會分享他們的經驗,與技術團隊進行交流,並且獨家率先了解預覽即將推出的新產品和功能。

比亞迪儲能總經理尹小強表示:「比亞迪一直無間斷向研發工作及生產設施投放資源,確保儲能方案不僅在創新方面領先市場,生產時亦要採用最高安全標準並兼顧成本效益。說到產品開發,另一個重要因素是積極與合作夥伴及客戶交流,故此,我們在合作夥伴計劃中定期與分銷及安裝行業的合作夥伴會面。比亞迪非常重視他們的意見及見解,並且對解決方案作出優化,幫助合作夥伴應對當前和未來市場追求有效率使用及儲存再生能源的需求。」

比亞迪對大會的一大目標是了解合作夥伴現時面對的市場考驗,以及儲能解決方案如何有助他們克服難關:

不少批發商和安裝商表示,由於市場環境欠佳,他們的客戶對投資於光伏及相關技術猶豫不決。

然而,隨著光伏與儲能變得越來越密不可分,他們認同 BatteryBox 系列這類解決方案確實有助他們贏得客戶合同。

特別是考慮到雙向充電和靈活電力定價等趨勢,比亞迪的 BatteryBox 系統的高充電功率更是具有莫大優勢。

大會亦率先獨家介紹儲能組合即將引進的產品和新功能。除了用戶大會和參觀比亞迪總部外,一眾合作夥伴更獲邀參觀比亞迪其中一個最先進生產設施的實際運作環境。此工業園區位於南寧,自 2023 年 5 月以來專門負責儲能電池及儲能系統的研發和製造,涵蓋原材料和製成品等,當中包括一個 55 吉瓦時 (GWh) 的儲能電池和系統生產基地。

媒體聯絡人:Qifen ZHONG, zhong.qifen@fdbatt.com

相關連結:

www.byd.com

www.bydenergy.com

www.batterybox.com

