JETOUR عُمان تستضيف الدورة الإقليمية الثانية من مسابقة المهارات الدولية لخدمة ما بعد البيع

DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, November 19, 2024 / EINPresswire.com / -- استضافت سلطنة عُمان الدورة الإقليمية الثانية من مسابقة المهارات الدولية لخدمة ما بعد البيع لـ JETOUR بين 3 و7 نوفمبر 2024. واستقطبت المسابقة 29 مشاركاً في مجال خدمات ما بعد البيع والصيانة الفنية من 10 دول، بما فيها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر. وتهدف المسابقة، التي تحمل شعار "أفضل مستويات الخدمة المتميزة من JETOUR، إلى تعزيز التواصل بين فرق العمل من مختلف الدول فيما يتعلق بتكنولوجيا الصيانة وخدمة ما بعد البيع لمركبات JETOUR، ما يتيح للعلامة الارتقاء بخدمة العملاء التي تقدمها في جميع أنحاء العالم.استمرت المسابقة لمدة 5 أيام وتألفت من مرحلتين، وهما مسابقة استقبال الخدمة ومسابقة مهارات الصيانة، بما يضمن إجراء تقييم شامل للمهارات الفنية والقدرات الشخصية لدى المشاركين، إلى جانب مهاراتهم في التواصل وغيرها. وأشادت لجنة التحكيم بأداء المشاركين لما أظهروه من مهاراتٍ متفوقة في خدمة العملاء ولإمكاناتهم الفنية العالية. في ختام الفعالية، فاز رونالدو لوبو مانجالينو من المملكة العربية السعودية بلقب "أفضل فني صيانة"؛ وحاز سانجاي ثالاياراث من دولة الإمارات على المركز الأول ضمن فئة "أفضل مستشار خدمة"، والتي تسلط الضوء على الإمكانات الفنية المتقدمة التي يتميّز بها فريق خدمة ما بعد البيع لدى JETOUR أوتو في مختلف فروعها.كما شهدت المسابقة إقامة منتدى الابتكار المشترك للخدمة، حيث شارك فريق خدمة ما بعد البيع بمناقشات محورية حول ضمان خدمة ما بعد البيع للسيارات الكهربائية والهجينة بعد إطلاقها، وذلك للحرص على تقديم خدمات ما بعد البيع للطرازات المقبلة من هذه السيارات في منطقة الشرق الأوسط.وتواصل JETOUR التزامها بإرساء منظومة لخدمات ما بعد البيع في سوق الشرق الأوسط، باعتبارها واحدة من أهم الأسواق الخارجية للعلامة. ونظمت العلامة في الفترات قبل وبعد لإطلاق سيارة T2 في بداية هذا العام جلسات تدريبية متعددة تتمحور حول إطلاق المنتجات الجديدة في قطر والسعودية، بما في ذلك جلسات تدريب نظرية عبر الإنترنت وجلسات دراسات لحالات مختلفة وتدريبات عملية، والتي أسهمت في صقل المهارات الفنية والعملية لفريق العمل، ما أثمر عن نتائج مذهلة. كما أنشأ فريق الخدمة في JETOUR الشرق الأوسط مجلة شهرية للشؤون الفنية، تتناول في مقالاتها مواصفات السيارات والمنتجات والإرشادات الفنية وأحدث حالات الصيانة في السوق. ونجح الفريق في إجراء تحسينات فعالة ومدروسة من خلال الاستجابة الفورية لملاحظات العملاء ومقترحاتهم.كما عملت JETOUR منذ تأسيسها في عام 2018 على تطوير استراتيجية "ترافل+"، التي أثمرت اليوم عن بناء حوالي 1600 شبكة للمبيعات وخدمة ما بعد البيع في أكثر من 60 دولة ومنطقة، وتجاوزت مبيعاتها 1.4 مليون سيارة عالمياً. واقترحت العلامة في عام 2021 ابتكار نظام خدمة "ثري دبليو" المتكامل لتقديم خدماتها مهما كان نوعها في مختلف المواقع والأوقات. وتهدف هذه الخدمة إلى إرساء معيار غير مسبوق للخدمة العالمية بين علامات السيارات الصينية.ونجحت العلامة مع إطلاق سيارة T2-DM للمرة الأولى في الأسواق الخارجية، في تمهيد طريقها لطرح منتجاتها في الأسواق العالمية. وتشمل استعدادات JETOUR في هذا الصدد إنشاء نظام شامل لخدمة ما بعد البيع للطرازات الحديثة القائمة على الطاقة الجديدة، والذي يركز على تحسين 8 جوانب أساسية في خدمات العلامة، بما فيها شبكة الخدمة، ونظام التدريب الفني، والسياسة وحقوق المستخدمين، وضمان قطع الغيار الخاصة للسيارات. وتسعى JETOUR بذلك إلى تطوير قدرات نظامها الخاص لخدمة ما بعد البيع لسيارات الطاقة الجديدة، وبالتالي تقديم خدمة ممتازة تدعم جهود JETOUR في سعيها لتصبح العلامة الرائدة عالمياً في فئة السيارات الهجينة المخصصة للطرق الوعرة.وتعتزم JETOUR توفير خدمة "ثري دبليو" لجميع المستخدمين في الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، وذلك من خلال تحسين حضورها على مستوى العالم وإرساء نظام متطور لخدمة ما بعد البيع لسيارات الطاقة الجديدة وتعزيز إمكانيات الخدمة المحلية، بما يضمن للعملاء الاستمتاع بتجارب قيادة مريحة وخدمات دعم وصيانة متوفرة في مختلف المناطق.

