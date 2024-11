2024 榮譽専業資格暨傑出華人系列獎項頒授典禮大合照 范喜文榮譽會長頒授「全球傑出華人領袖獎」予香港粵劇演員會理事長劉惠鳴女士 香港高等教育科技學院劉建德院士演講

「全球創新企業學會」舉辦2024屆榮譽專業資格暨傑出華人頒獎典禮

HONG KONG, HONG KONG, HONG KONG, November 20, 2024 / EINPresswire.com / -- 由全球創新企業學會(Global Academy of Innovative Enterprises )舉辦「2024 屆榮譽專業資格暨一帶一路傑出華人系列獎項頒授典禮」,於2024年11月19日假香港灣仔會議展覽中心完滿結束。今次頒授典禮,很榮幸邀請到「全球創新企業學會」院長 Professor David Milton、 「全球創新企業學會」榮譽會長范喜文女士, 可持續發展教育亞洲慈善基金 Founder & CEO , Lord Rafi Cristobal 及人工智能學會 創會會長 蔡德華先生 出席今次主禮嘉賓。亦榮幸邀請到香港高等教育科技學院校長劉建德教授分享創新科技對香港的影響。典禮分別為榮譽資格頒授以及一帶一路傑出華人系列 :-獲榮譽院士名銜 :鄭文娥榮譽院士 , FOUNDER ,SIMPLY MASK LTD郭家樂榮譽院士 , 源青一堂有限公司創始人獲院士名銜 :劉建德院士, PRESIDENT, 香港高等教育科技學院程志銘院士, 創域集團國際有限公司主席鄒國俊院士, CHAIRMAN & CEO , VICON HOLDINGS LIMITED張國院士 , CEO , TRENDX TECHNOLOGY LIMITED方煒星院士,優泰集團控股有限公司創始人趙公諾院士, CEO ,CCSC INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED林欣琪院士, CREATIVE DIRECTOR , SHHH GROUP黃丹婷院士, 協利國際美容集團有限公司執行總裁黃瑋婷院士, DIRECTOR, EVA WONG ARCHITECTS LIMITED葉偉強院士, FOUNDER ,青牧堂生涯及職涯規劃中心/ 青牧堂心裡治療中心文詠賢院士, FOUNDER & CHIEF SCIENTIFIC OFFICER ,BIOCREATRIX GROUP LTD嚴洪宇院士, DIRECTOR , ALPHAHYGIENIC CO. LIMITED須成忠院士, 澳門大學科技學院院長蕭凱恩院士, 音樂藝術家獲「全球傑出華人領袖」名單:鄧裕澄博士, MANAGING DIRECTOR, 帝國之友/ 國際創新中心有限公司陳佳鼐教授 ,香港心理衛生會會長劉建德院士, PRESIDENT, 香港高等教育科技學院傅明憲女士, 香港愛護動物協會會長劉惠鳴女士, 香港粵劇演員會理事長程志銘院士 ,創域集團國際有限公司主席丁永玲女士, 北京同仁堂国葯有限公司原董事長葉海先生 , 碧海士木工程有限公司董事兼主席洪偉權先生, 洪氏教育顧問公司創辦人陳漢輝博士, MANAGING DIRECTOR ,漢臻顧問有限公司蕭美娟博士, 國際培幼會(香港)總幹事余文傑先生, CEREBRO STRATEGY LIMITED 董事鄧柱明先生, DIRECTOR ,M.A.D GROUP LIMITED何善揮先生, DIRECTOR ,香港攀石訓練學會有限公司李慧怡女士, FOUNDER & DIRECTOR ,慧思顧問公司廖偉騰先生, DIRECTOR ,永發工程香港有限公司羅嘉豪先生, FOUNDER & CEO, EAZY TRADING INTERNATIONAL LTD潘穎禧先生, 財利科技有限公司創辦人及技術總監獲「年度傑出華人企業獎」得主是 : 就是它的品牌亦是香港具代表性的添好運有限公司以及終生美麗美容纖體中心全球創新企業學會 ( Global Academy of Innovative Enterprises , GAIE ) 是一間非牟利組織, 由諾貝爾獎得主 Prof. Shuji Nakamura 推動而成立,旨在促進個人, 企業及社會創新, 及可持續發展, 以應對全球工業 4.0的挑戰。面對人工智能時代的來臨 , 本會致力幫助中小企業轉型及升級, 故特別舉辦「CEO 人工智能証書」培訓課程, 提供AI 在企業的應用模式及方法。本會使命是透過舉辦企業4.0培訓課程˴ 工作坊˴ 研討會和國際會議 , 邀請世界各地知名學者及領袖 , 促進個人˴ 企業及社會創新, 建立創新網絡平台, 以共享模式 , 幫助個人˴ 企業及社會, 以應對全球工業4.0的挑戰, 同時透過「一帶一路傑出華人系列」, 頒授專業資格及獎項, 以表揚對創新或工業4.0有貢獻的個人或企業所付出的努力與成就。查詢全球創新企業學會 秘書處電 話:3686 2135/2573 9640網 頁: www.innomarkasia.org 電 郵:info@innomarkasia.org

