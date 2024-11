ナウル、投資と気候変動対策を結び付ける革新的な市民権プログラムをCOP 29で発表

アゼルバイジャン・バクー発, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ナウル共和国政府は本日、バクーで開催された2024年国連気候変動会議 (2024 United Nations Climate Change Conference) (COP 29)において、画期的なNauru Economic and Climate Resilience Citizenship Programを発表し、会議の主要テーマである「気候ファイナンス」と「適応」に対する直接的な対策を示した。 COP 29の代表者に向けた演説で、ナウルの気候変動・国家レジリエンス大臣であるアステリオ・アピ閣下 (Hon. Asterio Appi) は、この革新的な資金調達イニシアチブを、良心的な投資家が南太平洋の気候適応と持続可能な開発プロジェクトに貢献しながら、追加の市民権を取得する機会として紹介した。

アピ大臣は、プログラムのより広範な影響を強調した。「ナウルは、多くの南太平洋諸国と同様に、世界的に重要な生物多様性の保護において並外れた役割を果たしています。 私たちの生態系は、地球上の他のどの生態系よりも多くの希少種、絶滅危惧種、絶滅危惧種を支えています。 しかし、私たちは気候変動の最前線に立っており、海面上昇、高潮の激化、生物多様性の喪失の加速に直面しています。 地球温暖化の影響により、太平洋諸島諸国はますます居住不可能になっています。 ナウルの市民権プログラムを選択することで、投資家は単に自らの将来を確保するだけでなく、地球の将来に投資しているのです」。

国連は、資金、特に気候変動資金へのアクセスが、小島嶼開発途上国 (SIDS) が持続可能な開発目標を達成する上で重要な要因であると繰り返し強調してきた。 国連が指摘しているように、SIDSは気候変動による影響を不均衡に、そしてますます受けるようになっており、SIDSと世界の他の国々が依存している社会、経済、自然システムの回復力を構築するために、外部からの資金援助へのアクセスを緊急に必要としている。 しかし、現在の気候・開発金融の構造は極めて複雑で、効率的に運営するための設備は整っておらず、公平に、SIDSのニーズを満たすために必要なスピードと規模には至っていない。

グローバルなモビリティを確保し、持続可能な未来に貢献

バクーで行われたプログラムの開始イベントで、ナウル経済・気候レジリエンス市民権プログラムオフィスのコンプライアンス担当新任ディレクター、イサ・セオウ (Isa Seow) は、「ナウルはレジリエンスとイノベーションの証であり、経済成長と環境管理を組み合わせた市民権への独自のアプローチを開拓しています」と指摘した。

同氏は、このプログラムでは市民権取得までのプロセスが合理化されており、処理時間はわずか3~4ヵ月であると説明した。 投資家は、国庫基金への寄付を通じてナウル市民権を取得することが可能であり、1人の申請者につき10万5000米ドル (約1600万円) から寄付が可能となっている。 この投資により、89の目的地へのビザなしアクセス、制限のない二重国籍、家族への国籍の拡大など、国際投資家にとってのメリットが実現する。

同氏は、このプログラムの誠実性への取り組みを強調した。「私たちは、厳格なデューデリジェンスプロセスと堅牢なガバナンス構造を導入し、最高レベルの人材のみがナウルの未来の形成に参加できるようにしています。 このプログラムの目的は、単に別のパスポートを取得することではありません。世界的な課題に対する先駆的なソリューションに取り組むコミュニティに参加することです」。

国家債務ではなく国家資本

ナウル政府は、大手国際投資移住アドバイザリー会社であるヘンリー&パートナーズ (Henley & Partners) に、ナウル経済および気候レジリエンス市民権プログラムの設計、設定、運営を委託した。 同社の政府顧問業務は、アフリカ、アジア、カリブ海、ヨーロッパ、中東、北米、オセアニアの20を超える管轄区域および国の政府を支援し、投資関連の居住および市民権プログラムの設計、設定、運用、促進を行い、150億米ドル (約2兆2900億円) を超える外国直接投資を調達してきた。

ナウル共和国の大統領であるデイビッド・アデアン閣下 (His Excellency David Adeang) は以下のように述べている。「投資移住は、持続可能性リスクを軽減し、気候耐性を高めるための強力なメカニズムとして浮上しています。 ナウルのプログラムは、この分野で新しい基準を設定し、国の将来を守り、地球環境の保全に貢献するプロジェクトに直接投資を誘導します。 ナウルの革新的なアプローチは、国家が民間投資を活用して差し迫った環境問題に対処する方法の具体的な例を示しています」。

ヘンリー&パートナーズの最高経営責任者 (CEO) であるユルグ・ステフェン博士 (Dr. Juerg Steffen) は、以下のように述べている。「投資による居住権や市民権の取得プログラムが借金による資金調達方法と異なるのは、受け入れ国の主権的平等性を高める点です。 1つの戦略目標を達成するために別の目標を妥協したり犠牲にしたりする必要はありません。 投資移住は、投資家であれ、国家とその国民であれ、すべての利害関係者にとって真の意味で双方に利益のある、長期的かつ持続可能な解決策です。 より多くの政府が、開発イニシアチブに資金を提供することで持続可能性リスクを軽減するメカニズムとして、居住および市民権プログラムの利点を認識するようになっています」。

編集者への注:

Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Programについて

Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Programは、ナウルの財務基金への直接寄付を通じて市民権への直接的な道を提供する。

主申請者の要件:

年齢18歳以上

個人経歴に問題がないこと

資金源の証明





寄付額

申請者1人につき10万5000米ドル

2~4人家族の場合11万米ドル (約1678万円)

5人以上の家族の場合11万5000米ドル (約1754万円)

主申請者またはその配偶者の兄弟1人追加につき1万5000米ドル (約228万円)

申請料

申請者1人につき2万5000米ドル (約381万円)

2~4人家族の場合2万7500米ドル (約419万円)

5人以上の家族の場合3万米ドル (約457万円)





デューデリジェンス料

主申請者につき1万米ドル (約152万円)

16歳以上の家族 (配偶者、兄弟、子供、または資格のある成人扶養家族) 1人につき7500米ドル (約114万円)

パスポート料

パスポート1枚につき500米ドル (約7万6000円) をナウル政府に支払う





申請者は徹底したデューデリジェンスチェックを受け、面接を受ける必要がある。 承認されると、申請者は必要な寄付を行い、ナウルへの忠誠の誓いを立て、市民権証明書とナウルのパスポートを受け取ることができる。

www.ecrcp.gov.nr

報道関係者向けの問い合わせ先

詳細については、以下に問い合わせされたい:

Lyall Mercer

Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Program Office

Email: media@nr.prgoff.com

Mobile: +61 413 749 830

