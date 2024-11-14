Cloudera 发布全新人工智能助手，助力数据从业者效率飞跃

Cloudera Copilot for Cloudera AI，能够提高生产力，加强协作，并支持持续学习，助力数据科学家、工程师和开发者优化项目成果

加利福尼亚州圣克拉拉市 和巴黎, Nov. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudera，作为唯一真正的混合数据、分析和人工智能平台，今日在 EVOLVE24 Paris 上宣布推出 Cloudera Copilot for Cloudera AI，引入了安全且智能的助手功能，旨在大幅提升生产力并简化数据工作流程。 Cloudera Copilot 专为数据科学家、工程师和开发者设计，增强了项目间的可复制性，从而助力企业以前所未有的速度将可信的数据、分析和人工智能应用快速部署到生产环境中。

在数字化转型和人工智能的前沿领域，数据从业者面临的生产力、协作和冗余挑战日益复杂。 人工智能助手通过提升数据从业者的用户体验来应对这些挑战，同时为寻求安全人工智能增强工具的 IT 领导者带来安心。 通过将人工智能助手直接集成到 Cloudera 中，Cloudera Copilot 可助力用户编写高质量、一致性的代码，并更高效、更安全地聚焦于创新。

Cloudera 是首批向数据从业者提供定制化人工智能助手的数据和分析平台供应商之一，该助手在安全、企业级平台上深度集成了数据工作流，并优先考虑合规性和治理。 Cloudera Copilot 在人工智能生态系统中运行，提供强大的人工智能驱动编码辅助和按需支持，进一步巩固了 Cloudera 作为值得信赖的数据合作伙伴，以及在安全混合人工智能解决方案领域的领导地位。

具体来说，Cloudera Copilot 可以：

自动化代码生成、数据转换和故障排除，使数据从业者能够专注于高效任务和创新活动。

提供一致的编码辅助，使各团队能够更有效地跨不同语言、库和工作流程进行协作。

提供按需指导、最优解决方案和深刻见解，协助用户维持高标准的编码质量，最终减少错误并改进项目成果。



行业分析师 Sanjeev Mohan 表示：“数据从业者是企业的命脉，为他们提供专门用于提升工作效率的人工智能工具，可以惠及整个企业。 Cloudera Copilot 等人工智能助手扩大了能够接触人工智能工具的员工范围，使整个企业能够充分利用人工智能的优势。 这将提升可见性、效率和生产力。”

Cloudera 首席产品官 Dipto Chakravarty 表示：“Cloudera 正不断升级人工智能解决方案，以便客户能够更深入地大规模获取数据驱动的分析洞见。 如今，Cloudera 提供了一条快速实现可信人工智能计划的途径，Cloudera Copilot 则通过实用的洞察推动企业从数据中获取商业价值。”

欢迎访问 Cloudera 博客，详细了解 Cloudera Copilot for Cloudera AI。

关于 Cloudera

Cloudera 是唯一真正的混合数据、分析和人工智能平台。 Cloudera 管理的数据量比其他仅提供云服务的供应商高出 100 倍，这一优势使其能够助力全球企业在公共云或私有云上转化各类数据，从而获得有价值且值得信赖的洞见。 我们的开放数据湖仓提供可扩展且安全的数据管理，并结合便携式云原生分析，帮助客户将生成式人工智能模型直接应用于其数据，同时维护数据隐私，确保人工智能部署的责任性和可靠性。 全球规模最大的金融服务、保险、媒体、制造业和政府品牌都依托 Cloudera，利用其强大的数据能力，破解曾被视为无法解决的难题——无论当下还是未来。

如需了解更多信息，请访问 Cloudera.com，并在 LinkedIn 和 X 上关注我们。Cloudera 及相关标识为 Cloudera, Inc 的商标或注册商标。所有其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。

联系方式

Jess Hohn-Cabana

cloudera@v2comms.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.