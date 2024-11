Stingray lance Ro-Karaoke sur Roblox : une expérience de karaoké virtuel révolutionnaire

MONTRÉAL, 12 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires, annonce le lancement de Ro-Karaoke, une expérience de karaoké virtuel sur Roblox, la plateforme mondiale de jeu et de création immersive. Ce produit emballant promet de révolutionner le paysage du karaoké en rassemblant les gens du monde entier autour du plaisir de chanter. Ce partenariat avec l’une des plus importantes plateformes immersives marque la première incursion de Stingray dans l’industrie des jeux vidéo.

Ro-Karaoke réinvente l’expérience de karaoké traditionnelle en transcendant les frontières géographiques et culturelles pour permettre aux utilisateurs de chanter ensemble, peu importe où ils se trouvent. Grâce aux fonctionnalités immersives de Roblox, ils peuvent converser ou clavarder, et chanter en chœur dans un environnement virtuel dynamique, accessible sur les ordinateurs de bureau, les téléphones portables, les consoles et les tablettes. L’atmosphère animée de Ro-Karaoke reproduit l’ambiance d’un bar de karaoké, où jusqu’à 30 utilisateurs peuvent se joindre à divers serveurs pour profiter d’une expérience de chant interactive et sociale. Grâce à un système de récompenses, les utilisateurs actifs peuvent déverrouiller des accessoires uniques, tels que des micros et des instruments de musique.



Alimenté par le vaste catalogue de Stingray Karaoke, Ro-Karaoke propose des milliers de pièces de haute qualité en plusieurs langues, des classiques intemporels aux succès de l’heure, offertes en versions vocale et instrumentale. Grâce aux mises à jour fréquentes, des centaines de nouveaux titres s’ajoutent au catalogue chaque mois pour une sélection toujours actuelle et excitante. La plateforme présente également un tableau de paroles grand format offrant une expérience de chant accessible et agréable pour l’ensemble des utilisateurs.



« Ro-Karaoke révolutionne le karaoké », explique Louis-Robert Lemire, vice-président des opérations stratégiques de Stingray. « En combinant notre vaste catalogue musical et notre expertise du karaoké à la plateforme immersive de Roblox, nous créons une expérience interactive unique, capable d’unir les gens des quatre coins du monde. Nous sommes enchantés de pénétrer pour la première fois dans l’univers des jeux vidéo. Ce faisant, nous élargissons notre portée et proposons un produit de karaoké novateur à de nouveaux publics. »



« Nous avons hâte de faire découvrir Ro-Karaoke au monde entier, et sommes reconnaissants envers Stingray et Roblox d’avoir contribué à y donner vie », a déclaré Alyssa Hill, propriétaire et créatrice de Ro-Karaoke.



Disponible dès maintenant sur Roblox, Ro-Karaoke promet de devenir le rendez-vous des amateurs de karaoké du monde entier en rassemblant les gens autour de leur amour du chant.



À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 20 000 grands magasins. Stingray emploie près de 1 000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.



Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :



Frédérique Gagnier

Directrice, communications et partenariats

Stingray

fgagnier@stingray.com

