DEBx Medical 获 TVM Capital Healthcare 追加投资

推动慢性伤口管理的下一阶段创新

得益于 TVM Capital Healthcare 的第二轮投资,DEBx Medical 已准备好加速其在慢性伤口解决方案领域的发展。

阿姆斯特丹和阿联酋迪拜, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 总部位于阿姆斯特丹的先进伤口护理领域创新先锋企业 DEBx Medical 宣布,由 TVM Capital Healthcare 领投的第二轮资本投资已顺利完成。 本轮融资将加速 DEBx Medical 向全球主要市场的扩张。

此次投资继首轮融资成功后,再次体现了投资者对 DEBx Medical 创新慢性伤口管理方法的信心,特别是其突破性解决方案 DEBRICHEM®,一种用于清除慢性伤口生物膜和感染的局部干燥剂。

拓展全球市场,变革慢性伤口护理

此第二轮投资将支持 DEBx Medical 向监管严格、竞争激烈的市场扩张的战略,进一步支持其变革慢性伤口管理和改善患者预后的使命。

慢性伤口不仅发病率高,还会导致各种并发症,增加医疗开支,并对患者的生活质量造成影响,这给世界各地的医疗系统带来了沉重负担。

DEBRICHEM® 提供了一种独特的解决方案,可完全清除慢性伤口生物膜和感染。该产品已获得 CE 和 ISO 认证,自上市以来已成功治疗数千名患者。

投资者视角

“TVM Capital Healthcare 的新一轮投资将加速 DEBRICHEM® 的全球商业化进程,使 DEBx Medical 能够惠及更多患者,减轻难以愈合的伤口带来的痛苦,”TVM Capital Healthcare 管理合伙人 Tristan de Boysson 评论道。 “我们也将继续致力于 TVM Healthcare Afiyah Fund 的战略,为中东和北非地区,特别是沙特阿拉伯王国带来创新解决方案。我们期待与这支优秀的团队合作,实现这些目标。”

TVM Capital Healthcare 的再次投资将进一步推动 DEBx Medical 的商业化进程。

“我们很高兴 DEBx Medical 在全球扩张的道路上迈出了这重要的一步,”DEBx Medical 首席执行官 Bert Quint 表示。 “此轮融资将支持我们进入全球主要市场,在这些市场中,慢性伤口问题依然严峻。 投资者的支持有力地证明了我们的产品在变革全球伤口护理实践方面的潜力。”

推动伤口护理创新

DEBRICHEM® 已经在欧洲和包括沙特阿拉伯在内的中东和北非部分地区产生了重大影响,为医疗保健专业人员提供了治疗慢性伤口的强大方案。对于受生物膜和感染困扰而难以愈合的伤口,该产品在重启其愈合过程方面表现出色。

未来增长与发展

除了扩大地域覆盖范围外,DEBx Medical 还计划继续推进研发工作,推出新的伤口护理解决方案。 公司将继续以临床数据和循证医学为导向,不断扩大产品组合,致力于解决慢性伤口治疗领域未被满足的需求。

关于 DEBx Medical

DEBx Medical 致力于通过以科学为导向的创新解决方案来变革伤口护理。 公司成立于 2019 年,其使命是为医疗保健专业人员提供有效治疗复杂伤口的突破性工具,从而改善慢性伤口患者的生活。 公司旗舰产品 DEBRICHEM® 是一种局部干燥剂,可清除生物膜和感染,从而促进伤口更快、更有效地愈合。 如需了解更多信息,请访问: DEBx Medical - Innovating The Future of Wound Care (debx-medical.com)

关于 TVM Capital Healthcare

TVM Capital Healthcare 是一家专注于新兴市场的全球医疗保健私募股权公司。 公司总部位于迪拜和新加坡,并在利雅得、波士顿、慕尼黑和胡志明市设有办事处。公司向医疗保健公司注入扩张和增长资本,以改善当地获得优质且价格合理的医疗保健服务的机会,以及增加制药、医疗器械和诊断领域医疗产品的当地来源。 公司的投资和运营合伙人以及强大的区域和国际高级顾问团队在医疗保健投资领域拥有长期经验,并在中东和东南亚地区拥有丰富的运营经验。 如需了解更多信息,请访问:TVMCapitalHealthcare.com

