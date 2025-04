La lettre ouverte du directeur juridique de Bitget met en évidence les projets d’expansion et de conformité réglementaire de l’entreprise

VICTORIA, Seychelles, 08 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, principale Bourse de cryptomonnaies et société Web3, a publié une lettre ouverte de son directeur juridique, Hon Ng, qui souligne les efforts de la plateforme en matière de conformité réglementaire et d’expansion à l’échelle mondiale. La CEX poursuit sa croissance sur le marché mondial des cryptomonnaies en obtenant des approbations réglementaires et en développant ses activités. En mettant fortement l’accent sur la conformité, Bitget s’adapte à l’évolution du paysage réglementaire, et avec l’octroi de plus de huit licences, la plateforme garantit à ses utilisateurs un environnement de trading sécurisé et transparent.

C’est dans le cadre d’une lettre ouverte que le directeur juridique de Bitget, Hon Ng, a présenté l’orientation stratégique de l’entreprise en mentionnant ses projets de renforcement de la position réglementaire de Bitget dans de nombreuses juridictions. Ses déclarations illustrent l’importance des dialogues engagés en matière de réglementation et mettent en avant les initiatives à venir qui façonneront l’avenir de la plateforme.

« Parce que l’environnement réglementaire des actifs numériques fait l’objet d’une définition de plus en plus stricte, Bitget prend des mesures proactives de collaboration avec les autorités afin d’assurer une croissance responsable. La conformité n’est pas une obligation, c’est une nécessité ; il s’agit en effet d’établir une norme pour le secteur et de bâtir un écosystème durable pour les utilisateurs », a déclaré Hon Ng, directeur juridique de Bitget.

Bitget a déjà obtenu des homologations et des approbations sur plusieurs marchés clés, dont notamment l’Australie, l’Italie, la Pologne, la Lituanie, le Royaume-Uni, la République tchèque et le Salvador. Ces réalisations s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de l’entreprise qui vise à travailler dans le respect des cadres juridiques et à soutenir des initiatives qui favorisent une sécurité avancée et la protection des utilisateurs. Les équipes juridiques et de conformité de Bitget travaillent en étroite collaboration afin d’obtenir des licences supplémentaires dans certaines juridictions de manière à renforcer l’accessibilité et la crédibilité de la plateforme.

Pour l’année à venir, l’un des principaux objectifs consiste à affiner les protocoles de conformité de l’entreprise. Un processus rigoureux de connaissance des clients (Know Your Customer, KYC) est actuellement mis en œuvre dans le but d’optimiser la vérification des utilisateurs tout en assurant le respect des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Parallèlement, Bitget investit dans des outils avancés de surveillance des transactions afin de détecter et de prévenir toute activité illicite de manière à garantir le respect des normes d’intégrité financière les plus strictes.

La collaboration avec les régulateurs et les organismes chargés de l’application de la loi reste un aspect clé des efforts déployés par Bitget en matière de conformité. L’entreprise a ainsi mis en place des canaux de communication directs avec les autorités afin de faciliter la transparence des signalements et d’optimiser les délais de réponse en cas de détection d’activité suspecte. Grâce à l’adoption de nouvelles solutions technologiques, Bitget entend renforcer la coopération internationale tout en préservant la confidentialité des données des utilisateurs.

Outre les avancées réglementaires, Bitget se concentre également sur le lancement de produits innovants qui respectent les exigences en matière de conformité. Bitget met déjà en place un niveau supérieur de protection des utilisateurs, des fonctionnalités de gestion des risques, ainsi que des mesures de sécurité optimisées qui renforcent la durabilité et la crédibilité de la plateforme. Cette démarche répond parfaitement à l’objectif de l’entreprise consistant à offrir une plateforme de trading sécurisée, conforme et centrée sur l’utilisateur.

Dans le cadre de son engagement à exercer ses activités de façon responsable, Bitget se conforme rigoureusement au contrôle de l’application des sanctions internationales. L’accès à la plateforme est ainsi interdit aux utilisateurs des régions soumises à restrictions, ce qui permet de garantir que la totalité des activités s’inscrivent toujours dans les limites du cadre légal en vigueur. Une équipe spécialement dédiée à la conformité suit en permanence l’évolution de la réglementation internationale de manière à pouvoir adapter les politiques concernées si nécessaire.

La stratégie mise en œuvre par Bitget sur le plan juridique et de la conformité est conçue afin de s’adapter à l’évolution rapide du paysage des actifs numériques. Alors que les discussions en matière de réglementation évoluent à l’échelle internationale, l’entreprise est prête à adapter son propre cadre réglementaire aux nouvelles politiques et aux normes émergentes du secteur. Afin de contribuer à une évolution responsable de la réglementation des cryptomonnaies, l’équipe juridique de Bitget demeure engagée dans les discussions initiées avec les décideurs politiques.

« La conformité est un processus continu qui exige anticipation et collaboration. Notre objectif dans ce domaine est simple : nous conformer, nous développer, exercer nos activités, et croître. Nous continuons d’accorder la priorité au fait de rendre les cryptomonnaies accessibles à tous, partout dans le monde, et chaque licence et approbation obtenue par Bitget nous rapproche un peu plus de cet objectif », a ajouté Ng.

Les efforts continus déployés par Bitget en matière de développement et de conformité confirment son rôle d’acteur majeur sur le marché des cryptomonnaies. En restant à l’avant-garde des évolutions réglementaires et en mettant en œuvre des mesures de sécurité rigoureuses, l’entreprise entend bien conserver son titre de Bourse de cryptomonnaies la plus fiable au monde.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la première Bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 100 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la Bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multi-chaînes de classe mondiale qui offre une gamme de solutions et de fonctionnalités Web3 complètes, dont notamment des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, une place de marché NFT et un navigateur DApp, entre autres.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LA LIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, ainsi qu’en tant que partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (champion du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour en savoir plus, consultez : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour les demandes médias, veuillez contacter : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est recommandé aux investisseurs d’investir uniquement la somme qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur des investissements peut être affectée et il est possible que les objectifs financiers ne soient pas atteints ou que le capital investi ne puisse pas être recouvré. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste indépendant de la finance et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité envers toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Une photo jointe au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3ce89060-7391-4f7b-8779-f290efb24dc4

