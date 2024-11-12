11x 獲 Andreessen Horowitz 領投的 5000 萬美元 B 輪融資，加速進入數碼工作者時代

三藩市, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 專注於為營收團隊提供 AI 驅動數碼工作者的領導公司 11x，今日宣布完成由 Andreessen Horowitz 領投的 5000 萬美元 B 輪融資。 這項投資將進一步推進 11x 的數碼工作者進入 AI 代理的時代。

Andreessen Horowitz 的合夥人 Joe Schmidt 表示：「藉由 Alice 和 Jordan，11x 對於銷售自動化的策略不僅優化工作流程， 更是關於創造一種全新的工作模式。 我們支持 11x 並協助他們重新定義銷售的可能性，我們為此感到自豪。」

軟件的終結

銷售團隊正被大量工具所壓倒，根據 Salesforce 最新的 《State of Sales 報告》 ，超過一半的團隊正尋求簡化他們的技術堆疊。 銷售代表只有 30% 的時間用於銷售，70% 的時間則浪費在非銷售任務上，如數據輸入和系統管理。 11x 透過數碼工作者來解決這不平衡的情況，這些工作者能夠自主處理傳統營收團隊的工作流程。

數碼工作者取代傳統軟件

該公司首兩位數碼工作者展現了卓越的成果：

Alice 是全球首位 AI SDR，負責管理活動、尋找潛在客戶並進行個人化聯繫，回應率比傳統 SDR 高出三倍。

Jordan 是一位全天候 24/7 的多語言電話代表，能夠用超過 30 種語言接聽電話，並提供快達 10 倍的潛在客戶回應速度。

現時，11x 加倍努力透過開發全新版本的 Alice，利用最新的代理 AI 研究，為客戶提供真正自主的結果—Alice 2.0。

Alice 2.0 完全自主，利用第一方數據，並從每次互動中學習，隨著時間不斷改進。

策略性增長與未來計劃

在今年九月完成 A 輪融資後，11x 在美國進行了大規模的團隊擴展，並收購了專注於開發醫療解決方案的 AI 初創公司 Opkit。 Opkit 的聯合創辦人 Sherwood Callaway 和 Justin Ko 將與產品負責人 Keith Fearon 一起主導 Alice 2.0 的開發，並與 11x 的技術總監 Prabhav Jain 合作。

未來一年中，11x 計劃推出多個新的 AI 代理，同時在三藩市推動強勁收入增長和實行關鍵招聘計劃。

行政總裁兼創辦人 Hasan Sukkar 說道：「我們正在尋找勇於創新的人才，準備共同塑造 AI 的未來。 每位新的數碼工作者將取代 11 名全職員工的工作，管理更廣泛的 GTM 任務，包括潛在客戶管理以至管道分析。」

關於 11x

11x 正在重新定義工作，專門開發自主數碼員工，使 Go-to-Market (GTM) 工作流程變得自動化，讓組織能夠提高效率並降低成本。 11x 專注將銷售、市場推廣和營收營運等 GTM 團隊角色自動化。

該公司獲 Andreessen Horowitz、Benchmark、Quiet Capital、SV Angel、Abstract Ventures、Lux Capital、Operator Partners、Visionaries、Activant、20VC、20Growth、20Sales 等機構支持，並獲業界領先者如 Replit 行政總裁 Amjad Masad、Box 行政總裁 Aaron Levie 和 Playground 創辦人 Suhail Doshi 支持。

傳媒聯絡人：

Keith Fearon - Alice 產品及增長部門主管@ 11x

電郵： keith@11x.ai

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