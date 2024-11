ראיין פ. זקון, מנכ"ל Nano Hearing Aids, זכה לקבל את ויזת הזהב היוקרתית של איחוד האמירויות הערביות

הכרה זו מדגישה את המנהיגות והתרומות של זקון כמנהל בכיר, וממקמת את Nano Hearing Aids להתרחבות במזרח התיכון ובצפון אפריקה

ריאן פ. זקון (Ryan F. Zackon), מנכ"לNano Hearing Aids® , קיבל את ויזת הזהב הנחשקת של איחוד האמירויות הערביות, היתר תושבות ועסקים יוקרתי לטווח ארוך המוענק למנהיגים עסקיים, משקיעים ומחדשים יוצאי דופן. הכרה זו מדגישה את תרומת המנהיגות המשמעותית של זקון במגזרים רבים ומאפשרת הרחבה מיידית של הפעילות העסקית במדינות המזרח התיכון ומדינות מועצת המפרץ, וסוללת את הדרך עבור Nano Hearing Aids להציע את פתרונות השמיעה פורצי הדרך שלה למיליוני אנשים ברחבי האזור.

ויזת הזהב של איחוד האמירויות, שהוצגה לראשונה ב-2019, היא חלק מיוזמה מדינית למשוך כישרונות עולמיים ולטפח חדשנות במגזרים שונים. הוויזה ניתנת לאנשים שהפגינו מצוינות בתחומם, עם השפעה מתמשכת וחיובית על תעשיות החל מטכנולוגיה ועד שירותי בריאות.

"אני גאה לקבל את ויזת הזהב של איחוד האמירויות, ואסיר תודה עמוקה לשייח' מוחמד בן ראשיד אל מקטום על הכרה זו", אמר ריאן זקון. "ציון דרך זה אינו רק הישג אישי: הוא משקף את העבודה המדהימה שמבוצעת בידי כל הצוות ב-Nano Hearing Aids. אנו מחויבים להפוך את הטיפול בבעיות שמיעה לנגיש ובמחיר סביר יותר, והזדמנות זו תקדם עוד יותר את משימתנו לשפר חיים ברחבי העולם".

ההחלטה להתרחב לאזורי המזרח התיכון ומדינות המפרץ היא חלק מהמשימה הרחבה יותר שלNano Hearing Aids להנגיש את הטיפול האיכותי בבעיות שמיעה לכולם, ללא קשר למיקום גיאוגרפי או מצב פיננסי. על ידי שיתוף פעולה עם ממשלות, מפיצים מקומיים וספקי שירותי בריאות, Nano Hearing Aids® שואפת לפתח פתרונות הנותנים מענה לצרכים הייחודיים של צרכנים במזרח התיכון ובמדינות המפרץ.

"אנחנו רואים הזדמנות מדהימה במזרח התיכון", הוסיף זקון. "האזור הוא בית לאוכלוסייה הולכת וגדלה של אנשים הזקוקים לפתרונות סיוע לשמיעה במחירים נוחים ואיכותיים. עם תמיכת ההנהגה בעלת החזון של איחוד האמירויות ורשת מתרחבת, אנו נרגשים להביא את Nano Hearing Aids למיליוני לקוחות חדשים, תוך שיפור השמיעה שלהם, וכתוצאה מכך, גם באיכות חייהם".

Nano Hearing Aids®, תחת הנהגתו של זקון, מיצבה את עצמה כמובילה עולמית בקטגוריית אובדן השמיעה המוזנחת לעתים קרובות ברמת "קל עד בינוני". החברה זכתה לתשומת לב בזכות המוצרים החדשניים החדשים שלה המשלבים טכנולוגיה מעודכנת עם עיצוב ידידותי למשתמש, מה שמבטיח שאנשים עם אובדן שמיעה יוכלו ליהנות מאיכות חיים משופרת ללא הנטל הכספי הכרוך בדרך כלל במכשירי שמיעה.

הגישה עם המחשבה קדימה של איחוד האמירויות הערביות לבריאות וטכנולוגיה, יחד עם מחויבותה לטפח כישרונות גלובליים, הופכת אותה למרכז אידיאלי עבור Nano Hearing Aids® כשהיא ממשיכה לצמוח ולהתרחב לשווקים חדשים.

ננו מכשירי שמיעה - Nano Hearing Aids מובילה בטכנולוגיית מכשירי שמיעה כבר כמעט עשור, ידועה בפתרונות החדשניים שלה ובגישה הממוקדת בלקוח. כל מוצרי Nano עומדים בדרישות OTC ורשומים ב-FDA. עם השקת Audacity®, חברת Nano Hearing Aids® ממשיכה לחולל מהפכה בשוק, ומספקת מוצרים המציעים איכות וערך יוצאי דופן.

