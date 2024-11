CAD eksperti tiekas 26. novembrī Rīgā pasākumā PLM Innovation Day 2024

PLM Innovation Day in 2023 at Riga Motor Museum. PLM Innovation Day 2024 logo

Reģistrēties ir iespējams PLM Group Latvia tīmekļvietnē.

Jauninājumu attīstība ražošanas nozarē šobrīd notiek straujāk nekā jebkad agrāk. PLM Innovation Day sniedz inženieriem iespēju būt informētiem par jaunākajiem sasniegumiem un iespējām.” — Dmitrijs Aleksandrovs (Dmitri Aleksandrov)

RIGA, LATVIA, November 13, 2024 / EINPresswire.com / -- PLM Group arī šogad rīko lielāko produktu izstrādes un CAD dizaina speciālistu pasākumu – PLM Innovation Day –, kas notiks 2024. gada 26. novembrī Rīgas Motormuzejā. Reģistrēties ir iespējams PLM Group Latvia tīmekļvietnē.Paredzams, ka pasākumā piedalīsies vairāk nekā 100 speciālistu no vairāk nekā 60 rūpniecības uzņēmumiem. Dienas programmā ir iekļauts ievads par SOLIDWORKS 3D CAD programmatūras jaunumiem, pārskats par produktu pētniecības un izstrādes tendencēm un praktiski padomi, ko inženieri var nekavējoties izmantot savā ikdienas darbā.“Jauninājumu attīstība ražošanas nozarē šobrīd notiek straujāk nekā jebkad agrāk. PLM Innovation Day sniedz inženieriem iespēju būt informētiem par jaunākajiem sasniegumiem un iespējām,” saka Dmitrijs Aleksandrovs (Dmitri Aleksandrov), PLM Group pārdošanas vadītājs.Vairāk nekā seminārsPLM Innovation Day nav tikai pasīva klausīšanās pieredze. Dalībniekiem būs iespēja tikties ar PLM Group ekspertiem, MODSIM un SolidCAM partnerorganizācijām un citiem ražošanas nozares profesionāļiem. Tā ir lieliska iespēja dalīties pieredzē, iegūt jaunas zināšanas un iedvesmu no kolēģiem, kuri savā ikdienas darbā saskaras ar līdzīgiem izaicinājumiem.Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad pasākumā būs iekļauti sacensību elementi un iespējas iegūt balvas un jaunas zināšanas. Viens no pagājušā gada dalībniekiem atzina: “Šī diena sniedza daudz jaunas informācijas un atziņu. Bija ļoti iedvesmojoši satikt citus inženierus un apspriest dzirdēto.”Reģistrējieties laikus – vietu skaits ir ierobežotsPLM Innovation Day ir bezmaksas pasākums, un aicinām piedalīties tajā piedalīties visus inženierus, izstrādātājus un CAD produktu izstrādes speciālistus. Nāciet, lai gūtu iedvesmu, jaunas zināšanas un apgūtu labāko praksi! Reģistrējieties PLM Group Latvia mājaslapā plmgroup.lv/event/plm-innovation-day-2024/Par PLM GroupPLM Group atbalsta ražošanas uzņēmumus, piedāvājot digitālus risinājumus visos produkta dzīves cikla posmos, sākot no projektēšanas līdz gatavam produktam. PLM Group darbojas Ziemeļvalstīs, Igaunijā un Latvijā un ir vienīgais oficiālais Dassault Systèmes SOLIDWORKS izplatītājs Latvijā. PLM Group ir neatkarīgas uzņēmumu grupas Pronect daļa.

