クラウデラ (Cloudera)、データ実務者の効率化を支援する新しいAIアシスタントを発表

クラウデラ・コパイロット・フォー・クラウデラAI (Cloudera Copilot for Cloudera AI) は、データサイエンティスト、エンジニア、開発者の生産性を加速させ、コラボレーションを強化し、継続的な学習をサポートし、プロジェクトの成果を向上させる

カリフォルニア州サンタクララおよび パリ発, Nov. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- データ、アナリティクス、AIのための唯一の真のハイブリッドプラットフォームであるクラウデラは本日、EVOLVE24パリにおいて、クラウデラ・コパイロット・フォー・クラウデラAIを発表し、生産性の向上とデータワークフローの合理化を支援するセキュアでインテリジェントなアシスタント機能を導入した。 データサイエンティスト、エンジニア、開発者のニーズに応えるように構築されたクラウデラ・コパイロットは、プロジェクト全体の再現性を向上させ、最終的に企業が信頼できるデータ、アナリティクス、AIアプリケーションをこれまで以上に迅速に本番稼動できるように支援する。

デジタルトランスフォーメーションとAIジャーニーの最前線にいるデータ実務家は、生産性、コラボレーション、重複といった複雑化する課題に直面している。 AIアシスタントは、データ実務者のユーザーエクスペリエンスを向上させることでこうした課題を克服すると同時に、セキュアなAI強化ツールを求めるITリーダーに安心感を提供する。 クラウデラ・コパイロットは、AI搭載型のアシスタントをクラウデラに直接組み込むことで、ユーザーが高品質で一貫性のあるコードを作成し、より効果的かつセキュアにイノベーションに集中できるよう支援する。

クラウデラは、データ実務者向けに特化したAIアシスタントを提供する最初のデータアナリティクスプラットフォームのベンダーの1社であり、コンプライアンスとガバナンスを優先したセキュアなエンタープライズ等級のプラットフォームで、データワークフロー内に深い統合を提供する。 クラウデラ・コパイロットはAIエコシステムで運用され、堅牢でAI主導のコーディング支援を提供すると同時に、オンデマンドのサポートも提供し、信頼できるデータパートナーとして、またセキュアなハイブリッドAIソリューションのリーダーとしてのクラウデラの地位を強化している。

クラウデラ・コパイロットは特に次のような機能を提供している:

コード生成、データ変換、トラブルシューティングを自動化することで、データ実務者はインパクトの大きいタスクやイノベーションに集中することができる。

一貫したコーディング支援を提供することで、多様な言語、ライブラリ、ワークフローにまたがってチームがより効率的に作業できるように後押しする。

オンデマンドのガイダンス、最適なソリューション、ユーザーが高いコーディング標準を維持するための洞察が含まれ、最終的にエラーを削減し、プロジェクトの成果を向上させる。



業界アナリストのサンジーヴ・モハン (Sanjeev Mohan) は次のように述べている。「データ実務者は企業の生命線であり、仕事のパフォーマンスを向上させるために特別に設計されたAI搭載ツールを提供することで、ビジネス全体に利益をもたらすことができます。」 「クラウデラ・コパイロットのようなAIアシスタントを利用すると、AIツールにアクセスできる従業員の範囲を拡大し、組織全体がAIのメリットを十分に活用できるようになります。 このことにより、可視性、効率性、生産性が向上します。」

クラウデラの最高製品責任者であるディプト・チャクラバティ(Dipto Chakravarty) は次のように述べている。「クラウデラは、当社のAIソリューションを継続的に最新化し、お客様がデータ主導の洞察に大規模にアクセスできるようにしています。」 「現在クラウデラでは、信頼できるAIイニシアチブを達成するための最短ルートの1つを提供していますが、クラウデラ・コパイロットは、実用的な洞察によってデータから事業上の価値を引き出す企業の能力をさらに加速させます。」

クラウデラ・コパイロット・フォー・クラウデラAIについて詳しくは、クラウデラのブログを参照されたい。

