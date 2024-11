Gob. Cooper anuncia donativos por más de US$14 millones al Fondo de Auxilio de NC por Desastre para medidas de recuperación por Helene

El día de hoy, el gobernador Roy Cooper anunció que desde la devastación del Huracán Helene en la región oeste de Carolina del Norte a principios de este otoño, se han donado más de US$14 millones al Fondo de Auxilio de NC por Desastre. La ayuda ha llegado al estado desde todas partes del país y del mundo, incluso en forma de donativos monetarios al Fondo de Auxilio, el cual ya está apoyando a organizaciones sin fines de lucro que ahora trabajan para atender las necesidades inmediatas de las víctimas de la tormenta. "El camino hacia la recuperación de los efectos del Huracán Helene es cuesta arriba y desafiante, pero el Estado de Carolina del Norte está decidido a lograr el éxito y cada uno de los donativos es de gran ayuda", dijo el gobernador Cooper. "Nos alienta ver que tantas personas continúan apoyando a la región oeste de Carolina del Norte; estamos profundamente agradecidos por cada dólar que ha sido donado". Los donativos han financiado subvenciones por un total de US$841,606 encausados hacia 86 organizaciones trabajando en 29 condados que han resultado afectados por la tormenta. Se anima a las organizaciones sin fines de lucro trabajando en el oeste de Carolina del Norte a que hoy mismo soliciten a United Way of North Carolina subvenciones para atender necesidades inmediatas. Una vez que se cumpla con los requisitos de obtención de una subvención para atender necesidades inmediatas, los fondos restantes darán apoyo a subvenciones de medidas de recuperación a largo plazo, a través de la Fundación Comunitaria de Carolina del Norte. Apoyo cercano y lejano

Desde que el gobernador Cooper activó el Fondo de Auxilio de NC por Desastre después de la tormenta, se han recibido donativos de personas de los 50 estados, así como como de otros países, incluyendo Canadá, Gran Bretaña y Taiwán. Los alumnos de escuelas y las iglesias han hecho colectas para luego donarlas. Empresas corporativas y fundaciones también han dado un paso al frente para hacer donativos. Varios donantes de grandes cantidades han optado por mantenerse en el anonimato.

Entre los principales donantes se encuentran:



Muchos donantes individuales adjuntaron notas personales con mensajes de esperanza y resiliencia, así como relatos de sus buenos recuerdos de Carolina del Norte y su gente. "Por favor, acepte este donativo como muestra de que otros estadounidenses viviendo fuera de su hermoso estado se han enterado de la devastación ocurrida y sinceramente desean ayudar", escribió una mujer de Pasadena, California. Una iglesia en Indiana expresó: "Si bien nuestra contribución es una mera gota en el océano de lo que se necesitará para lograr recuperarse de este catastrófico desastre natural, sabemos que muchas gotas llenarán la cubeta". "He ido a su hermosa comunidad por motivos de trabajo", escribió otro donante; "la zona era preciosa y la gente amable y acogedora." Forma en que los donativos ayudan

La organización United Way of North Carolina es el agente fiscal del Fondo de Auxilio de NC por Desastre, esta entidad está utilizando los donativos para proveer subvenciones y fondos de reembolso a organizaciones sin fines de lucro que trabajan en las comunidades más afectadas por la tormenta. Los donativos hechos al Fondo de Auxilio de NC por Desastre se destinarán a organizaciones sin fines de lucro para atender las necesidades inmediatas de las víctimas de la tormenta, como la provisión de alimentos y agua, productos de limpieza y otros suministros de emergencia. "Las organizaciones sin fines de lucro desempeñan un papel crucial de aplicación de medidas de respuesta y recuperación ante desastres, demostrando así su capacidad de rápida adaptación a las cambiantes necesidades de las comunidades. Las subvenciones provistas a través del Fondo de Auxilio de NC por Desastre han sido vitales para poder ofrecer asistencia de emergencia a los necesitados, y también para infundir esperanza en la reconstrucción de sus comunidades", declaró Brittany Pruitt Fletcher, directora ejecutiva de United Way of North Carolina. Los donativos ya han financiado subvenciones por un total de US$841,606 encausados hacia 86 organizaciones que trabajan en 29 condados; cada semana se otorgan más subvenciones. "Estamos profundamente agradecidos por ser un beneficiario del Fondo de Ayuda del Gobernador de Carolina del Norte, el cual nos ha permitido responder rápidamente a las necesidades nutricionales de nuestros vecinos que han resultado afectados por la devastación del Huracán Helene", dijo Chasity Poteat Rice, directora ejecutiva y fundadora de C2Life Foundation. "Pudimos utilizar los fondos económicos de ayuda para comprar, empaquetar y distribuir alimentos no perecederos en los condados Burke, McDowell, Burke y Yancey. A medida que se restablece la energía eléctrica, podemos enviar comidas listas para "calentar y comer”; sabemos que las acciones de auxilio no son una carrera rápida, sino más bien un maratón. Hasta que se restablezcan nuestros sistemas alimentarios, nuestros vecinos necesitarán tener acceso a comidas saludables y nutritivas". Las organizaciones sin fines de lucro elegibles pueden solicitar al Fondo de Auxilio de NC por Desastre la obtención de una subvención hasta por US$10,000 y destinarla hacia los esfuerzos para satisfacer las necesidades inmediatas de recuperación de la tormenta. Visite el portal de United Way desplegado aquí para solicitar una subvención o bien, consulte la lista completa de las organizaciones que ya han recibido una subvención en el portal desplegado aquí. Una vez que se atiendan las necesidades inmediatas de subvenciones, las fundaciones afiliadas de la Fundación Comunitaria de Carolina del Norte y el comité de subvenciones estatales trabajarán para garantizar que todos los donativos restantes se distribuyan en forma de subvenciones destinadas a las medidas de recuperación a largo plazo del Huracán Helene.

Cómo hacer un donativo

Si desea hacer un donativo al Fondo de Auxilio de NC por Desastre, visite el portal desplegado aquí; o bien, envíe cheques por correo postal a:

• NC Disaster Relief Fund, 20312 Mail Service Center, Raleigh, NC 27699-0312.

• NC Disaster Relief Fund, c/o United Way of NC, 1130 Kildaire Farm Road, Suite 100, Cary NC 27511

Los donativos son deducibles de impuestos en la medida que la ley lo permita.

