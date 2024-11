AS i8 Esports ne 2024 PMGC ke Survival Stage mein Jagah Banayi: Pakistan ki Top Team ke liye Umeed Afza Ibtida 2024 PUBG MOBILE Global Championship (PMGC) ke Week 2 ka overall leaderboard

PAKISTAN, November 13, 2024 / EINPresswire.com / -- AS i8 Esports ne 2024 PUBG MOBILE Global Championship (PMGC) ke Survival Stage mein taraqqi kar li hai, jo ke muqablay ki PUBG MOBILE dunya ka sab se bara event hai aur dunya bhar ke top PUBG MOBILE teams ko ekatha karta hai. Is naamwar tournament ka league stage, jismein 83 crore PKR ka inaami pool hai, Malaysia mein 31 October se 24 November tak mun’aqid ho raha hai.League Stage ke mushkil Group Red mein muqabla karte hue, AS i8 Esports ne jaldi apni mojoodgi mehsoos karwa di. Unki Hikmat e Amli aur team kay darmiyaan hum ahaang shuru se hi wazeh thi. Pehlay roz, AS i8 ne apna pehla match jeet kar mazboot aghaz kiya, jismein unhone saat kills hasil kiye. Unka josh o jazba barqarar raha jab Pakistan ke top players mein se ek, IQ, ne TJB Esports ke khilaf doosray match mein ek faisla kun lamha diya. Pehle roz ke ikhtitam tak, AS i8 ne 45 points jama kar liye, jis ne unhe Group Red ke leaderboard mein teesray maqam par la kar rakha.Dosray roz mein team ne apna josh-o-jazba barqarar rakha, apni musalsal kaarkardagi aur hikmat-e-amli ki bariki ka muzahira karte hue apne standings mein mazeed 40 points shamil kiye. Teesra roz bhi utna hi ahem tha, jismein Sanhok mein ek shaandar match ko highlight kiya gaya. AS i8 ne Ha Tinh mein ek faiyda mand maqam par hikmat-e-amli se agay barhte hue ek munazzam hamla kiya jo GROY ke khilaf kaamiabi ka sabab bana. Nocki ki shaandar performance, jis mein usne akelay 6 kills hasil kiye, unke 13-kill total mein nihayat ahem kirdar ada kiya, jo team ki gehraayi aur dabaav mein kaam karne ki salahiyat ko ujagar karta hai.AS i8 ka League Stage chothay roz par ek aur shandar kaarkardagi ke saath ikhtitam pazeer hua, jismein unhone doosri martaba Chicken Dinner hasil kiya. Sakht muqable ke bawajood, unhon ne Group Red mein qabil-e-tehseen 6waan maqam hasil kiya, aur apni jagah upcoming Survival Stage mein bana li, jahan woh Grand Finals ke liye apni koshish jaari rakhein ge.AS i8 ka safar 2024 PMGC mein unki salahiyat, hikmat-e-amli mein layeq-e-tehseen lachak aur Pakistan ka naam aalam-geer eSports manzar par buland karne ke jazbe ka behtareen muzahira karta hai. Shaiqeen be-sabr se unke agle matches ka intezar kar rahe hain, aur pur-umeed hain ke AS i8 ka azm aur talent Survival Stage ke unche muqable mein chamkegi. Championship ka khwab aankhon mein basaye, team mukammal tawajjo ke saath Pakistan ki barhtee hui mojoodgi ko aalam-geer eSports mein numainda bana rahi hai.Pakistani shaiqeen aur international PUBG MOBILE community AS i8 ka safar @PUBGMOBILEEsportsPakistan par Facebook aur YouTube par follow kar sakte hain. AS i8 ki ab tak ki shandar kaarkardagi ne agle marahil ke liye buland umeedein qaim kar di hain, jismein team aur Pakistan ke liye tareekh racha jaane ka imkan hai.ABOUT PUBG MOBILEPUBG MOBILE, PUBG: BATTLEGROUNDS par mabni hai, jo 2017 mein interactive entertainment ki duniya mein ek sensation ban gaya tha. Is mein 100 tak khilari aik door daraz jazeera par utarte hain aur fatah hasil karne ke liye sab ko shikast dene ki koshish karte hain. Khilariyon ko apne hathiyaar, gaariyan, aur zaroori samaan khud talash karna hota hai aur har mukhalif khilari ko shikast de kar apni baqa ki jang ladni hoti hai. Yeh khel ek aise maidan mein hota hai jo nazar aur hikmat-e-amli ke lehaz se bharpoor hai, aur is mein khilariyon ko musalsal sukarti hui play zone mein zinda rehna hota hai. PUBG MOBILE ko Tencent Games ke LIGHTSPEED STUDIOS aur KRAFTON Inc ne mil kar tayar kiya hai.Mazeed maloomat ke liye, PUBG MOBILE ke official accounts par Facebook (@PUBGMOBILE), Instagram (@pubgmobile), X (@pubgmobile) aur YouTube (@pubgmobile) par visit karein.PUBG MOBILE ko muft download ke liye App Store ( https://apps.apple.com/us/app/pubg-mobile/id1330123889 ) aur Google Play ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tencent.ig ) par dastiyab hai.

