inGroup International Celebra Dos Nuevos Premios Magellan

Estableciendo estándares en la industria con premios de oro y plata por tercer año consecutivo

GUAYNABO, Puerto Rico, Nov. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- inGroup International se complace en anunciar que inCruises ha obtenido los máximos honores en la industria de los viajes por tercer año consecutivo, asegurando dos prestigiosos Premios Magellan de Travel Weekly a la excelencia promocional y en comunicaciones dentro del Segmento de Asesores de Viajes.

La compañía obtuvo un Premio de Oro en la categoría de Marketing por su serie de seminarios web INsider’s Advantage (Ventaja como INterno). Este programa quincenal brinda información valiosa sobre la compañía y resalta las noticias más recientes. La serie incluye apariciones de invitados de diferentes líneas de cruceros y representantes de la industria, garantizando perspectivas frescas y consejos expertos en emocionantes opciones de viaje.

Asimismo, la promoción de la Membresía Gratis de inCruises, la cual otorga mensualmente a los Socios en promedio más de $2.6 millones en valor potencial de viaje, obtuvo un Premio de Plata en la categoría de Marketing, demostrando aún más el compromiso de la Compañía de incentivar a los Socios por su compromiso y dedicación.

“Estos premios muestran la pasión y dedicación que este equipo invierte en la creación de programas excepcionales que brindan un valor sobresaliente”, declaró Anthony Varvaro, COO y CFO. de inGroup. “Ser reconocidos entre otros líderes de la industria reafirma cómo estamos realmente mejorando la experiencia de nuestros Miembros y enriqueciendo vidas”.

Los Premios Magellan de Travel Weekly son un distinguido símbolo de éxito en la industria de los viajes. Reconocen y celebran a las organizaciones y los profesionales que representan un alto nivel de excelencia.

“Nos sentimos honrados de que Travel Weekly reconozca estos muy exitosos programas”, añadió Doug Corrigan, CMO de inGroup. “El programa de Ventaja como INterno mantiene a nuestros Miembros informados e involucrados con contenido fresco y de valor, y el INcentivo de Membresía Gratis ofrece valor como nada en la industria”.

Estos premios resaltan el compromiso de inGroup a la excelencia y la innovación, reforzando su misión de elevar el viaje para Socios y Miembros. inGroup continúa estableciendo nuevos estándares para mejorar la experiencia de viaje de sus Miembros y Socios.

Sobre inGroup International e inCruises

inCruises es uno de los clubes de viajes por suscripción más grandes del mundo, y es una división de inGroup International. Desde su lanzamiento en 2016, la Compañía ha sumado más de un millón de Miembros y Socios en más de 200 países. inStays se añadió en 2022 para dar a los Miembros acceso a 200,000 ofertas diferentes de cruceros, hoteles y resorts a nivel mundial. inGroup está marcando una significativa diferencia en las vidas de sus Miembros y está comprometida a brindar una oportunidad de negocio sustentable a su creciente equipo de Socios. Aunado a esto, la Compañía está comprometida a un civismo corporativo global positivo al apoyar recientemente a Mercy Ships y a programas de Ayuda a Ucrania. Para más información, visita in. Group e inCruises .

Contact: Beatriz Díaz Vázquez beatriz.diaz@in.group

