inCruises lanza su Membresía 3.0: Una innovadora evolución en las recompensas de viajes

Las mejoras brindan mayor flexibilidad, disminuyen el tiempo de espera para viajar y simplifican y amplifican las recompensas

GUAYNABO, Puerto Rico, Nov. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- inCruises ha presentado su Membresía 3.0, un avance transformador en su innovador club de recompensas de viajes.

"La Membresía 3.0 ha expandido dramáticamente el valor líder a nivel mundial que nuestro Club ofrece”, declaró Michael Hutchison, Codirector general y Cofundador de inCruises. "Esta reciente e innovadora evolución está enriqueciendo más vidas de maneras más significativas que nunca”.

Características clave de la Membresía 3.0:

Nuevo INsider Pricing

Los Miembros Activos ahora reciben un descuento instantáneo del 17% en cruceros, hoteles y resorts, eliminando la necesidad de esperar a tener Puntos de Reserva acumulados.

Nuevos Planes de Membresía

inCruises presenta dos nuevas opciones en conjunto con el plan Classic existente:

El Plan Premium : Un nivel de Membresía de élite que ofrece una acumulación más rápida de Recompensas y acceso ilimitado para ahorrar en viajes con más frecuencia y de nivel superior, lo que lo hace ideal para viajeros que buscan lujo y flexibilidad.

: Un nivel de Membresía de élite que ofrece una acumulación más rápida de Recompensas y acceso ilimitado para ahorrar en viajes con más frecuencia y de nivel superior, lo que lo hace ideal para viajeros que buscan lujo y flexibilidad. El Plan Starter: Una opción económica con costos iniciales y mensuales bajos, diseñada para hacer inCruises accesible para más personas.

Programa de Puntos de Recompensa recargado

El innovador sistema de Puntos de Recompensa de inCruises, el cual duplica el poder de compra de vacaciones de los Miembros y les permite disminuir los precios públicos de cruceros hasta 50% o incluso al 100%, ha sido simplificado y mejorado para mayor facilidad de uso e impacto.

Mayores oportunidades para Socios

La Membresía 3.0 presenta caminos más accesibles y sostenibles para que los Socios generen INgresos e INcentivos. Con planes de compensación mejorados y mayores recompensas, los Socios ahora pueden hacer crecer sus negocios con mayor efectividad a la vez que enriquecen vidas a través de los viajes.

“Estamos muy emocionados con la respuesta abrumadoramente positiva a la Membresía 3.0 de nuestros Miembros y Socios”, comentó Anthony Varvaro, Director Financiero y de Operaciones de inGroup. “Esta es una oportunidad fenomenal para que los viajeros exploren el mundo a un valor inmejorable y para que los Socios emprendedores se unan a nuestra misión de enriquecer vidas”.

Sobre inGroup International e inCruises

inCruises es uno de los clubes de viajes por suscripción más grandes del mundo, y es una división de inGroup International. Desde su lanzamiento en 2016, inCruises ha recibido a más de un millón de Miembros y Socios en más de 200 países y territorios, teniendo un importante impacto en las vidas de su comunidad global.

inGroup está dedicado a enriquecer vidas al ofrecer un innovador club de recompensas de viaje y brindar oportunidades de negocio sostenibles para su creciente equipo de Socios. La Compañía también da prioridad al civismo global positivo con iniciativas recientes que apoyan a Mercy Ships y a programas de Ayuda a Ucrania.

Contact: Beatriz Díaz Vázquez beatriz.diaz@in.group

