巴斯夫环境催化剂和金属解决方案在德国汉诺威开设新的氢组件实验室

实验室将以贵金属 催化剂、配方和涂层方面的科研能力为 基础,推动未来用于生产和使用绿色氢的含铂族金属 ( PGM ) 阳极和阴极组件的创新

此项战略投资,将支持ECMS与绿色氢市场中组件生产商的战略合作

汉诺威,德国, Nov. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 巴斯夫环境催化剂和金属解决方案(BASF ECMS)今日在德国汉诺威开设了新的实验室,致力推进含铂族金属 (PGM) 阳极和阴极催化剂及组件的研究。 ECMS 将运用其在催化剂和贵金属领域的深厚专业知识,开发下一代电解水催化剂,以满足绿色氢市场的需求。新实验室的成立,也将与ECMS位于汉诺威的另一间研发和应用 (RD&A) 实验室一起,汇聚出更强的科研能力。

“三十年多来,汉诺威一直是我们在欧洲领先的移动源排放催化剂和系统开发的核心地区,”ECMS 研发和应用团队高级副总裁艾乐睿速表示。 “我们在汉诺威的研发和应用团队推出了许多创新解决方案,使我们的汽车客户能够以经济高效的方式满足最严格的排放标准。汉诺威团队长期以来在催化剂、贵金属、配方和涂层方面积累了丰富的专业知识,也因此成为我们在欧洲建立下一代绿色氢技术研发中心的理想选择。”

新实验室将重点关注几个关键领域,包括合成和表征先进的电解水催化剂以及制备催化剂涂层膜 (CCMs)。 其目标之一是开发低铱催化剂,以应对质子交换膜 (PEM) 电解槽中关键成分铱的稀缺性和高成本问题,进而在不影响电解槽效率或耐用性的情况下,大幅降低铱含量,让绿色氢生产达成更大的经济可行性。

此外,实验室具备在不同工况条件下,对CCMs 进行电化学测试以评估其性能和衰减情况的检测能力。通过为客户特定项目提供燃料电池测试支持,帮助欧洲地区的客户进行产品研发。

新实验室是 ECMS 建立全面产品组合、降低电解槽和燃料电池成本及支持整个氢价值链的又一重要举措,也将促进ECMS 达成实现更广泛全球能源转型和脱碳行动的承诺。 ECMS 将利用其在商业和客户中的广泛伙伴关系及网络,确保新实验室中所开展的研究项目拥有高度的前沿性和商业化能力。

关于巴斯夫环境催化剂和金属解决方案

巴斯夫环境催化剂和金属解决方案(BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions)凭借其在全球催化剂和贵金属领域的领先地位与深厚的专业知识,服务于汽车、航空、室内空气质量、半导体以及氢经济等众多行业的客户;并通过贵金属交易和回收提供该领域的全方位服务。ECMS专注于循环解决方案和可持续性,致力于帮助客户创造更洁净、更可持续的未来。保护我们的生命元素是我们的目标,引领我们不断探寻新的解决方案。ECMS在全球15个国家及地区开展业务,拥有20个生产基地和4,500多名员工。

关于巴斯夫

在巴斯夫,我们创造化学新作用——追求可持续发展的未来。我们将经济上的成功、社会责任和环境保护相结合。巴斯夫在全球拥有约 112,000 名员工,为几乎所有国家、所有行业的客户成功作出贡献。我们的产品分属六大业务领域:化学品、材料、工业解决方案、表面处理技术、营养与护理、农业解决方案。2023 年巴斯夫全球销售额为 689 亿欧元。巴斯夫的股票在法兰克福(BAS)证券交易所上市,并以美国存托凭证(BASFY)的形式在美国证券市场交易。欲了解更多信息,请访问: www.basf.com 。

媒体关系联系人:

Betsy Arnone

+1 973-519-9808

邮箱:betsy.arnone@basf-catalystsmetals.com 其他联系人:

Katarzyna Postawa

+48 882001062

邮箱:katarzyna.postawa@basf-catalystsmetals.com BASF ECMS

33 S. Wood Ave

Iselin, NJ 08830

www.basf.com/ecms

公告随附图片可见以下网页:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9366742a-f747-4505-b0b7-c752e52c3bab

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.