Unimot richtet strategischen Beirat ein

WARSCHAU, Polen, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 14. April hat Unimot, eine Multienergie-Kapitalgruppe und führender unabhängiger Importeur von flüssigen und gasförmigen Brennstoffen in Polen mit starker internationaler Präsenz, offiziell die Einrichtung seines strategischen Beirats bekanntgegeben. Der Beirat besteht aus internationalen Experten: Dr. Mark Brzezinski, Prof. Jim Mazurkiewicz, Prof. Boguslaw Pacek, Prof. Karl Rose und Isaac Querub. Geleitet wird er von Andreas Golombek, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats von Unimot. Die Einrichtung des strategischen Beirats stärkt die Kompetenz der Unimot-Gruppe angesichts der wachsenden Bedeutung der Geopolitik, der globalen Herausforderungen im Energiesektor und der dynamischen wirtschaftlichen Veränderungen. Der Initiator des strategischen Beirats ist Dr. Adam Sikorski, Vorstandsvorsitzender von Unimot.

Unimot verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Branche und ist international tätig, mit Niederlassungen in Polen, China, der Schweiz und der Ukraine. Das Unternehmen betreibt außerdem im Rahmen eines Pachtvertrags ein Flüssiggasterminal in Wilhelmshaven, Deutschland. Als Reaktion auf die sich entwickelnde globale Energielandschaft und die wachsende Bedeutung strategischer Expertise hat das Unternehmen den strategischen Beirat eingerichtet, der sich aus renommierten Experten mit umfassender Berufserfahrung in Bereichen zusammensetzt, die für den Energiesektor von entscheidender Bedeutung sind – von strategischem Management über Energiesicherheit, Rohstoffgeopolitik bis hin zu fortschrittlichen Technologien und Investitionen.

„Wir sind uns bewusst, dass Erfolg auf dem dynamischen und unvorhersehbaren Energiemarkt die Fähigkeit erfordert, Trends zu antizipieren und Risiken mutig zu managen. Dies ist besonders wichtig angesichts geopolitischer und wirtschaftlicher Herausforderungen, die weit über nationale oder regionale Interessen hinausgehen. Unter Berücksichtigung der langfristigen Interessen unserer Aktionäre und der Zukunft der gesamten Gruppe haben wir bewusst unseren strategischen Beirat gegründet. Dies ist eine Gruppe von Experten von Weltrang, deren umfangreiche Verbindungen und einzigartige Erfahrung es uns ermöglichen werden, die Marktsituation kontinuierlich zu überwachen und auf dieser Grundlage entsprechende Schlussfolgerungen zu ziehen, um letztlich einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen, eine stabile und nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten und Risiken in einer Zeit, in der die Geopolitik die Zukunft der Energieindustrie bestimmt, verantwortungsvoll zu managen“, so Dr. Adam Sikorski, Vorstandsvorsitzender von Unimot.

„Unsicherheit ist eine Konstante im Energiesektor, aber Erfolg stellt sich bei denen ein, die in der Lage sind, Chancen zu erkennen, wo andere nur Gefahren sehen. Ich möchte dem UNIMOT-Vorstand für die Einladung in den Beirat danken – unsere Aufgabe wird es sein, Wissen und Instrumente bereitzustellen, die dem Unternehmen nicht nur dabei helfen, sich an Veränderungen anzupassen, sondern auch die Zukunft des Marktes aktiv mitzugestalten“, so Prof. Karl Rose, Mitglied des strategischen Beirats.

Die Einrichtung des strategischen Beirats ist ein weiterer Schritt zur konsequenten Stärkung der Position der Unimot-Gruppe als unabhängiger Marktführer im Energiesektor. Alle Aktivitäten werden im Einklang mit der aktuellen Strategie der nachhaltigen Entwicklung, der unternehmerischen Verantwortung und der Wahrung der langfristigen Interessen der Aktionäre durchgeführt.

Über Unimot:

Unimot ist eine Multi-Energie-Kapitalgruppe und führender unabhängiger Importeur von flüssigen und gasförmigen Brennstoffen in Polen, der am Hauptmarkt der Warschauer Börse notiert ist. Das Unternehmen ist auf den Großhandel mit Dieselöl und den Vertrieb anderer flüssiger Brennstoffe spezialisiert. Das Unternehmen ist der drittgrößte Anbieter auf dem Kraftstoffmarkt und der zweitgrößte Asphaltproduzent in Polen. Es betreibt neun Tankstellen und zwei Bitumenproduktionsanlagen. Darüber hinaus baut Unimot seinen Photovoltaik-Bereich aus und investiert in weitere Sektoren im Bereich erneuerbare Energien. Das Unternehmen verwaltet auch das AVIA-Tankstellennetz in Polen und der Ukraine.

Kontakt: Agnieszka Pawelska UNIMOT S.A. + 48 695 102 997 pr@unimot.pl https://www.unimot.pl/

