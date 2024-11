11x mengumpul Siri B bernilai $50 juta yang diketuai oleh Andreessen Horowitz untuk mempercepatkan Era Pekerja Digital

SAN FRANCISCO, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 11x, peneraju dalam pekerja digital dikuasakan AI untuk pasukan hasil, hari ini mengumumkan penutupan pusingan pembiayaan Siri B bernilai$50 juta yang diketuai oleh Andreessen Horowitz. Pelaburan itu mempercepatkan pekerja digital 11x lebih jauh ke dalam era ejen AI.

"Pendekatan 11x terhadap automasi jualan dengan Alice dan Jordan bukan hanya tentang mengoptimumkan aliran kerja. Ia mengenai mencipta model baharu untuk cara kerja dilakukan," kata Joe Schmidt , Rakan Kongsi di Andreessen Horowitz. "Kami berbangga untuk menyokong 11x ketika mereka membentuk semula apa yang mungkin dalam jualan."

Penghujung Perisian

Pasukan jualan terkubur di bawah runtuhan alatan, dengan lebih separuh kini menyasarkan untuk mengurangkan timbunan teknologi mereka mengikut laporan State of Sales terkini Salesforce. Hanya 30% daripada masa wakil jualan dihabiskan untuk menjual, dengan 70% hilang kepada tugas bukan jualan seperti kemasukan data dan pengurusan sistem. 11x menangani ketidakseimbangan ini dengan pekerja digital yang mengendalikan aliran kerja pasukan pendapatan tradisional secara autonomi.

Pekerja Digital, Bukan Perisian

Dua pekerja digital pertama syarikat telah menunjukkan hasil yang luar biasa:

Alice, AI SDR pertama di dunia, menguruskan kempen, mencari pelanggan dan memperibadikan jangkauan, mendorong kadar tindak balas 3x lebih tinggi daripada SDR tradisional.

Jordan, wakil telefon berbilang bahasa 24/7, mengendalikan panggilan dalam lebih 30 bahasa, menyampaikan masa respons kepada pelanggan sehingga 10x lebih pantas.

Kini 11x menggandakan usaha dalam menyampaikan hasil yang benar-benar autonomi untuk pelanggan dengan membangunkan versi Alice yang sepenuhnya baharu menggunakan penyelidikan AI agenik terkini: Alice 2.0.

Alice 2.0 adalah autonomi sepenuhnya, memanfaatkan data pihak pertama dan belajar daripada setiap interaksi untuk bertambah baik dari masa ke semasa.

Pertumbuhan Strategik dan Rancangan Masa Depan

Berikutan perkembangan pasukan yang ketara di AS selepas Siri A mereka pada September ini, 11x telah memperoleh Opkit, sebuah syarikat pemula AI yang memberikan tumpuan kepada pembangunan penyelesaian penjagaan kesihatan. Pengasas bersama Opkit, Sherwood Callaway dan Justin Ko akan mengetuai pembangunan Alice 2.0 dengan ketua produk Keith Fearon , bergabung tenaga dengan CTO 11x, Prabhav Jain .

Pada tahun hadapan, 11x merancang untuk melancarkan berbilang ejen AI baharu sambil memacu pertumbuhan hasil yang agresif dan inisiatif pengambilan pekerja utama di San Francisco.

"Kami sedang mencari inovator berani yang bersedia untuk membentuk masa depan AI," jelas Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas, Hasan Sukkar . "Setiap pekerja digital baharu akan menggantikan kerja 11 pekerja sepenuh masa, menguruskan pelbagai tugas GTM yang lebih luas daripada pengurusan utama kepada analisis saluran. "

Perihal 11x

11x sedang mentakrifkan semula kerja dengan menggantikan perisian dengan pekerja digital autonomi yang mengautomasikan aliran kerja Go-to-Market (GTM), membantu organisasi meningkatkan kecekapan dan mengurangkan kos. 11x pakar dalam mengautomasikan peranan merentasi pasukan GTM, termasuk Operasi Jualan, Pemasaran dan Hasil.

Syarikat tersebut disokong oleh Andreessen Horowitz, Benchmark, Quiet Capital, SV Angel, Abstract Ventures, Lux Capital, Operator Partners, Visionaries, Activant, 20VC, 20Growth, 20Sales dan perintis industri seperti Amjad Masad (Ketua Pegawai Eksekutif Replit), Aaron Levie (Ketua Pegawai Eksekutif Box) dan Suhail Doshi (Pengasas Playground).

Hubungan Media:

Keith Fearon - Ketua Pertumbuhan & Produk Alice @ 11x

E-mel: keith@11x.ai

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/524ca0ec-5198-4406-a2f9-9cee8f3a1403

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/be6218c4-8782-4215-b4a9-8865a5e7e543

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.