シンクロノス (Synchronoss)、フランスの大手通信事業者とのパートナーシップを更新

8年にわたるパートナーシップに基づき、この主要サービスプロバイダーは引き続きシンクロノス・パーソナル・クラウド (Synchronoss Personal Cloud) を活用し、フランス全土の加入者にあらゆる種類のデジタルコンテンツを管理、最適化、共有する機能を提供

ニュージャージー州ブリッジウォーター発, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- パーソナルクラウドプラットフォームのグローバルリーダーでありイノベーターであるシンクロノス・テクノロジーズ (Synchronoss Technologies, Inc.)(「シンクロノス」または「同社」)(NASDAQ: SNCR) は本日、大手フランス通信事業者との3年間の契約更新を発表した。 このサービスプロバイダーは、フランス全土で高速、固定、モバイルネットワークを運営しており、2,700万人を超える個人、企業、コミュニティ、通信事業者にサービスを提供している。 パートナーシップの延長により、同社はシンクロノス・パーソナル・クラウドによるさまざまな付加価値のクラウドサービスを引き続き提供していく。

シンクロノス・パーソナル・クラウドは、サービスプロバイダーが広範なデジタルコンテンツやファイルを一元的にバックアップ、同期、整理可能なブランド化されたパーソナルクラウドソリューションを提供できるホワイトラベルプラットフォームである。 サービスプロバイダー向けに特別に構築されたシンクロノス・パーソナル・クラウドは、高いセキュリティと拡張性を備え、人工知能 (AI)、機械学習、その他の高度な機能を統合したクラウドプラットフォームを提供する。

シンクロノスのCEOであるジェフ・ミラー (Jeff Miller) は次のように述べている。「長年のパートナーシップを延長することは、当社のクラウドプラットフォームと、それがフランス全土の加入者に提供する価値の証です」。 「タグ付け、バックトラック、AIによる写真改善といった新機能を追加することで、このフランス通信事業者が加入者のさらなるエンゲージメントを促進し、ARPUを増加させ、加入者の解約率を低減させるのを支援できることを楽しみにしています」。

一部のオーバーザトップ (OTT) サービスとは異なり、シンクロノス・パーソナル・クラウドはデータのセキュリティとプライバシーを確保している。 これによって、通信事業者やサービスプロバイダーは、基本プラン、付加価値プラン、プレミアムプランなどの階層型プランの一部として加入者に提供する能力と機能を柔軟に選択することができる。 プライベートラベルのブランド化されたソリューションとして、サービスプロバイダーは新たな方法でクラウドを収益化し、加入者にデジタルコンテンツとより効果的に関わるためのアップグレードオプションを提供することで、解約率を低減し、ユーザー1人当たりの平均収益 (ARPU) を増加させることができる。

シンクロノスについて

シンクロノス・テクノロジーズ (NASDAQ: SNCR) は、パーソナルクラウドソリューションのグローバルリーダーとして、サービスプロバイダーが加入者と安全で意義のあるつながりを構築できるよう支援している。 同社のSaaSクラウドプラットフォームは、オンボーディングプロセスを簡素化し、加入者のエンゲージメントを促進することで、収益源の強化、経費の削減、そして市場投入までの時間の短縮を実現する。 数百万の加入者が、最も大切な思い出や重要なデジタルコンテンツを保護するためにシンクロノスを信頼している。 同社のクラウドを中心としたソリューションが、デジタル世界とのつながり方をどのように再定義するかについて詳しくは、www.synchronoss.comを参照されたい。

報道関係者向け問い合わせ先:

ドメニック・シレア (Domenick Cilea)

スプリングボード (Springboard)

dcilea@springboardpr.com

投資家向け問い合わせ先:

ライアン・ガーデラ (Ryan Gardella)

シンクロノス向けICR (ICR for Synchronoss)

SNCRIR@icrinc.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.