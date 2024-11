Être là pour les hommes en novembre

Sur les 11 suicides qui surviennent chaque jour, 8 sont des hommes qui avaient qui auraient encore dû être là, parmi nous

Avertissement sur le contenu: Ce texte comprend du contenu qui porte sur le suicide. Si vous ou une personne de votre entourage vivez une crise de santé mentale, veuillez appeler la Ligne d’aide au 9-8-8.

TORONTO, 12 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le suicide représente une crise de plus en plus aiguë en matière de santé publique qui a des conséquences durables sur les communautés. Chaque personne a un rôle à jouer dans sa prévention. En novembre, mois de sensibilisation à la santé des hommes, Jack.org organise sa campagne « Être là – À leur place, à leurs côtés » pour sensibiliser les gens aux mesures que nous pouvons prendre pour soutenir la santé mentale des hommes.

En moyenne, huit hommes se suicident chaque jour au Canada. En raison du racisme et du colonialisme, les hommes autochtones et inuits affichent l’un des taux de suicide les plus élevés au monde, soit plus de 40 fois la moyenne nationale. De plus, le suicide crée un effet d’entraînement puisque chaque décès touche considérablement au moins sept à dix personnes.

Jack.org est né du constat que davantage de familles doivent acquérir les connaissances, les compétences et la confiance nécessaires pour être là pour leurs proches avant qu’il ne soit trop tard. Le Certificat Être là a été créé pour répondre à ce besoin. S’appuyant sur cinq règles fondées sur la science, il vise à apprendre aux gens comment apporter, en toute sécurité, un soutien concret à leurs proches. Conçu en partenariat avec la Born This Way Foundation de Lady Gaga, le Certificat Être là est un cours en ligne gratuit destiné à aider les gens à reconnaître les signes de difficultés d’ordre mental, à amorcer des conversations difficiles et à demander de l’aide professionnelle. Depuis le lancement du Certificat Être là en 2022, plus de 24 500 personnes l’ont obtenu.

Dans notre société on accrédite souvent l’idée que les hommes doivent refouler leurs émotions, rester silencieux ou traverser seuls les périodes difficiles. Un homme sur trois affirme ne pas vouloir que sa santé mentale soit un fardeau pour sa famille. Cependant, « tenir bon » peut aggraver des troubles de santé mentale existants. C’est pourquoi il est important que les ami.e.s, la famille et les communautés se sentent plus à l’aise de parler de santé mentale et sachent quand et comment être là pour les hommes de leur entourage, avant qu’une crise ne survienne.

« Pour ce qui de la santé mentale des hommes, nous commençons à en reconnaître la réalité et l'ampleur, mais nous ne disposons pas encore des moyens pour y répondre efficacement. Les normes sociales et les croyances intériorisées incitent encore trop souvent les hommes à refouler leurs émotions, à rester silencieux et à privilégier la productivité au détriment de leur bien-être psychologique », explique Dzhafar Kabidenov, représentant réseau de Jack.org. « C’est précisément là que le Certificat Être Là trouve toute sa pertinence: il dote chacun.e d’outils concrets pour encourager ceux.celles qui en ont besoin à s'ouvrir et à partager leurs difficultés. Ce programme nous forme à devenir des acteur.rice.s de changement positif, afin que la santé mentale des hommes soit abordée avec sérieux et compassion, bien au-delà des initiatives ponctuelles du mois de novembre ».

La campagne « Être là – À leur place, à leurs côtés » de Jack.org a été lancée le 15 octobre et se poursuivra jusqu’à la fin du mois de novembre. Si vous remarquez que des hommes de votre entourage semblent aux prises avec des difficultés d’ordre mental, faites-leur savoir que vous saurez « Être là » pour eux. Pour découvrir un cadre simple et pratique conçu pour vous aider à soutenir une personne qui vit des difficultés de santé mentale, consultez le site https://certificatetrela.org/ .

Fondé en 2010, Jack.org est un organisme caritatif canadien qui collabore avec les jeunes pour leur offrir de l’éducation et du soutien en matière de santé mentale, afin qu’ils.elles puissent apprivoiser leur cheminement en la matière. Grâce à des programmes percutants tels que les Présentations Jack, les Sections Jack et le programme Être là, Jack.org dote les jeunes des connaissances, des compétences et des ressources nécessaires pour prendre leur santé mentale en main, surmonter leur détresse et se soutenir mutuellement. Porté par des milliers de militant.e.s et d’allié.e.s à l’échelle du pays, Jack.org s’est engagé à faire du Canada un pays où chaque jeune reçoit le soutien dont il.elle a besoin. Il s’agit d’un mouvement mené pour et par une génération, et ce n’est que le début. Pour en savoir plus et soutenir la cause, visitez le site Jack.org. Si vous ou une personne de votre entourage vivez une crise de santé mentale, veuillez appeler la Ligne d’aide en cas de crise de suicide au 9-8-8.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec :

Kim Garcia, responsable des relations avec les médias

Adresse courriel : media@jack.org

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.