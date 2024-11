Scatters Club Streamers Awards 2025: первая в мире онлайн-премия для стримеров возвращается с новыми номинациями

VALLETTA, MALTA, November 20, 2024 /EINPresswire.com/ -- Scatters Club Streamers Awards, уникальная онлайн-премия для стримеров в сфере азартных игр, возвращается в 2025 году с обновленными номинациями и приглашает стримеров, поклонников, СМИ и партнеров принять участие в этом значимом событии iGaming-сообщества. Финальный стрим премии пройдет 27 февраля 2025 года в прямом эфире, но подать заявки на одну из номинаций 2025 года и проголосовать можно уже сегодня.

Чего же ждать от 2025 года? В 2025, Scatters Club Streamers Awards – это премия для каждого участника события.

-Для стримеров: признание за талант, стиль и уникальные качества

Категории номинаций этого года охватывают все аспекты стриминга — от ярких эмоций до креативных фонов и костюмов. Каждый стример имеет возможность продемонстрировать свои лучшие моменты, заявить о себе и стать частью этого захватывающего события. Это не только шанс для победы, но и возможность подчеркнуть свою индивидуальность и внести вклад в развитие стримерской культуры.

Вот некоторые из открытых в 2025 году номинаций:

-Самая смешная реакция на выигрыш

-Самая яркая реакция на проигрыш

-Самый крутой фон

-Лучшая стримерская коллаборация

-Чемпион сообщества

-Восходящая звезда

-Лучшая стримерша

И другие…

-Для фанатов: поддержка стримеров и шанс на выигрыш призов

Фанаты являются неотъемлемой частью Scatters Club Streamers Awards, принимая активное участие в голосовании и помогая своим фаворитам достичь успеха. Их участие не только способствует признанию лучших стримеров, но и открывает возможность выиграть привлекательные призы, которые будут разыгрываться как до финала, так и во время прямого эфира.

Для партнеров: расширение возможностей и продвижение инноваций в iGaming

Scatters Club Streamers Awards предоставляет идеальную платформу для взаимодействия с ведущими стримерами и их активной аудиторией. Это шанс усилить партнерские связи и совместно с сообществом выводить на рынок новые идеи и решения, формируя будущее отрасли iGaming.

-Для СМИ: эксклюзивный контент для создания ярких инфоповодов

Scatters Club Streamers Awards 2025 — это полное ярких эмоций и запоминающихся моментов событие, а стрим прошлого года служит этому подтверждением. Для представителей СМИ событие предоставляет уникальную возможность зафиксировать культуру азартного стриминга и создать оригинальный контент, который заинтересует их аудиторию.

Номинации открыты, и обратный отсчет до 27 февраля 2025 года стартовал.

Следите за обновлениями.

О Scatters Club:

Scatters Club — это сообщество, объединяющее стримеров, фанатов и партнеров в сфере азартных игр. Платформа создает возможности для взаимодействия, продвижения и получения признания в мире iGaming, стимулируя креативность и поддерживая взаимное сотрудничество между всеми участниками.

