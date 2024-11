歐洲永續揭露必考題 塞內卡台灣分公司推出雙重重大性軟體服務

TAIPEI, TAIWAN, November 19, 2024 / EINPresswire.com / -- 新加坡商塞內卡台灣分公司( Seneca ESG )推出一系列軟體服務,幫助企業提前應戰「雙重重大性評估」(Double Materiality Assessment, DMA),以解決歐洲永續揭露規範對企業營運的永續影響及財務重大性評估的要求,全面符合最新的「歐盟企業永續報告指令」(CSRD)標準。負擔得起且易用的永續資料管理解決方案雙重重大性評估適用於在歐洲有營運活動的企業,透過 Seneca ESG 的 DMA 軟體服務,企業可順利完成符合 CSRD 規範的第一步,流程相對簡化,且提供利害關係人議和功能。除了針對歐盟永續揭露合規,Seneca ESG的碳審計軟體 AERA 也能幫助各類規模企業應對,計算出範疇一、二和三的碳排放,尤其對剛起步的中小型企業而言,AERA 可望大幅降低永續揭露門檻。建立透明及高效的ESG報告流程Seneca ESG 的解決方案還包括 Marcus AI 小幫手、供應鏈管理和同業分析功能,為企業提供更深入的永續績效資訊,幫助企業做出更明智的決策,這也與 Seneca ESG 的成立使命一致。Seneca ESG執行長暨創辦人哈鵬遠(Jonathan Ha)表示,「我們的工具不僅能確保 CSRD 合規,也能促進利害關係人的參與、簡化 ESG 流程,節省寶貴員工時間,提升 ESG 數據收集和報告效率,幫助各種規模的企業邁向永續發展目標。」全球擴展與對負責任投資的承諾哈鵬遠進一步補充,「Seneca ESG 在全球主要市場,包括亞洲、歐洲(涵蓋中東地區)、和拉丁美洲,均有都業務拓展,我們能為全球企業提供客製化解決方案,幫助企業應對 ESG 揭露要求,這也展現我們推動永續發展並成為企業永續夥伴的承諾。」關於新加坡商塞內卡台灣分公司(Seneca ESG)新加坡商塞內卡台灣分公司提供適用於大型企業、中型市場公司和金融機構的軟體解決方案,幫助其實現減碳與ESG數據管理、合規管理、目標設定與追蹤、利害關係人溝通、基準分析及持續改進。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.