Cloudera חושפת סייען בינה מלאכותית חדש שיעזור לשפר את היעילות עבור העוסקים בנתונים

Cloudera Copilot עבור Cloudera AI מאיץ את הפרודוקטיביות, משפר את שיתוף הפעולה ותומך בלמידה מתמשכת כדי לשפר את תוצאות הפרויקט עבור מדעני, מהנדסי ומפתחי נתונים

סנטה קלרה, קליפורניה ופריז, Nov. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudera , הפלטפורמה ההיברידית האמיתית היחידה עבור דאטה, אנליטיקה ובינה מלאכותית, הכריזה במסגרת EVOLVE24 Paris על Cloudera Copilot עבור Cloudera AI, ומציגה יכולות של סייען חכם ומאובטח שעוזר לשפר פרודוקטיביות ולייעל את תזרימי העבודה של הנתונים. Cloudera Copilot פותח כדי לספק מענה לצרכים של מדעני, מהנדסי ומפתחי נתונים, והוא משפר את יכולת השחזור בין פרויקטים, ובסופו של דבר עוזר לארגונים לשלב ייצור נתונים, אנליטיקה ואפליקציות בינה מלאכותית מהימנים מהר יותר מאי פעם.

אנשי הנתונים, שנמצאים בחזית ההמרה הדיגיטלית ומסעות הבינה המלאכותית, מתמודדים עם רשת מורכבת יותר ויותר של אתגרי פרודוקטיביות, שיתוף פעולה ושכפול. סייעני בינה מלאכותית מתגברים על אתגרים אלו על ידי שיפור חווית המשתמש עבור העוסקים בנתונים, תוך שהם מספקים שקט נפשי למנהלי IT המחפשים כלי בינה מלאכותית משופרים ומאובטחים. באמצעות ההטמעה של סייען מועצם בינה מלאכותית ישירות לתוך Cloudera, Cloudera Copilot מסייע למשתמשים לכתוב קוד איכותי ועקבי ולהתמקד בחדשנות באופן יעיל ומאובטח יותר.

Cloudera היא מיצרניות פלטפורמות הנתונים והאנליטיקה הראשונות שסיפקו סייען בינה מלאכותית המותאם במיוחד לעוסקים בנתונים, והיא מציעה אינטגרציה עמוקה אל תוך תזרימי העבודה של הנתונים בפלטפורמה מאובטחת ברמה ארגונית המעניקה עדיפות לתאימות רגולטורית ומשילות. Cloudera Copilot פועל בתוך אקו סיסטם של בינה מלאכותית, ומספק סיוע חזק ומנוע בינה מלאכותית ליצירת קוד עם תמיכה לפי דרישה, והוא מחזק את מעמדה של Cloudera כשותפת נתונים מהימנה ומובילה בפתרונות בינה מלאכותית מאובטחים והיברידיים.

ובאופן ספציפי, Cloudera Copilot:

*מספק מיכון ליצירת קוד, המרת נתונים ופתרון תקלות, ומאפשר לעוסקים בנתונים להתמקד במשימות בעלות השפעה גבוהה ובחדשנות.

*מספק סיוע עקבי ליצירת קוד, ומעצים צוותים לעבוד בצורה יעילה יותר לאורך שפות, ספריות ותזרימי עבודה מגוונים.

*כולל הדרכה לפי דרישה, פתרונות מיטביים ותובנות למשתמשים כדי לשמור על סטנדרטים גבוהים של יצירת קוד, ובסופו של דבר לצמצם שגיאות ולשפר את תוצאות הפרויקט.

"העוסקים בנתונים הם נשמת אפו של ארגון וההשקעה עבורם בכלים מועצמי בינה מלאכותית שתוכננו במיוחד כדי לשפר את ביצועי העבודה שלהם מציעים יתרונות לעסק בכללותו", אמר סנג'יב מוהאן (Sanjeev Mohan), אנליסט בתעשייה. "סייעני בינה מלאכותית כמו Cloudera Copilot מרחיבים את היקף העובדים שיכולים לגשת לכלי בינה מלאכותית כך שארגון שלם יוכל לנצל באופן מלא את יתרונות הבינה המלאכותית. זה מאפשר יותר נראות, יעילות ופרודוקטיביות".

"Cloudera מקדמת ללא הרף את פתרונות הבינה המלאכותית שלנו כדי להעניק ללקוחותינו גישה עמוקה יותר לתובנות מונעות נתונים בקנה מידה גדול", אמר דיפטו צ'קווארטי (Dipto Chakravarty), מנהל מוצר ראשי ב-Cloudera. "כיום מספקת Cloudera את אחד המסלולים המהירים ביותר להשגת יוזמות בינה מלאכותית מהימנות, ו-Cloudera Copilot מאיץ עוד יותר את היכולת של הארגון להפיק ערך עסקי מהנתונים שלו באמצעות תובנות שמובילות לפעולה".

בקרו בבלוג Cloudera שלנו כדי ללמוד עוד על Cloudera Copilot עבור Cloudera AI.

