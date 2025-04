Le lendemain des élections fédérales, 500 leaders en innovation se réunissent pour dessiner l'avenir économique du Canada

Sommet NACO 2025 | 29 et 30 avril | Centre national des Arts, Ottawa, ON

OTTAWA, Ontario, 27 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le matin du 29 avril, au lendemain des élections fédérales canadiennes, plus de 500 entrepreneurs, investisseurs, créateurs d'emplois et leaders en innovation de partout au Canada se réuniront en face de la Colline du Parlement à l’occasion du Sommet NACO 2025 au célèbre Centre national des Arts d’Ottawa.

Il s’agit du premier grand rassemblement national de l'écosystème entrepreneurial et innovant du Canada immédiatement après les élections fédérales, représentant un moment décisif pour la réflexion et les opportunités.

Quoi : Le Sommet NACO 2025 est une conférence nationale de deux jours mettant en vedette les voix les plus influentes du Canada en matière d'innovation, d'entrepreneuriat et de développement économique.

Quand et où :

29 et 30 avril 2025

Centre national des Arts, 1, rue Elgin, Ottawa, ON

Accueil des médias dès 8 h, le 29 avril (Accès médias : de 8 h à 11 h)

Pourquoi c’est important : Alors qu’un nouveau gouvernement fédéral commence son mandat, le sommet mettra en lumière des idées audacieuses et des stratégies collaboratives pour façonner l'avenir économique du Canada.

Discussions opportunes immédiatement après les élections fédérales

Emplacement stratégique face à la Colline du Parlement

Tables rondes sur les politiques, entretiens informels avec des leaders nationaux éminents et présentations de jeunes entreprises soutenues par des investisseurs providentiels

Présentation « Moonshots » mettant en vedette 20 entreprises canadiennes à forte croissance ayant collectivement levé plus de 160 M$

Opportunités pour les médias :

Un arrière-plan dédié et un espace réservé seront disponibles pour les médias.

L’accès médias est limité au 29 avril de 8 h à 11 h.

Veuillez noter qu’en raison de contraintes logistiques, les entrevues avec les conférenciers ou participants ne peuvent être garanties.

Opportunités visuelles et multimédias capturant la communauté d'innovation du Canada dans un lieu emblématique.

Programme complet : L'agenda complet est disponible à l'adresse : https://nacosummit.com/agenda

Pour participer : Demandez une accréditation média ici : https://lu.ma/q109y4qr

Demandes médias : media@nacocanada.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/64f0a5b8-1fd9-454f-8f69-0975c92bb91a/fre

Toile de fond du Sommet NACO du 29 avril face à la capitale nationale Lendemain de l’élection fédérale, 500 innovateurs se réunissent au Centre national des Arts à Ottawa, face à la Colline du Parlement.

