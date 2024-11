ALLATRA” en la Cumbre de la ONU COP 29, Bakú La Presidenta de “ALLATRA”, Maryna Ovtsynova es entrevistada por CBC, TREND y otras agencias de noticias en la Cumbre de la ONU COP 29 en Bakú.

BAKU, AZERBAIJAN, November 12, 2024 / EINPresswire.com / -- En el marco de la 29ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (COP29), representantes del Movimiento Internacional Social “ ALLATRA ” contribuyeron significativamente al diálogo internacional sobre el cambio climático. La delegación de “ALLATRA”, que forma parte de la Fundación Internacional Egypt the Dream para el Desarrollo y la Innovación, presentó una evaluación experta de la situación climática actual y enfoques innovadores para resolver los problemas medioambientales y climáticos mundiales.La Presidenta de “ALLATRA”, Maryna Ovtsynova, de Atlanta (EE.UU.), estudiante de la prestigiosa Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard y participante en el Programa anual de Negociación en la Facultad de Derecho de Harvard, hizo declaraciones a la principal agencia de noticias azerbaiyana Trend . En su entrevista, presentó un análisis exhaustivo de la situación climática actual, haciendo hincapié en la necesidad crítica de una actuación inmediata por parte de la comunidad mundial.“Ya estamos presenciando huracanes más fuertes en Estados Unidos, y los desastres climáticos están aumentando en todo el mundo a un ritmo alarmante. Se trata de una terrible realidad que la humanidad debe reconocer. Está claro que no estamos invirtiendo lo suficiente en iniciativas relacionadas con el clima: no es sólo un problema de Estados Unidos, sino de toda la comunidad mundial. No somos conscientes del poco tiempo que nos queda antes de alcanzar el punto de no retorno. Cuando la humanidad sea plenamente consciente de la magnitud de la amenaza, empezaremos a destinar más recursos a afrontar los retos climáticos. Debemos aunar todo el potencial de la ciencia, traer a los mejores expertos y explorar diversas soluciones, como la limpieza de los océanos”, afirmó la Sra. Ovtsynova en su discurso, que generó una gran resonancia entre los participantes de la conferencia.En una entrevista para el canal CBC de Azerbaiyán, la Presidenta de “ALLATRA” declaró: “Creo que este evento (COP29) ayudará a llamar la atención sobre los enormes retos a los que se enfrenta la humanidad, tenemos que actuar lo antes posible y unir todo el potencial científico para afrontar los cambios”.THE PINNACLE GAZETTE, en el artículo "Los delegados de la COP29 piden una acción urgente sobre la financiación de la lucha contra el cambio climático”, señala que Maryna Ovtsynova expresó su apoyo al Jefe de la ONU Cambio Climático, Simon Stiell, quien instó a las naciones a colaborar en los acuciantes problemas climáticos. La Sra. Ovtsynova subrayó: «No nos damos cuenta de lo cerca que estamos del punto de no retorno». Esta perspectiva expresada por ella generó una importante resonancia en los medios de comunicación internacionales.Egon Cholakian, reconocido experto internacional en seguridad nacional y clima, representante oficial de “ALLATRA”, apreció altamente la organización de la cumbre y destacó el excepcional éxito de Azerbaiyán como país anfitrión a la hora de crear una plataforma eficaz para el diálogo internacional.Cholakian afirmó en sus comentarios para CBC que el evento de Bakú supondrá un paso importante en la cooperación internacional sobre cuestiones climáticas y conducirá a resultados prácticos: “El lugar de celebración en Bakú es ideal para esta plataforma, es único. Las personas son muy amables y participativas. Nos inspira a estar abiertos a nuevas ideas. La gente de su país está dispuesta a cooperar y preveo que será un evento de gran éxito. Fuera de Azerbaiyán, el evento ha recibido mucha cobertura en la prensa y esto es una señal importante de que los problemas climáticos están recibiendo atención en todo el mundo”, dijo Egon Cholakian.Durante la COP29, los representantes de “ALLATRA” hicieron una presentación especial sobre el problema del factor adicional de crecimiento de la temperatura en el planeta debido al recalentamiento anómalo del océano causado por la contaminación antropogénica de sus aguas con micro y nanoplásticos, así como una solución innovadora para restaurar la función de transferencia de calor del océano y mitigar los desastres climáticos. “ALLATRA”, que cuenta con más de 30 años de experiencia en la investigación independiente del cambio climático, presentó sus resultados basados en una amplia base de datos e investigaciones realizadas por un equipo internacional independiente de científicos, expertos y voluntarios. La presentación despertó un gran interés en la comunidad internacional, los participantes del evento y representantes de la comunidad científica expresaron su apoyo activo a las iniciativas internacionales llevadas a cabo por los voluntarios de “ALLATRA” como una de las principales organizaciones independientes en el campo de la investigación sobre el clima.Durante la conferencia, los representantes de “ALLATRA” llevaron a cabo una serie de importantes reuniones con jefes de Estado, destacados científicos y activistas medioambientales, en las que se trataron los pasos estratégicos para lograr una fructífera cooperación internacional a la hora de abordar los urgentes problemas climáticos y medioambientales.SOBRE MIS ALLATRAEl Movimiento Internacional Social “ALLATRA” es una organización independiente sin ánimo de lucro que lleva más de una década realizando exhaustivas investigaciones sobre el cambio climático. La organización es conocida por su enfoque sistemático del estudio de las catástrofes climáticas y su posición activa en la promoción de la cooperación científica internacional.

