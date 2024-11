BYD menekankan kolaborasi mitra kuat di pasar penyimpanan energi selama konferensi mitra

SHENZHEN, Tiongkok, Nov. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BYD Co. Ltd., memperluas program mitra untuk solusi BYD Energy Storage. Sebagai bagian dari program ini, BYD mengadakan konferensi mitra di kantor pusat BYD pada November 2024. Di sana, para mitra berkesempatan untuk menyampaikan pengalaman mereka, bertukar pikiran dengan tim teknis, dan menerima pratinjau eksklusif tentang produk dan fitur baru yang akan datang.

“BYD telah berinvestasi secara terus menerus dalam Litbang serta fasilitas produksi untuk memastikan solusi penyimpanan energi tidak hanya berada di garis depan kurva inovasi, tetapi juga diproduksi dengan standar keselamatan tertinggi dan dengan cara yang hemat biaya,” ujar Yin Xiaoqiang, GM BYD Energy Storage. “Faktor penting lainnya dalam pengembangan produk kami adalah dialog aktif dengan para mitra dan pelanggan kami. Oleh karena itu, pertemuan rutin dengan para mitra dari sektor distribusi dan instalasi, merupakan bagian dari program mitra kami. Kami sangat menghormati umpan balik dan wawasan mereka serta mendorong agar solusi kami dapat membantu mereka untuk memenuhi permintaan saat ini dan masa depan dalam penggunaan dan penyimpanan energi terbarukan yang efisien.”

Sasaran utama BYD dalam konferensi ini adalah untuk mendapatkan wawasan tentang tantangan pasar yang sedang dihadapi para mitra saat ini dan bagaimana solusi penyimpanan energi dapat membantu mereka mengatasi hal-hal berikut:

Banyak pedagang grosir dan penginstal melaporkan bahwa mereka saat ini menghadapi keraguan dari sisi pelanggan untuk berinvestasi pada PV dan teknologi terkait karena pasar sedang mengalami penurunan.

Namun, mereka menegaskan bahwa solusi seperti seri BatteryBox telah membantu mereka memenangkan pelanggan karena adanya saling ketergantungan antara PV dan penyimpanan energi.

Terutama mengingat tren seperti pengisian daya dwiarah dan penetapan harga listrik dinamis menjadikan kekuatan pengisian daya cepat sistem BYD BatteryBox sangat menguntungkan.



Konferensi ini juga menawarkan pratinjau eksklusif tentang produk yang akan datang dan fitur-fitur baru pada portofolio penyimpanan energi. Selain konferensi pengguna dan kunjungan ke kantor pusat BYD, para mitra berkesempatan untuk melihat di balik layar salah satu fasilitas produksi BYD yang paling canggih. Kawasan industri di Nanning ini mengkhususkan diri dalam penelitian dan pengembangan serta pembuatan sel penyimpanan energi dan sistem penyimpanan energi sejak Mei 2023 – mulai dari bahan mentah hingga produk jadi, serta memiliki basis produksi 55GWh untuk sel dan sistem penyimpanan energi.

