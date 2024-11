RELOC QUÉBEC CÉLÈBRE SON 10e ANNIVERSAIRE AVEC UNE NOUVELLE IMAGE DE MARQUE, TOURNÉE VERS L'AVENIR

QUEBEC, CANADA, November 20, 2024 /EINPresswire.com/ -- Reloc Québec, leader en services d'accompagnement des nouveaux arrivants au Québec, a souligné hier soir ses 10 ans d’existence. Client·e·s, partenaires, personnalités du milieu et représentant·e·s politiques ont souligné l’apport essentiel de l’organisation à la préparation, à l’accueil et à l’intégration des personnes immigrantes au Québec. À l’occasion de ce jalon important de son histoire, Reloc Québec dévoile sa toute nouvelle image de marque.

« Chaque parcours de mobilité mérite un soutien bienveillant et rigoureux », souligne Karine Ouellet, présidente fondatrice de Reloc Québec. « Grâce aux services que nous offrons, Reloc Québec contribue à une société québécoise inclusive, enrichie par la diversité de celles et ceux qui choisissent de s’y installer. Pour favoriser l’intégration, il est essentiel de travailler sur les perceptions réciproques : celles des personnes immigrantes envers la société québécoise, et celles des Québécois·es envers ces nouveaux arrivant·e·s. C’est ainsi que se construit le rapprochement interculturel, et c’est notre mission depuis 10 ans », complète-t-elle.

Dévoilement de la nouvelle image de marque

Lors de la célébration de son 10e anniversaire, Reloc Québec a dévoilé sa nouvelle identité visuelle, fruit d’une collaboration avec la firme Mayoo Design. Cette nouvelle image incarne la vision et les valeurs renouvelées de l’organisation, de même que son engagement renforcé à accompagner les nouveaux arrivants dans une démarche d’intégration durable et inclusive. Elle reflète la volonté de Reloc Québec de s’adapter aux défis actuels tout en restant fidèle à sa mission d’accueil et d’installation des immigrants.

À travers cette refonte, Reloc Québec marque le début d’une nouvelle ère, avec une approche modernisée axée sur l’accompagnement personnalisé et l’intégration durable. L’organisation est plus que jamais prête à saisir les opportunités qu’apportera cette nouvelle décennie et à jouer un rôle clé dans le renforcement de la diversité culturelle et sociale, ainsi que dans la cohésion sociale au Québec.

La marque actualisée de Reloc Québec se déploiera officiellement à compter de janvier 2025.



À PROPOS DE RELOC QUÉBEC

Reloc Québec est une entreprise québécoise spécialisée dans l’accompagnement personnalisé et sur mesure des nouveaux arrivants dans tout le Québec et en Ontario. En offrant une gamme complète de services adaptés aux besoins des individus et des entreprises, Reloc Québec contribue activement à l’intégration harmonieuse des nouveaux arrivants, au développement et à l'évolution de la communauté québécoise.

