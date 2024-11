BYD, iş ortakları konferansı sırasında enerji depolama pazarında iş ortaklarıyla güçlü iş birliğini vurguladı

SHENZHEN, Çin, Nov. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BYD Co. Ltd., BYD Energy Storage çözümlerine yönelik iş ortakları programını büyütüyor. BYD, iş ortakları programı çerçevesinde Kasım 2024'te BYD genel merkezinde iş ortakları konferansı düzenledi. İş ortakları, konferansta deneyimlerini anlatma, teknik ekiple fikir ve bilgi alışverişinde bulunma ve yakında piyasaya sunulacak yeni ürünlerin ve özelliklerin tanıtıldığı özel bir ön gösterime katılma fırsatı elde ettiler.

BYD Energy Storage Genel Müdürü Yin Xiaoqiang “BYD, enerji depolama çözümlerinin sadece inovasyon eğrisinin ön saflarında yer almasını değil, aynı zamanda en yüksek güvenlik standartlarıyla ve düşük maliyetle üretilmesini sağlamak amacıyla hem Ar-Ge'ye hem de üretim tesislerine sürekli yatırım yapmaktadır.” dedi. “Ürün geliştirme sürecimizin bir diğer önemli unsuru, iş ortaklarımızla ve müşterilerimizle aktif diyalog kurmaktır. Bu nedenle dağıtım ve kurulum sektöründen iş ortaklarıyla yapılan düzenli toplantılar, iş ortakları programımızın bir parçasıdır. İş ortaklarımızın geri bildirimlerini ve görüşlerini ciddiye alıyor, yenilenebilir enerjinin verimli kullanılmasına ve depolanmasına yönelik bugünkü ve gelecekteki taleplere yanıt vermelerine yardımcı olmak amacıyla çözümlerimizi geliştiriyoruz.”

BYD'nin konferanstaki ana hedeflerinden biri iş ortaklarının mevcut pazarda karşılaştıkları zorlukları ve bu zorlukların üstesinden gelmek konusunda enerji depolama çözümlerinin iş ortaklarına nasıl yardım edebileceklerini anlamaktı:

Çok sayıda toptan satıcı ve kurulumcu, pazarda yaşanan durgunluk nedeniyle fotovoltaik (PV) sistemlere ve ilgili teknolojilere yatırım yapmak konusunda şu anda müşteri tarafında tereddütlerle karşılaştıklarını bildirdi.

İş ortakları buna rağmen fotovoltaik (PV) sistemler ve enerji depolamanın giderek birbirinden ayrılmaz hâle gelmesiyle birlikte BatteryBox serisi gibi çözümlerin müşterileri kazanmalarına yardım ettiğini onayladılar.

Özellikle çift yönlü şarj ve dinamik elektrik fiyatlandırması gibi trendler göz önünde bulundurulduğunda BYD BatteryBox sistemlerinin yüksek şarj gücü çok avantajlıdır.



Konferans sırasında enerji depolama portföyüne yakında eklenecek yeni ürünlere ve özelliklere ilişkin özel bir ön gösterim de sunuldu. İş ortakları; kullanıcı konferansı ve BYD genel merkezi ziyaretinin yanında en gelişmiş BYD üretim tesislerinden birinin perde arkasını inceleme fırsatı buldular. Nanning'deki sanayi bölgesi, Mayıs 2023'ten bu yana ham maddelerden son ürünlere varana kadar enerji depolama hücrelerine ve sistemlerine yönelik araştırma, geliştirme ve üretim faaliyetlerinde uzmanlaşmaktadır ve enerji depolama hücreleri ve sistemleri için 55GWh kapasiteli bir üretim üssü barındırmaktadır.

