Ascendro – der erste Intrexx-Partner mit proprietärer KI-Integration

Ascendro ist der erste Intrexx-Partner, der KI-Integration für sichere und maßgeschneiderte Lösungen anbietet.

FRANKFURT, GERMANY, November 20, 2024 /EINPresswire.com/ -- Ascendro, ein führendes deutsch-rumänisches Softwareentwicklungsunternehmen, hat einen wichtigen Meilenstein erreicht. Dies stellt nicht nur einen bedeutenden Fortschritt für Intrexx-Nutzer dar, sondern auch für alle Unternehmen, die eine zuverlässige, anpassbare KI-Lösung suchen, ohne dabei Kompromisse bei der Datensicherheit einzugehen.

Intrexx ist eine Low-Code-Entwicklungsplattform, die die Erstellung und Integration von Geschäftsanwendungen, Portalen und Workflows vereinfacht und Unternehmen dabei unterstützt, ihre digitale Transformation effizient umzusetzen. Intrexx ermöglicht es Firmen, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die Flexibilität und Skalierbarkeit über verschiedene Systeme hinweg fördern.

In der heutigen Geschäftswelt, in der KI-Tools unverzichtbar geworden sind, wird der Schutz sensibler Informationen zunehmend wichtiger – insbesondere für große Unternehmen. Viele Mitarbeiter setzen unwissentlich externe KI-Plattformen ein, was potenzielle Sicherheitslücken verursachen kann. Ascendro hat diese Herausforderung erkannt und eine On-Premise-Lösung auf Basis eines großen Sprachmodells (Large Language Model, LLM) entwickelt, die vollständig auf der Hardware des Kunden betrieben wird und somit ein Höchstmaß an Datensicherheit und Kontrolle bietet.

Volle Kontrolle und kein Risiko für die Privatsphäre

Als erster Intrexx-Partner, der eine eigene KI-Lösung für die Intrexx-Plattform anbietet, setzt Ascendro neue Maßstäbe für die Integration von KI in die digitale Infrastruktur von Unternehmen. Die KI-Lösung ist nicht nur kundenindividuell, sondern auch vollständig an die spezifischen Anforderungen jeder Organisation anpassbar, sodass die Nutzung externer Services, die potenziell die Datensicherheit gefährden könnten, überflüssig wird.

„Mit der maßgeschneiderten Umgebung von Ascendro zur KI-Modell-Bereitstellung können Unternehmen jetzt alle Vorteile der individuellen Intrexx-Softwarelösungen und der KI nutzen und dabei ihre sensiblen Daten vollkommen sicher verwahren,“ so Michael Kling von Ascendro. „Wir bieten Unternehmen die Freiheit, eigene Modelle direkt auf ihren Servern zu erstellen, sodass jede Lösung exakt auf die individuellen Anwendungsfälle und internen Anforderungen abgestimmt ist.“

Indem Ascendro KI direkt auf den Servern des Kunden anbietet, wird sichergestellt, dass sensible Daten das Unternehmen niemals verlassen. Dies ist ein entscheidender Fortschritt für Unternehmen, die aus Sicherheitsgründen bisher gezögert haben, KI in ihre internen Abläufe zu integrieren. Diese Art der Kontrolle bietet besonders in datenschutzintensiven Branchen wie Finanzen, Gesundheitswesen und Fertigung Sicherheit und Vertrauen.

Maßgeschneiderte Modelle oder intelligente Abfragedesigns für individuelle Anforderungen

Die KI-Lösung von Ascendro ist so konzipiert, dass sie nahtlos in verschiedene Anwendungsfälle integriert werden kann. Ob zur Unterstützung bei der Programmierung mit Modellen wie Code Llama, das speziell für die Softwareentwicklung optimiert ist, oder für spezifische Aufgaben wie Audiokonvertierung und Datenanalyse – die Modelle können exakt auf die Anforderungen des Kunden trainiert werden und bieten damit ein individuell angepasstes KI-Erlebnis.

„Wir bieten keine universelle Lösung von der Stange an,“ sagt Michael Kling von Ascendro. „Stattdessen arbeiten wir eng mit unseren Kunden zusammen, um ihre Ziele und Herausforderungen zu verstehen und eine KI-Lösung zu entwickeln, die perfekt in ihr operatives Umfeld passt. Ob Sie eine KI zur Unterstützung bei der Programmierung, für Geschäftsprozesse oder für die Datenrecherche benötigen – wir passen sie genau an Ihre Anforderungen an.“

Ausblick: Erweiterung der KI-Integration

Als führender Softwareanbieter in Europa erweitert Ascendro kontinuierlich die Innovationsgrenzen dank seines engagierten Forschungs- und Entwicklungsteams. Kürzlich wurde ein KI-Tool veröffentlicht, das öffentliche KI-Plattformen wie ChatGPT auf Anfrage integrieren kann. Die starke Marktanpassung von Ascendro stellt sicher, dass ihre KI-Lösungen kontinuierliche Innovation ermöglichen und gleichzeitig die höchsten Standards für Datenprivatsphäre und Sicherheit erfüllen.

