Quỹ Châu Á - Thái Bình Dương của Canada Mang Đến Chương Trình Hợp Tác Vì Sự Bền Vững: Phái Đoàn Doanh Nghiệp Dành Riêng Cho Phụ Nữ Canada đến Việt Nam

TORONTO, Nov. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quỹ Châu Á - Thái Bình Dương của Canada (Asia Pacific Foundation of Canada, APF Canada), tổ chức độc lập hàng đầu của Canada tập trung vào quan hệ giữa Canada và Châu Á, vui mừng thông báo sẽ mang đến chương trình Hợp Tác Vì Sự Bền Vững: Phái Đoàn Doanh Nghiệp Dành Riêng Cho Phụ Nữ Canada đến Việt Nam từ ngày 20 đến 23 tháng 11 năm 2024.

Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các khu vực công và tư nhân, phái đoàn này là một phần trong chuỗi phái đoàn dành riêng cho phụ nữ của APF Canada giai đoạn 2023-2025, Đông Bắc X Đông Nam: Thúc Đẩy Mối Quan Hệ Hợp Tác Giữa Canada và Châu Á, và sẽ tập hợp các nữ doanh nhân Canada với các đối tác và doanh nghiệp của họ tại Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phái Đoàn năm nay sẽ thúc đẩy hòa nhập giới trong nền kinh tế với mục tiêu thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ về kinh tế, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tìm hiểu các vấn đề thương mại song phương và khu vực, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh doanh quốc tế, thu hút 31 đại biểu đến Việt Nam. Các đại biểu sẽ tham gia vào hoạt động kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp (business-to-business, B2B) được cá nhân hóa, các buổi thuyết trình giới thiệu công ty và cơ hội giao lưu kết nối.

APF Canada trân trọng kính mời các đơn vị truyền thông và các bên quan tâm tham gia cùng chúng tôi tại Thành Phố Hồ Chí Minh vào ngày 21 tháng 11 (từ 8 giờ 30 sáng đến 12 giờ 15 chiều tại Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh) để tham gia hội thảo chuyên đề công cộng Tương Lai Hòa Nhập: Hợp Tác Vì Đổi Mới Bền Vững với những chia sẻ sâu sắc từ các chuyên gia trong ngành đến từ Canada và Việt Nam thông qua ba phiên thảo luận:



Lãnh Đạo Hòa Nhập Thúc Đẩy Sự Tiến Bộ Kinh Tế theo Giới

Những Người Tạo Ra Sự Thay Đổi: Phụ Nữ Phá Vỡ Sự Đổi Mới

Hệ Sinh Thái Hòa Nhập: Hỗ Trợ Phụ Nữ trong Kinh Doanh và Thương Mại



Các diễn giả của Hội Thảo Chuyên Đề tại Thành Phố Hồ Chí Minh bao gồm:

Từ Canada:

Sara Wilshaw, Trợ Lý Thứ Trưởng & Trưởng Ủy Viên Thương Mại, Bộ Sự Vụ Toàn Cầu Canada

Trợ Lý Thứ Trưởng & Trưởng Ủy Viên Thương Mại, Bộ Sự Vụ Toàn Cầu Canada H.E. Shawn Steil , Đại Sứ Canada tại Việt Nam

, Đại Sứ Canada tại Việt Nam Annie Dubé, Tổng Lãnh Sự Canada tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Từ Việt Nam:

Tiến Sĩ Nguyễn Hoàng Long, Thứ Trưởng Bộ Công Thương Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Thứ Trưởng Bộ Công Thương Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận & Chủ Tịch Hội Nữ Doanh Nhân Thành Phố Hồ Chí Minh (HAWEE)

Chủ tịch Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận & Chủ Tịch Hội Nữ Doanh Nhân Thành Phố Hồ Chí Minh (HAWEE) Giáo Sư Tiến Sĩ Ngô Thị Phương Lan, Hiệu Trưởng Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh

Hiệu Trưởng Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh Phạm Thị Mỹ Lệ, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, L&A Holdings & Đồng Sáng Lập, Hội Nữ Doanh Nhân Thành Phố Hồ Chí Minh (HAWEE)



Vui lòng nhấp vào đây để biết thêm thông tin và đăng ký tham dự sự kiện công cộng miễn phí này.

Phái Đoàn Doanh Nghiệp Dành Riêng Cho Phụ Nữ Canada đến Việt Nam được Chính Phủ Canada hỗ trợ thông qua Bộ Đổi Mới, Khoa Học và Phát Triển Kinh Tế Canada và Chiến Lược Khởi Nghiệp dành cho Phụ Nữ.

Thông Tin Liên Hệ:

Thông Tin:

A.W. Lee, Tiến Sĩ, Giám Đốc, Hội Nhập Thương Mại Quốc Tế,

Quỹ Châu Á - Thái Bình Dương của Canada

a.w.lee@asiapacific.ca

Đơn Vị Truyền Thông:

Michael Roberts, Giám Đốc Truyền Thông,

Quỹ Châu Á - Thái Bình Dương của Canada

michael.roberts@asiapacific.ca

Theo dõi chúng tôi trên X: @AsiaPacificFdn

Tham gia cùng chúng tôi trên LinkedIn: APFCanada

Thích chúng tôi trên Facebook: Quỹ Châu Á - Thái Bình Dương của Canada

