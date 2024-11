SMS360 amplía su presencia a nivel mundial con una nueva oficina en España, mejorando el apoyo a Latinoamérica

Un proveedor líder de soluciones de medio ambiente, seguridad y cumplimiento de la normativa, le complace anunciar la apertura de su nueva oficina en España.

NEW YORK, NY, UNITED STATES, November 15, 2024 / EINPresswire.com / -- Safety Management Systems, Inc. ( SMS ), un proveedor líder desoluciones de medio ambiente, salud, seguridad y cumplimiento de la normativa, le complace anunciar la apertura de su nueva oficina en España. Este movimiento estratégico enfatiza el compromiso de SMS360 con el apoyo a Latinoamérica ofreciendo servicios y recursos en español, incluidos para todos nuestros clientes sin coste adicional.Durante años, SMS360 se ha dedicado a proporcionar a nuestros clientes de empresa un sistema integral de gestión de la seguridad disponible en varios idiomas. Con el lanzamiento de nuestros servicios en español, estamos dando un salto significativo en nuestro compromiso con la integración y la accesibilidad. Esta iniciativa nos permite atender mejor a nuestros clientes hispanohablantes de diversos sectores, que incluyen la gestión de residuos, la energía y la construcción.Al frente de esta iniciativa está Iker Santamaría Snyder , que se unió a SMS360 en enero de 2024, como especialista en salud, seguridad y cumplimiento de la normativa. Con un amplio conocimiento de las regulaciones y normas de seguridad concernientes a los países de Sudamérica, Iker está en una posición única para liderar este esfuerzo y fortalecer la presencia de SMS360 en el mercado de Latinoamérica. Esta iniciativa permitirá a SMS apoyar mejor a los clientes con sede en EE. UU. que tienen una mayoría hispanohablante en el total de trabajadores.Nos entusiasma darle la bienvenida a Iker a nuestro equipo en SMS, dijo Christien Ducker, directora ejecutiva y fundadora de SMS, Inc. Su amplia experiencia en seguridad y cumplimiento de la normativa, junto con su comprensión de las necesidades específicas de los clientes hispanohablantes, lo convierte en un recurso inestimable a medida que mejoramos nuestros servicios para Latinoamérica. Ofrecer nuestro sistema en español sin coste adicional es una parte clave de nuestro compromiso para hacer que la seguridad y el cumplimiento de la normativa sean accesibles para todos.La nueva oficina de España servirá como centro de los esfuerzos de SMS360 para comprometerse y apoyar a las empresas de Latinoamérica. Esta expansión nos permitirá ofrecer formación eficaz, recursos y soluciones adaptadas a los singulares desafíos del cumplimiento de la normativa a los que se enfrentan las organizaciones de la zona.Acerca de Safety Management Systems, Inc.Fundada en 2016, Safety Management Systems, Inc. es pionera en softwares prémium de medio ambiente, salud y seguridad para las industrias de residuos, terminales portuarias, energía, fabricación, flotas y construcción. Nuestra misión es garantizar el cumplimiento de las normativas laborales y promover una cultura en la que todos los empleados vuelvan a casa sin incidentes. Con la introducción sin coste adicional del servicio en español como parte de nuestro sistema, pretendemos potenciar a las empresas de Latinoamérica con las herramientas y conocimientos necesarios para mejorar sus programas de seguridad. Reserve una consulta gratuita o póngase en contacto con Iker Santamaría Snyder a través del +1 203-524-8787 o isnyder@sms360.com.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.