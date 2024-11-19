وزارة الثقافة السعودية تحتفي بالأوركسترا اليمنية في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض

الحفل نظمته الوزارة بالتعاون مع وزارة الإعلام والثقافة والسياحة اليمنية

الحفل تضمن عرضاً فنياً أبدع فيه فنانون يمنيون بأداء ألوانٍ موسيقيةٍ وغنائيةٍ متنوعة

الحفل يمثل جانباً من برامج وأنشطة التبادل الثقافي الدولي التي تعمل عليها وزارة الثقافة