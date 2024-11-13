Duck Creek 在波蘭成立卓越中心，加強全球客戶支援

華沙，波蘭, Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies 是引領財產與意外險 (P&C) 及一般保險未來的環球智能解決方案供應商，宣佈將於波蘭華沙開設其第二個卓越中心。 新設的卓越中心會與印度的卓越中心協作，透過運用國際人才提供 24 小時客戶服務，加強 Duck Creek 支援歐洲、中東及非洲地區 (EMEA) 和亞太地區客戶的能力。 此舉突顯 Duck Creek 致力有效地滿足當地需求，同時擴大全球影響力。

Duck Creek 的目標是在年底前實現全面營運。 這個新設的中心擴大了 Duck Creek 的人才庫，提供獲得專業技能的機會，以支持長遠的發展和成功。

波蘭的策略位置使 Duck Creek 能提供無縫的「日不落式」全天候支援，使團隊更貼近 EMEA 和亞太地區的客戶，並促進跨時區合作。 波蘭和印度的卓越中心將攜手努力，提升應變能力並為 Duck Creek 客戶提供一致的支援。

Duck Creek Technologies 人力資源總監 Courtney Townsend 表示：「我們很高興能在波蘭擴展足跡，這證明了我們致力善用環球人才並促進創新，以支援我們為全球客戶提供的雲端保險解決方案。 新設於波蘭的卓越中心標誌著我們在歐洲擴展業務的重要里程碑，亦符合我們簡化營運同時繼續提供卓越產品和服務的目標。」

波蘭卓越中心專注為 EMEA 保險市場及其他領域度身定制解決方案。 除了技術和工程支援外，卓越中心還負責一系列功能，包括開發、測試和客戶支援。 卓越中心初期將聘請工程、產品、財務／會計和資訊科技領域的人才，並從波蘭的技術勞動力中汲取人才，以滿足跨地區的高水準服務。

這兩個卓越中心均對 Duck Creek 的國際營運非常重要。 雙卓越中心並行的方法增強了 Duck Creek 有效分配工作、管理與人才短缺或地緣政治事件相關的風險以及加強全球客戶服務的能力。

關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引領財產與意外險 (P&C) 及一般保險業界未來的環球智能解決方案供應商。 我們是現代保險系統的平台，使行業能夠充分利用雲端計算的優勢，構建靈活、智能和持續改進的保險系統。 真誠、使命和透明度是 Duck Creek 的核心價值，而我們認為保險應該在個人和企業最需要時、在最需要的地方以他們最想要的方式提供。 我們領導市場的解決方案可以單獨的形式提供或作為全套解決方案的形式提供，所有解決方案均可以透過 Duck Creek OnDemand 取得。 請瀏覽 www.duckcreek.com 了解更多資訊。 關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新資訊 – LinkedIn 和 X。

傳媒聯絡人

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

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