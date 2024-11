Synchronoss renueva asociación con operador francés líder

Sobre la base de una asociación de ocho años, este proveedor de servicios líder continuará utilizando Synchronoss Personal Cloud y permitirá que los suscriptores en toda Francia gestionen, optimicen y compartan todo tipo de contenido digital

BRIDGEWATER, Nueva Jersey, Nov. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (“Synchronoss” o la “empresa”) (NASDAQ: SNCR), un líder mundial e innovador en plataformas de nube personal, anunció hoy la renovación de un contrato por tres años con un operador francés líder. Este proveedor de servicios opera una red de alta velocidad, fija y móvil en toda Francia y atiende a más de 27 millones de personas, empresas, comunidades y operadores. A través de la asociación extendida, la empresa continuará ofreciendo una gama de ofertas de nube de valor agregado impulsadas por Synchronoss Personal Cloud.

Synchronoss Personal Cloud es una plataforma de marca blanca que permite que los proveedores de servicios ofrezcan una solución de nube personal de marca para hacer backup, sincronizar y organizar de forma centralizada una amplia gama de contenido y archivos digitales. Diseñada específicamente para proveedores de servicios, Synchronoss Personal Cloud ofrece una plataforma en la nube altamente segura y escalable que integra inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático y otras funciones avanzadas.

"La expansión de nuestra asociación de larga data es un testimonio de nuestra plataforma en la nube y del valor que ofrece a la base de suscriptores de este proveedor en toda Francia", dijo Jeff Miller, presidente y director ejecutivo de Synchronoss. "Estamos muy contentos de mejorar la oferta en la nube con nuevas funciones, como Tagging, Backtrack y mejoras de fotos de IA que el operador francés utilizará para impulsar una mayor participación de los suscriptores, aumentar el ARPU y reducir la rotación entre su base de suscriptores".

A diferencia de algunos servicios over-the-top (OTT), Synchronoss Personal Cloud garantiza la seguridad y privacidad de los datos. Ofrece la flexibilidad para que los operadores y proveedores de servicios seleccionen qué capacidades y funcionalidades desean ofrecer a los suscriptores como parte de los planes por categorías, como ofertas básicas, de valor agregado y premium. Como solución de marca privada, los proveedores de servicios pueden monetizar la nube de nuevas maneras, ofreciendo a los suscriptores opciones de actualización para interactuar mejor con el contenido digital, reduciendo así la rotación y aumentando los ingresos promedio por usuario (ARPU).

Acerca de Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR), un líder mundial en soluciones personales de Nube, capacita a los proveedores de servicios para establecer conexiones seguras y significativas con sus suscriptores. Nuestra plataforma SaaS Cloud simplifica los procesos de incorporación y fomenta la participación de los suscriptores, lo que resulta en flujos de ingresos mejorados, gastos reducidos y tiempo de posicionamiento en el mercado más rápido. Millones de suscriptores confían en Synchronoss para salvaguardar sus recuerdos más preciados y contenido digital importante. Explore cómo nuestras soluciones centradas en la nube redefinen la forma en que se conecta con su mundo digital en www.synchronoss.com.

Contacto de Relaciones con los Inversores:

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com

Contacto de Relaciones con los Inversores:

Ryan Gardella

ICR for Synchronoss

SNCRIR@icrinc.com

