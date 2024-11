L’Audit des pêches 2024 d’Oceana Canada révèle un besoin crucial de protéger et de rétablir les écosystèmes océaniques canadiens

Cinq ans après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales pour la gestion durable et le rétablissement des pêches, la plupart des stocks de poissons sauvages ne sont pas protégés, et nombre sont encore épuisés

VANCOUVER, Colombie-Britannique, territoire traditionnel non cédé des nations xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), sḵwx̱wú7mesh (Squamish) et sel̓íl̓witulh (Tsleil Waututh), 19 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Audit des pêches 2024 d’Oceana Canada lance un cri d’alarme sur l’état des pêches au Canada. Malgré les promesses de la Loi sur les pêches modernisée, seuls 35 % des stocks de poissons sauvages sont considérés comme sains, 17 % sont gravement épuisés et plusieurs espèces d’importance sont en déclin1. Ces résultats montrent que le gouvernement canadien doit de toute urgence appliquer ses propres lois et politiques pour protéger les populations vitales de poissons et rétablir la biodiversité marine.

« Les pêches canadiennes font face à un tournant décisif », affirme Rebecca Schijns, Spécialiste des pêches à Oceana Canada. » La surpêche et une gestion à courte vue mettent en péril la vie marine et les moyens de subsistance des populations côtières. Le gouvernement fédéral doit systématiquement mettre en œuvre et suivre ses propres politiques relatives aux prises de décision fondées sur la science afin de rétablir l’abondance des pêches et les communautés qui en dépendent. »

Une vision pour 80 % de stocks de poissons en santé

Grâce à des efforts soutenus et ciblés, le Canada pourrait voir jusqu’à 80 % des stocks de poissons revenir à des niveaux sains en l’espace d’une décennie,2 ce qui stimulerait la biodiversité et renforcerait les communautés côtières et autochtones. Une pêche à la morue du Nord entièrement rétablie, par exemple, pourrait générer 16 fois plus d’emplois et quintupler sa valeur actuelle.

Principales observations de l’Audit des pêches 2024 :

Des protections légales restreintes : Cinq ans après avoir modifié la Loi sur les pêches, à peine 30 stocks de poissons sur les quelque 200 que compte le Canada sont protégés par des obligations de rétablissement. Un deuxième lot de 65 stocks est actuellement à l’étude. À ce rythme, il faudra 16 ans pour protéger tous les stocks, ce qui laisserait sans protection beaucoup de populations halieutiques vitales, qui pourraient continuer à décliner. Mauvais état de santé et lacunes dans les données : Un tiers des populations de poissons marins du Canada sont gravement ou modérément épuisées, et 35 % d’entre elles manquent de données adéquates pour leur évaluation, ce qui se traduit par une « gestion à l’aveuglette ». Sur 33 stocks en état critique, seuls quatre (12 %) disposent de plans de rétablissement accessibles au public. Bien que les plans de rétablissement de huit autres stocks aient été approuvés par la ministre de la Pêche en avril et juillet 2024, aucun n’avait été rendu public à la date limite du 1er juillet 2024 pour cet Audit, et la plupart n’avaient pas encore été publiés en novembre. Lacunes en matière de résilience climatique : Les océans canadiens se réchauffent à un rythme anormalement élevé, ce qui pose des problèmes importants pour la résilience des pêches. Pourtant, plus de la moitié des stocks de poissons canadiens ne disposent pas d’évaluations qui tiennent compte du climat, ni de plans de gestion adaptative. Cette lacune rend les pêches canadiennes doublement vulnérables aux changements climatiques et à la surpêche, posant ainsi de graves risques pour la biodiversité et la résilience des communautés.



Recommandations pour rétablir la santé des océans

Oceana Canada demande à la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Diane Le Bouthillier, de prioriser le rétablissement à long terme des populations de poissons par les mesures suivantes :

Élargir les protections en matière de rétablissement : Accélérer l’inscription de tous les stocks résiduels dans les dispositions relatives aux stocks de poissons d’ici 2025. Une gestion collaborative : Associer les systèmes de connaissances autochtones et la science occidentale par le biais de « l’approche à double perspective » afin de promouvoir des approches durables et fondées sur les écosystèmes, en collaboration avec les groupes autochtones. Une gestion qui tient compte du climat : Tenir compte des changements climatiques dans les évaluations et les décisions de gestion, en particulier pour les poissons-fourrage, qui sont fondamentaux pour les écosystèmes océaniques. Une surveillance accrue : Mettre en œuvre la Politique de surveillance des pêches de 2019 afin d’assurer la transparence de toutes les activités de pêche, y compris la pêche récréative et d’appât, et de favoriser une prise de décision fiable et ponctuelle.

Prochaines étapes

Avec le soutien des Canadiens, Oceana Canada prône une action immédiate pour rétablir les écosystèmes océaniques et les économies côtières du Canada. « Les pêches canadiennes ont un potentiel inexploité qui peut être libéré grâce à une gestion responsable et scientifique », déclare Mme Schijns. « Nous disposons des outils nécessaires pour renverser les déclins, renforcer la sécurité alimentaire et construire un héritage d’écosystèmes océaniques résilients pour les générations à venir. »

Les conclusions du rapport mettent en évidence un urgent besoin de passer à l’action, présentant au Canada une piste claire pour obtenir des océans résilients et abondants qui soutiennent la biodiversité, l’adaptation au climat et la prospérité économique pour les communautés côtières. Consultez la version intégrale de l’audit des pêches 2024 et joignez-vous à la mobilisation d’Oceana Canada en visitant le https://oceana.ca/fr/nos-campagnes/retablir-labondance-des-oceans/.

Établie en 2015, Oceana Canada est une organisation caritative indépendante faisant partie de la plus grande organisation internationale vouée exclusivement à la conservation des océans. Les campagnes d’Oceana Canada ont notamment contribué à interdire les plastiques à usage unique, mettre fin au commerce des nageoires de requins, faire du rétablissement des populations de poissons épuisées une obligation légale, améliorer la façon dont les pêches sont gérées, et protéger les habitats marins. Nous travaillons avec la société civile, les universitaires, les pêcheurs, les populations autochtones et le gouvernement fédéral afin d’aider les océans canadiens à retrouver leur santé et leur abondance d’autrefois. En rétablissant les océans canadiens, nous fortifierons nos communautés, profiterons de plus grands avantages sur les plans économique et alimentaire, et protégerons notre avenir. Apprenez-en plus au www.oceana.ca.

Contacts médias : Vaishali Dassani, Oceana Canada, vdassani@oceana.ca, 647-294-3335 ;

Angela Pinzon, Pilot PMR, angela.pinzon@pilotpmr.com, 647-295-0517. Documents pour médias disponibles ici.

1 Les données de ce rapport portent exclusivement sur les pêches marines du Canada, incluant 194 stocks de poissons, de crustacés et d'autres invertébrés. Elles n'incluent pas les poissons d'eau douce, ni les espèces comme le saumon qui passent une partie de leur vie en eau douce. Les données de 2024 dans ce rapport couvrent la période du 2 juillet 2023 au 1er juillet 2024.



2 Ces conclusions sont tirées des méthodologies décrites dans une analyse des projections de rétablissement, appliquées aux stocks dont l’état a été révisé en 2024 et fondées sur des hypothèses conservatrices pour les stocks dont l’état est incertain. Source : McLennan, L., Schijns, R., and Rangeley, R. (2023). Projections of Fishery Recovery in Canada. In Fishery Audit 2023: Unlocking Canada’s Potential for Abundant Oceans. Oceana Canada.

