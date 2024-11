Los Concejales Evan Glass, Natali Fani-González y Dawn Luedtke presentan Ley de Protección de Víctimas y Seguridad de Inmigrantes

MARYLAND, November 19 - For Immediate Release: Tuesday, November 19, 2024 La legislación propuesta elimina las barreras para que las víctimas de delitos violentos califiquen para un estatus de protección legal Los Concejales Evan Glass, Natali Fani-González y Dawn Luedtke presentaron hoy una legislación para fortalecer el compromiso del Condado de proteger a las víctimas de delitos y aquellos que asisten a la policía en la resolución de crímenes. La “Ley de Protección de Víctimas y Seguridad de Inmigrantes” (U VISA) es el primer proyecto de ley relacionado con la inmigración que se presenta en el Concejo desde las elecciones presidenciales de 2024. “Los inmigrantes en todo este país, muchos de los cuales son nuestros amigos, colegas y vecinos, tienen miedo. Tienen miedo de reportar crímenes. Tienen miedo de buscar ayuda. Tienen miedo de que sus familias sean separadas”, dijo el Concejal Glass. “Estamos presentando esta legislación porque somos una comunidad que cree en la justicia, en la seguridad y en la dignidad de cada persona, sin importar su estatus migratorio.” La visa U otorga estatus legal a las víctimas de delitos violentos — como asalto sexual, tráfico humano y violencia doméstica — que ayudan a la policía en la investigación de estos crímenes. Las leyes federales y estatales actualmente no tienen un plazo de prescripción. En consecuencia, la Ley U VISA elimina el límite de 10 años del Condado sobre la asistencia a las víctimas de delitos en su proceso de solicitud de la visa U. "El Condado de Montgomery le da la bienvenida a todas las personas sin importar donde nacieron," dijo la Concejal Fani-González. "Pero a medida que anticipamos posibles cambios en la política federal de inmigración, debemos ser proactivos en proteger a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad. Esta legislación ayuda a las víctimas de delitos y a quienes ayudan a resolver crímenes mediante la protección legal que otorga la visa U. Y también ayuda a la policía a hacer mejor su trabajo.” “El Condado de Montgomery siempre trabajará para proteger a las víctimas de delitos. Es más importante que nunca que las víctimas de delitos en nuestra comunidad inmigrante sepan que nuestros socios en seguridad pública están aquí para mantenerlas a salvo, independientemente de su estatus migratorio”, dijo la Concejal Luedtke. “Esta legislación refuerza las protecciones para las víctimas de un delito elegible para una visa U y reafirma nuestro compromiso de proporcionar el mejor nivel posible de servicio en todo el espectro de la seguridad pública.” # # # Release ID: 24-408

Media Contact:

Release ID: 24-408Media Contact: Valeria Carranza 240-257-6198, Jose Ortiz 240-777-7868

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.