COP29 正式展開，EBC 聯手牛津大學 WERD 系列帶來氣候與經濟的嶄新視角

來自 EBC 金融集團和牛津大學經濟系的專家準備在最新的《經濟學家做了什麼？ 》宏觀經濟與氣候版中解決氣候適應能力和經濟成長問題。圖片（從左到右）：Nicola Ranger、Andrea Chiavari、Banu Demir Pakel 和 David Barrett。

EBC 和牛津大學在 WERD 系列中將經濟學家和產業領袖聚集在一起，在 COP29 討論中解決氣候適應能力和經濟成長問題。

UNITED KINGDOM, November 13, 2024 /EINPresswire.com/ -- EBC金融集團（EBC）聯手牛津大學經濟系，將於2024年11月14日召集學術界與金融界領袖，展開關於「宏觀經濟與氣候 」的圓桌研討會。活動中，牛津大學安德里亞·基亞瓦里（Andrea Chiavari）副教授將發表主題演講，隨後進行以「永續發展：平衡經濟增長與氣候適應力 」為主題的深度討論。此次活動是2024-2025年度「經濟學家做了什麼」（WERD）系列的一部分，為行業專家與學術領袖提供了一個的平台，深入交流氣候經濟學與永續金融領域的見解與經驗。

氣候與宏觀經濟學領域的領袖人物

主題演講將由安德里亞·基亞瓦里（Andrea Chiavari）副教授主持，專注於研究氣候變遷的經濟影響及碳稅等政策工具的應用實踐。基亞瓦里的演講將闡述經濟學家如何計算碳的社會成本，以及宏觀經濟政策在推動氣候與環境行動中的變革力量。他將提供了更詳盡的框架，探討如何在經濟彈性與氣候責任之間取得平衡，並深入分析推動永續發展策略的實際挑戰。

隨後的圓桌討論將由巴努·德米爾·帕克爾（Banu Demir Pakel）副教授主持，展開一場有關推動永續發展經濟機制的深刻對談。德米爾·帕克爾在國際貿易和發展經濟學方面的專業背景，將為討論全球金融如何調整以實現永續發展目標提供寶貴的見解。

圓桌討論：搭建金融、政策與氣候抵禦能力的橋樑

討論邀請氣候經濟與金融領域的知名專家，包括牛津大學「韌性星球金融實驗室」主任尼古拉·蘭傑博士（Nicola Ranger）及 EBC 金融集團（英國）執行長 David Barrett。討論將聚焦金融機構在支持氣候適應力及永續經濟增長方面部署的策略。蘭傑博士擁有豐富的氣候融資經驗，她將探討經濟工具如何在支持脆弱地區方面發揮作用，而 David 則會分享英國及國際上氣候意識投資的新興趨勢。

討論主題包括：

· 安德里亞·基亞瓦里副教授：經濟模型與永續政策實施間的差距、政策制定者面臨的挑戰，以及經濟學家在彌合這些分歧方面的角色。

· 大衛·巴雷特：氣候意識投資的趨勢、如何平衡利潤與環境目標，以及私人融資在推動永續發展中的潛力。

· 尼古拉·蘭傑博士：金融工具如何提升脆弱環境的氣候適應能力、永續金融的重點領域，以及具前景的創新方案。

關於氣候政策與經濟韌性的前瞻性對話

WERD 系列旨在縮短學術研究與實際應用之間的距離，讓大眾深入了解經濟學，並共同應對全球挑戰。此次會議以 COP29 及其緊迫的氣候議題為背景，體現了 EBC 致力於促進永續增長和提升氣候韌性的使命。

EBC 金融集團（英國）執行長 David Barrett 表示：「我們與牛津大學經濟系的長期合作，彰顯了 EBC 推動全球有意義且知情對話的承諾。我們為能夠支持這些直面當下挑戰的倡議感到自豪。」

無論是現場參與於基督堂邁克爾·達米特爵士演講廳，還是線上觀眾，與會者將收穫如何利用宏觀經濟原則來支持永續增長與氣候適應的寶貴見解。 線上報名，請點擊此連結。

###

關於 EBC 金融集團

EBC 金融集團 (EBC) 成立於著名的倫敦金融區，以其全面的服務而聞名，其中包括金融經紀、資產管理和綜合投資解決方案。 EBC迅速建立了國際券商的地位，並在倫敦、香港、東京、新加坡、雪梨、開曼群島以及拉丁美洲、東南亞、非洲和印度的新興市場等主要金融中心擁有廣泛且縝密的業務網絡。EBC服務的客戶包括來自全球的零售、專業及機構投資者。



EBC 屢獲獲多項獎項，並以遵循最高道德標準和國際規範而自豪。EBC金融集團的子公司在其當地司法管轄區內受到監管並持有牌照。EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融行為監理局(FCA) 監管，EBC Financial Group (Cayman) Limited 受到開曼群島貨幣管理局（CIMA）監管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 與 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳洲證券和投資委員會(ASIC) 監管。



EBC 金融集團的核心是一支經驗豐富的專業團隊，他們在主要金融機構擁有超過 30 年的豐富經驗，熟練地渡過了從廣場協議到 2015 年瑞士法郎危機的多次重大經濟周期。EBC 倡導誠信、尊重和客戶資產安全至上的企業文化，確保每一個交易者都得到最認真的對待。



EBC是巴塞隆納足球俱樂部的官方外匯合作夥伴，在亞洲、拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲等地區提供專業服務。 EBC 也是聯合國基金會聯合打敗瘧疾運動的合作夥伴，該運動旨在改善全球健康。從2024 年2 月開始，EBC 支持牛津大學經濟系開展的「經濟學家做了什麼?」公眾參與系列，揭開經濟學的神秘面紗，並將其應用於重大社會挑戰，以增強公眾的理解和對話。

https://www.ebc.com/

關於牛津大學經濟系

牛津大學經濟系擁有全球規模最大的學術經濟學家群體之一。該系的研究廣度及其對政策制定的深遠影響，以及活力充沛的早期職業研究社群和享譽國際的本科及研究生課程，使牛津成為世界公認的經濟學研究與教學卓越中心。在 2024 年，《衛報》將經濟系的大學部教學評為英國第一，這一排名反映了該系對卓越教學與研究的持續承諾，進一步鞏固了其作為全球頂尖經濟學系之一的地位。除了教學成就，該系還致力於開展變革性和創新性的經濟研究，對學術界及更廣泛的經濟政策產生深遠影響，並培養下一代經濟學研究人員與領導者。

關於「經濟學家真正在做什麼」

「經濟學家做了什麼」（WERD）是牛津大學經濟系的外展計劃，旨在推動經濟學研究並分享經濟學家如何應對全球挑戰。從氣候危機到勞動市場歧視等議題，牛津經濟學家正與世界各地的政府與企業合作，以改善政策，讓經濟更好地造福每個人。這個成功的公共網絡研討會系列向大眾展示經濟學如何幫助解釋當今社會面臨的一些重大問題，第四季將於 2024-25 年回歸。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.