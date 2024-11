Tū Ātea dan Mavenir Bekerjasama sebagai Rakan Kongsi untuk Menerajui Masa Depan Rangkaian Menggunakan Aset Spektrum Māori

RICHARDSON, Texas, Nov. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur rangkaian natif awan yang membina masa depan rangkaian, hari ini mengumumkan perkongsian transformatif dengan Tū Ātea Limited, sebuah syarikat Orang Asli Aotearoa/New Zealand yang berdedikasi untuk memajukan telekomunikasi Māori. Melalui kerjasama ini, Tū Ātea akan menggunakan Teras Paket Tertumpu 5G dan Rangkaian Akses Radio Terbuka (Open RAN) Mavenir yang terkini dengan menggunakan aset spektrum milik Māori. Perkongsian tersebut akan memacu pembangunan rangkaian persendirian sel kecil 4G dan 5G serta perkongsian infrastruktur di seluruh Aotearoa.

Dengan memudahkan pengehosan neutral, Tū Ātea dan Mavenir memberikan pengendali rangkaian New Zealand dengan pilihan infrastruktur yang dikongsi dan menjimatkan kos untuk meluaskan liputan kepada komuniti yang kurang mendapat perkhidmatan.

Misi Tu Ātea yang lebih luas merangkumi latihan dan inisiatif pekerjaan serta menubuhkan Pusat Inovasi untuk memupuk penyelidikan, pembangunan dan pembuatan prototaip untuk Māori dalam teknologi tanpa wayar yang termaju.

Berikutan pemerolehan Broadtech Group oleh Tū Ātea pada bulan Disember 2023, pencapaian ini mewakili satu lagi langkah ke arah mewujudkan kepimpinan Māori dalam telekomunikasi. Melalui anak syarikat yang kini dinamakan Tū Ātea Network Services ini, Tū Ātea akan mereka bentuk, membina dan mengendalikan rangkaian persendirian yang konsisten dan berkualiti tinggi, terbuka kepada semua orang serta yang ditakrifkan oleh perisian untuk perkhidmatan mudah alih, seterusnya memperluas liputan penting.

“Kami bekerjasama dengan Pengendali Rangkaian Mudah Alih sedia ada yang menyediakan infrastruktur rangkaian kongsi yang meluaskan liputan 4G dan 5G ke kawasan yang kurang mendapat perkhidmatan,” kata Antony Royal, Ketua Eksekutif Tū Ātea. “Perkongsian ini memberi kuasa kepada Māori untuk memacu penyelesaian teknologi perkongsian rangkaian kos rendah, terutamanya di kawasan luar bandar.”

Menggunakan teknologi Mavenir, Tū Ātea menyasarkan untuk memberikan perkhidmatan mampu milik yang memenuhi keperluan ketersambungan yang semakin meningkat di seluruh Aotearoa. Inisiatif yang diterajui Māori ini memperkenalkan rangkaian 5G persendirian boleh skala untuk industri seperti pengeluaran utama, pengilangan dan infrastruktur penting. “Kerjasama dengan Tū Ātea memberikan Mavenir peluang unik untuk menyokong inisiatif yang diterajui Māori yang merintis masa depan perkhidmatan rangkaian,” kata Pardeep Kohli, Ketua Pegawai Eksekutif Mavenir. “Penyelesaian natif awan kami menyediakan asas untuk transformasi digital yang memberi kesan, membuka kemungkinan baharu untuk industri dan komuniti.”

Royal menegaskan bahawa perkongsian dengan Mavenir ini adalah sebahagian daripada program yang lebih besar yang merangkumi inisiatif pekerjaan dan latihan dalam sektor telekomunikasi. Tū Ātea juga sedang menubuhkan Pusat Inovasi untuk memacu penyelidikan, pengujian dan pembangunan komersial untuk Māori dengan menggunakan teknologi 5G dan tanpa wayar, menyokong idea dan inisiatif yang mengukuhkan keupayaan teknikal dan komersial Māori.

Kerjasama ini menyediakan asas untuk era baharu perkhidmatan rangkaian dan inovasi, memperkasakan Māori serta membuka potensi ekonomi komuniti terpencil dan mempertingkatkan masa depan digital New Zealand.

Perihal Tū Ātea

Tū Ātea Limited merupakan syarikat induk Tū Ātea Network Services Limited (sebelum ini Broadtech Group) yang terdiri daripada Broadtech Limited dan JDA (Johnston Dick & Associates Limited).

Tū Ātea Limited: Perkhidmatan spektrum, perkhidmatan Rangkaian Radio sebagai Perkhidmatan, termasuk perkhidmatan persendirian 4G & 5G serta penyelesaian padat dan boleh dikerahkan dengan cepat untuk perkhidmatan rangkaian luar grid yang pantas.

Tū Ātea Network Services Limited: (Telekomunikasi dan Penyiaran) menyediakan pelbagai perkhidmatan teknologi, termasuk reka bentuk bersepadu, pembinaan dan pengendalian serta perkhidmatan rakan kongsi teknologi kepada sektor Penyiaran, Telekomunikasi, Penjagaan Kesihatan, Penjagaan Warga Emas, Utiliti, Media dan Perusahaan merentas New Zealand dan Pasifik. Memberi dan menyokong pelbagai penyelesaian termasuk selular makro dan dalam bangunan, penjagaan kesihatan digital, pemautan dan ketersambungan gelombang mikro, penghasilan dan pemancaran studio penyiaran, penghasilan filem dan media, penyelesaian komunikasi maritim dan komunikasi penting. Memiliki/memajak dan mengendalikan rangkaian menara komunikasi penyiaran di seluruh negara yang menyediakan perkhidmatan televisyen terestrial digital.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila lawati www.tuatea.nz

Maklumat Hubungan: info@tuatea.nz

Perihal Mavenir

Mavenir sedang membina masa depan rangkaian hari ini dengan penyelesaian natif awan, didayakan oleh AI yang reka bentuk hijau, memperkasakan pengendali untuk merealisasikan faedah 5G dan mencapai rangkaian pintar, automatik dan boleh diprogramkan. Sebagai perintis Open RAN dan pengganggu industri yang terbukti, penyelesaian Mavenir yang memenangi anugerah menyampaikan automasi dan pengewangan merentas rangkaian mudah alih secara global, mempercepat transformasi rangkaian perisian untuk lebih daripada 300 Pembekal Perkhidmatan Komunikasi di lebih 120 negara, yang memberi perkhidmatan kepada lebih 50% daripada pelanggan dunia. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila lawati www.mavenir.com



Maklumat Hubungan PR Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

