En compétition pour remporter le prix de 1 M$ offert par Rogers : à ne pas rater ce soir à Canada’s Got Talent

Voici quelques moments clés de l’épisode de Canada’s Got Talent de ce soir :

La troupe STUDIO 26 DANCERS (Halifax, Nouvelle.-Écosse) a enflammé la scène avec ses mouvements de danse dynamiques et impressionnants qui ont fait vibrer le public!

KYRA DANIEL (Kingston, Ontario) , une chanteuse de 15 ans, a reçu une ovation pour sa version puissante et profondément personnelle de Black Like Me de Mickey Guyton. Touché par ce numéro, Kardinal Offishall a déclaré : « J'ai eu l'impression qu'on m'a enlevé un poids des épaules. »

L'humoriste DARREN LEO (Toronto, Ontario) a obtenu le tout premier Golden Buzzer de Katherine Ryan. Son numéro, où il se moquait des stéréotypes asiatiques, a fait éclater de rire tant le public que les juges.

BEN KAHAN (Toronto, Ontario) a invité Howie à monter sur scène pour mettre l'intelligence artificielle à l'épreuve grâce à un audacieux tour de magie qui a subjugué tout le monde.

YAMA LAURENT (Lévis, Québec) a fait entendre sa voix incroyable lors d'une superbe reprise de It's a Man's Man's Man's World de James Brown.



Rogers remet une fois de plus à qui remportera Canada’s Got Talent un prix de 1 M$ qui changera le cours de sa vie ( plus 50 $ offerts par Howie Mandel ) – le plus gros prix en argent de l’histoire de la télévision canadienne – ainsi que des conseils financiers de la CIBC. Mais ce n’est pas tout! Chaque personne ou groupe qui obtient le Golden Buzzer recevra 25 000 $ (pour un total de 150 000 $), remis par la CIBC, pour l’aider à faire de ses rêves une réalité.

Prestations de ce soir (mardi 8 avril)

STUDIO 26 DANCERS – Danse

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Regardez le numéro de STUDIO 26 DANCERS

KP STONE – Chant/musique

Ottawa (Ontario)

Regardez le numéro de KP STONE

KYRA DANIEL – Chant/musique

Kingston (Ontario)

Regardez le numéro de KYRA DANIEL

DARREN LEO – Humour

Toronto (Ontario)

Regardez le numéro de DARREN LEO

BEN KAHAN – Magie

Toronto (Ontario)

Regardez le numéro de BEN KAHAN

JACOB HILLHOUSE – Variété

Lindsay (Ontario)

Regardez le numéro de JACOB HILLHOUSE

YAMA LAURENT – Chant/musique

Lévis (Québec)

Regardez le numéro de YAMA LAURENT

**À VENIR**

Voici un avant-goût de l’émission de la semaine prochaine (mardi 15 avril)

TWOFOURSEVEN – Danse

Vancouver (Colombie-Britannique)

CGT.Citytv.com / YouTube

BRIANNA MONTEROSSO – Chant/musique

St. Catherines (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

LLOYD FARLEY – Humour

Calgary (Alberta)

CGT.Citytv.com / YouTube

PRECIOUS CHONG – Humour

Toronto (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

JANICLE FILIBUSTER – Chant/musique

Calgary (Alberta)

CGT.Citytv.com / YouTube

PAT MEYER – Variété

Oka (Québec)

CGT.Citytv.com / YouTube

TAPE FACE – Variété

Las Vegas (Nevada)

CGT.Citytv.com / YouTube

NICOLINA – Chant/musique

Vaughan (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

L’émission Canada’s Got Talent est produite par MEM Inc. et Fremantle, en association avec Citytv, une division de Rogers Sports & Média. Elle est basée sur le concept Got Talent de Fremantle et SYCO Entertainment.

