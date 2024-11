Taurex Melancarkan Atmos: Mentakrifkan Semula Perdagangan Proprietari yang Selamat dan Telus

DUBAI, Emiriah Arab Bersatu, Nov. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taurex berbesar hati memperkenalkan Atmos, platform perdagangan proprietari inovatif yang menawarkan akses kepada pedagang mahir untuk menggunakan modal dagangan yang ketara di dalam persekitaran yang selamat. Atmos direka bentuk untuk menyediakan modal dan sokongan kepada pedagang yang bercita-cita tinggi untuk mencapai kecemerlangan, semuanya tanpa mempertaruhkan dana peribadi.

Perdagangan proprietari membenarkan pedagang menggunakan modal firma, membolehkan mereka melaksanakan dagangan bernilai tinggi dan memperoleh keuntungan tanpa tekanan kewangan yang dialami apabila menggunakan modal peribadi. Dengan Atmos, Taurex menyasarkan untuk membawa tahap integriti dan struktur baharu kepada perdagangan proprietari, menyediakan peraturan yang jelas dan model perkongsian keuntungan yang kompetitif yang membolehkan pedagang mengekalkan sehingga 90% daripada pendapatan mereka.

"Di Taurex, kami telah melihat keperluan untuk pilihan perdagangan proprietari yang lebih telus dan selamat, suatu pilihan yang memberikan asas yang boleh dipercayai kepada pedagang," kata Nick Cooke, Ketua Pegawai Eksekutif Taurex. "Atmos menggabungkan fleksibiliti dan peluang perdagangan proprietari dengan keselamatan dan kredibiliti yang hanya boleh diberikan oleh broker yang dikawal selia seperti Taurex. Misi kami adalah untuk menyokong pedagang di setiap peringkat, melengkapkan mereka dengan modal dagangan dan teknologi yang diperlukan untuk melakukan yang terbaik."

Atmos menyediakan pilihan perdagangan fleksibel yang direka bentuk untuk memenuhi tahap pengalaman dan matlamat yang berbeza:

Nebula : Cabaran perdagangan dua fasa yang bermula dari hanya $14, direka bentuk bagi mereka yang ingin membuktikan kemahiran serta mencapai status dibiayai.



: Cabaran perdagangan dua fasa yang bermula dari hanya $14, direka bentuk bagi mereka yang ingin membuktikan kemahiran serta mencapai status dibiayai. Orion : Cabaran fasa tunggal yang diperkemas untuk pedagang berpengalaman yang bermula dari $17, menawarkan akses pantas kepada modal dengan struktur risiko yang menggalakkan.



: Cabaran fasa tunggal yang diperkemas untuk pedagang berpengalaman yang bermula dari $17, menawarkan akses pantas kepada modal dengan struktur risiko yang menggalakkan. Supernova: Pilihan pembiayaan segera untuk pedagang maju. Bermula dari $79, Supernova menyediakan akses segera kepada modal dagangan yang besar tanpa sebarang keperluan cabaran, sambil menawarkan sehingga 90% daripada pendapatan.



Untuk menyokong pedagangnya, Atmos memanfaatkan platform MT4 dan MT5 yang terkenal di seluruh dunia, yang juga diiktiraf dengan alatan analisis yang canggih, carta maju dan pelaksanaan perdagangan yang boleh dipercayai. Dengan akses kepada pelbagai jenis aset—termasuk Forex, Logam, Indeks dan Minyak—Atmos memastikan pedagang boleh memanfaatkan sepenuhnya strategi mereka dengan teknologi peneraju industri.

Sebagai tambahan kepada ciri ini, Atmos menawarkan sokongan berbilang bahasa 24/5 yang berdedikasi, memastikan setiap pedagang mempunyai sumber yang mereka perlukan daripada onboarding sehingga perdagangan maju. Dengan asasnya dalam kredibiliti dan komitmen yang mantap Taurex terhadap operasi yang telus, Atmos menyasarkan untuk menetapkan penanda aras baharu dalam perdagangan proprietari.

Untuk maklumat lanjut tentang Atmos dan cara ia membentuk semula landskap dagangan proprietari, sila layari atmos.tradetaurex.com.

Hubungi: support@atmos.tradetaurex.com

