EBC携手牛津大学的研讨会 随联合国COP29展开 为全球气候经济带来新视角

EBC与牛津大学携手通过WERD系列研讨会，汇聚经济学家与行业领袖，围绕《联合国气候变化大会第29次缔约方会议》）讨论，探讨气候适应力与经济增长的议题。

UNITED KINGDOM, November 13, 2024 /EINPresswire.com/ -- EBC金融集团与牛津大学经济学系再次合作，将于2024年11月14日举办特别版“经济学家都干了什么”（WERD）系列研讨会，汇聚学术权威和金融专家。本次研讨会将聚焦“宏观经济学与气候”，由牛津大学经济学系教授Andrea Chiavari主讲，随后进行主题为“可持续性与经济增长：以经济增长与气候韧性的平衡”的圆桌讨论。作为2024-2025 WERD系列的重要部分，本次研讨会为行业专家和学术领袖提供了一个充分专业平台，分享气候经济学与可持续金融发展的见解。

宏观经济学与气候领域的前瞻视角

本次研讨会将由Andrea Chiavari副教授主讲，她的研究重点是，气候变化的经济影响及碳税等政策工具的实际应用。Chiavari的演讲将探讨经济学家如何计算碳的社会成本，并阐述宏观经济政策在推动气候行动中的变革性潜力。他的演讲将提供一个平衡经济韧性与气候责任的细致框架，深入分析在实现可持续增长战略过程中，面临的现实挑战。

随后的圆桌讨论将由Banu Demir Pakel副教授主持，带领与会者展开关于推动可持续性的经济机制的深度对话。Demir Pakel具有国际贸易与发展经济学背景，他将在讨论中提供宝贵的专业知识，重点聚焦于如何通过全球金融生态的调整，实现可持续发展。

圆桌会议：可持续发展

此次讨论将汇聚气候经济学和金融领域的专家，包括牛津大学“环境复原力地球金融实验室”主任Nicola Ranger博士和EBC金融集团（英国）CEO David Barrett。围绕金融与可持续发展的交汇点，探讨金融机构在推动气候适应力和可持续经济增长方面采用的战略。Ranger博士将讨论如何通过经济工具，支持脆弱地区应对气候变化的影响。与此同时，David将分享英国及全球气候投资的新兴趋势，重点讨论金融行业如何应对环境挑战，推动绿色投资的增长。

将探讨的主题包括：

Andrea Chiavari副教授：解决经济模型与实施可持续政策间的差距，确定政策制定者面临的阻碍，并讨论经济学家如何帮助弥合这些鸿沟，促进有效的气候行动。

Nicola Ranger博士：探索金融工具如何应对脆弱社区的气候适应力，讨论可持续金融的行业优先事项及有前景的创新。

David Barrett：分析气候意识投资的趋势，平衡利润与环境目标，并探讨私人融资在推动可持续发展中的潜力。

气候政策与经济韧性的重要对话

WERD系列旨在弥合学术研究与实际应用之间的差距，让经济学更贴近大众，同时应对全球性挑战。本次研讨会以COP29（《联合国气候变化大会第29次缔约方会议》）和紧迫的气候问题为背景，体现了EBC推动可持续增长和增强韧性的宏大使命。

“我们与牛津大学经济学系的持续合作，凸显了EBC致力于推动全球舞台上有意义、信息充分的对话，”EBC金融集团（英国）CEO David Barrett表示。“气候适应力与经济稳定是密切相关的，我们为支持解决这些问题的各项举措，感到自豪。”

本次线下研讨会将于11月14日14:30 (GMT)，即北京时间22:30在牛津大学展开，线上同步直播，向全球投资者开放。参会者可选择亲自到场，地点为牛津大学基督教堂迈克尔-杜梅特爵士演讲厅（Sir Michael Dummett Lecture Theatre，Christ Church），或通过线上方式参与。无论是现场还是观看直播，您都将获得关于宏观经济原则如何支持可持续增长和气候韧性的实用见解。

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— 关于EBC金融集团 —

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EBC是巴塞罗那足球俱乐部官方合作伙伴，同时，在全球积极践行企业责任，通过联合牛津大学经济学系举办研讨会、携手联合国基金会共同打败疟疾、与世界女童军协会合作，推动构建更平等、具有活力的社会。

EBC集团核心人员拥有逾30年的大型金融机构的工作经验，亲历多个经济周期，时间跨越85年《广场协议》、97年亚洲金融危机、08年全球金融危机和15年瑞郎黑天鹅事件等。他们对突发事件及金融危机有出色的应对经验。基于实战锻炼出的专业素养，促使EBC对自我要求更为严格。EBC以最严格的行业准则和道德标准约束自我，以诚信与尊重为服务宗旨，为客户的资产安全和发展保驾护航。EBC相信，每个认真交易的人，都值得被认真对待。

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—关于牛津大学经济学系—

牛津大学经济学系是全球知名学术研究中心，拥有世界上最大的经济学家学术团体之一。该系以其深入且多样化的研究著称，其研究对全球政策产生了深远的影响。牛津经济学系还因其充满活力的早期学者社区及备受推崇的本科和研究生课程而闻名。2024年，牛津大学经济学系在《卫报》的英国本科教学排名中位居第一。这一排名反映了该系在教学和研究方面不断追求卓越的承诺，巩固了其作为全球领先经济学系之一的地位。除在教学方面的成就外，该系的目标还包括产生具有变革和创新性的经济研究；在学术界之外持续影响经济政策；并培养下一代研究人员和研究领导者。

—关于《经济学家都干了什么》（WERD）系列—

由牛津大学经济学系主办的外联项目，旨在激发人们对经济学的研究，并分享“经济学家都干了什么”。从气候危机到劳动力市场歧视等话题。牛津大学的经济学家与全球的政府和企业合作，致力于改善政策，并让经济更好地服务于每个人。通过这一成功的公众研讨会系列，您将了解经济学如何帮助我们深入探讨当今社会面临的重大问题。2024-2025年，WERD系列将迎来第四季成功回归。

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